Panorama Aufnahme vom ruhendem Gewässer der Donauinsel mit Hochhäuser im Hintergrund
  1. Startseite
  2. Österreichs Sehenswürdigkeiten
  3. Wien
  4. Wiener Donauinsel

Wiener Donauinsel
Baden, Sport und Erholung zwischen Stadt und Grünraum

Zwischen Skyline und Schilfgürtel, Badeplatz und Biberrevier zeigt die Donauinsel auf 21 Kilometern eine Seite Wiens, die viele nicht erwarten würden.

Die Wiener Donauinsel ist eine städtebauliche Besonderheit: Ein Natur- und Freizeitraum, der mitten im Stadtgebiet liegt – ursprünglich als Hochwasserschutz gebaut und später als Lebensraum gewachsen. Zwischen Donau und Neuer Donau erstreckt sich die Insel von Langenzersdorf bis zur Lobau. Entstanden zwischen 1972 und 1988, prägen heute weitläufige Wiesen und Waldflächen das Bild – 1,8 Millionen Bäume und Sträucher wurden hier gepflanzt (Quelle: Stadt Wien).

Während die Donau als Hauptstrom der Schifffahrt dient, bietet die ruhigere Neue Donau Platz zum Baden, für Wassersport und zum Entspannen. Wer genau hinschaut, entdeckt so manche Tiere – Reh, Biber und Eisvogel, Ringelnatter, Zauneidechse und Erdkröte haben ihren Lebensraum auf der Wiener Donauinsel gefunden (Quelle: Stadt Wien).

Im Sommer wird die Festwiese alljährlich zum größten Open-Air-Areal der Stadt – mit Konzerten, Festivals und Sportveranstaltungen direkt am Wasser. Auch im Winter lohnt sich der Weg auf die Insel – für ruhige Spaziergänge und Sonnenuntergänge mit der Wiener Skyline im Blick.

Fakten zur Wiener Donauinsel
Lage:21. und 22. Bezirk
Länge:21 km
Breite:bis zu 250 m
Wegenetz:135 km
Erreichbarkeit:U-Bahn-Linien U1 und U6
Lageplan

Die Wiener Donauinsel aus allen Perspektiven

Strandfeeling mitten in Wien

Baden an der Wiener Donauinsel

Mit 42 Kilometern Sand-, Kies- und Wiesenstränden ist die Neue Donau Wiens größtes „Freibad“ – ohne Eintritt, mitten in der Stadt. Flache Ufer, weitläufige Liegewiesen und schwimmende Plattformen bieten Platz zum Baden, Entspannen und zur spontanen Abkühlung.

Wer Strandgefühl sucht, wird gleich mehrfach fündig: In der „Pirat Bucht“ sorgen alte Bäume für Schatten, der Einstieg ins Wasser ist flach. Am Arena Beach prägt Sandstrand die lebendige Sommeratmosphäre. Im Norden und Süden der Insel gibt es zudem drei gekennzeichnete FKK-Bereiche. Familien finden am 250 Meter langen Familienbadestrand neben einem großen Wasserspielplatz eine geräumige Flachwasserzone.

Badeplätze

Sport, Action und Freizeit am Wasser

Wildwassersport

Speed Rafting, Kajak und eine Surfwelle für fortgeschrittene Surfer:innen: Der 250 Meter lange Wildwasserkanal macht Wassersport mitten in Wien möglich.

Vienna Watersports Arena

Trampolinspringen

Springen auf 40 Feldern, direkt auf dem Wasser. Die schwimmende Trampolinanlage nahe der Reichsbrücke umfasst 40 Sprungfelder.

Danube Jumping

Bootfahrt

Per Elektrokatamaran die Neue Donau erkunden? Die saisonale Fähre verbindet vier Stationen auf rund fünf Kilometern in etwa 45 Minuten.

Copa Cruise

Radparcours

17 Stationen für Fahrrad, Scooter, Skateboard und Rollstuhl – kostenlos nutzbar. Der Pumptrack ergänzt die Anlage als Mountainbike-Rundstrecke für Einsteiger:innen.

Radmotorikpark

Beachvolleyball

Sand, Sonne und Netz – mehrere Beachvolleyball-Courts stehen zur Verfügung, darunter zwei großzügig angelegte Plätze in der Vienna Watersports Arena.

Vienna Watersports Arena

Radfahren

Die Donauinsel liegt direkt am Donauradweg – einem der bekanntesten Radwege Europas. Auf dem 135 Kilometer langen Wegenetz lassen sich ausgedehnte Touren unternehmen.

Donauradweg: Etappe Tulln-Wien

Laufen und Joggen

Eine 5,5 Kilometer lange Rundtour verläuft auf flachen, asphaltierten Wegen entlang der Neuen Donau.

Donauinsel Runde
Chillen, Sport, Genuss

Copa Beach und Pier 22

Der Copa Beach erstreckt sich auf 500 Metern Uferfront an der Stadtseite der Neuen Donau – mit zwei Sandstränden, Liegestühlen zum Verweilen und internationaler Küche. Das Areal ist nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt und per U-Bahn erreichbar.

Auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Donauinsel selbst, liegt das neu gestaltete Pier 22. Das Areal umfasst barrierefrei zugängliche Badeplattformen, Liegeflächen und ein überdachtes Multifunktions-Sportfeld. Restaurants und Foodtrucks befinden sich entlang der Promenade – über die Ponte-Cagrana-Fußgängerbrücke sind beide Seiten zu Fuß erreichbar.

Copa Beach und Pier 22

Wusstet ihr, dass ...

... der Leuchtturm beim Pier 22 einst eine Opernkulisse war?

Er war ursprünglich eine Bühnenkulisse der Bregenzer Festspiele für Wagners „Der fliegende Holländer“ – seit 1997 steht er auf der Donauinsel als markantes Fotomotiv nahe der Reichsbrücke. 

... Grillen auf der Donauinsel ganzjährig erlaubt ist?

Zwei kostenlose Grillzonen können ohne Reservierung genutzt werden, 11 weitere Grillplätze sind reservierbar. Bei behördlichen Grillverboten ist das Grillen nicht erlaubt.

... sich auf der Donauinsel auch Hunde wohlfühlen dürfen?

Zwei Hundebadeplätze mit Wasserzugang und eine eingezäunte Auslaufzone stehen bereit. Auf der gesamten Insel gilt Maulkorb- oder Leinenpflicht.

... Eisbaden an der Donauinsel möglich ist?

Achtung: Vor dem Einstieg sind allerdings Wetter, Wassertemperatur und örtliche Hinweise zu beachten. Allein sollte niemand ins kalte Wasser gehen!

… Eislaufen an der Donauinsel verboten ist?

Die Neue Donau friert im Winter nur selten vollständig zu.

Natur entdecken und bestaunen

Naturerlebnispfad auf der Donauinsel

Der Weg „Die kleine Bucht am großen Strom“ führt an sieben Stationen durch die Tier- und Pflanzenwelt rund um die Bucht bei der Reichsbrücke. Die sieben Stationen vermitteln Wissenswertes über Biber, Sterlet, Wels und Vogelarten wie etwa den Graureiher. Für den Sterlet gibt es auf der Insel sogar eine eigene Aufzuchtstation. Ein Ausflugstipp für Familien und alle, die die Insel abseits des Wassers erkunden möchten.

Entlang des Weges prägt der Auwald das Bild – am Ufer wachsen Silberweiden und Silberpappeln, in den höher gelegenen Bereichen Ahorn und Esche. Der Weg zeigt, wie eng Grünraum und Stadt auf der Donauinsel zusammenliegen.

Naturerlebnispfad

Besondere Events

FAQs

Die Wiener Donauinsel ist rund 21 Kilometer lang, liegt im 21. und 22. Bezirk und erstreckt sich von Langenzersdorf bis zur Lobau.

Die Donauinsel bietet Freizeitmöglichkeiten wie Baden, Radfahren, Laufen, Wassersport, Beachvolleyball, Picknick und Grillen.

Die Neue Donau bietet auf 42 Kilometern Sand-, Kies- und Wiesenstränden Platz zum Baden – darunter die Pirat Bucht, der Arena Beach und der 250 Meter lange Familienbadestrand mit Flachwasserzone.

Die Donauinsel ist mit der U-Bahn erreichbar – U1 (Station Donauinsel) und U6 (Stationen Neue Donau oder Handelskai). Der Besuch ist kostenlos.

Ja, Grillen ist ganzjährig erlaubt. Zwei kostenlose Grillzonen stehen ohne Reservierung offen, dazu elf reservierbare Grillplätze. Bei Waldbrandgefahr gilt jedoch ein Grillverbot.

Mehrere Bereiche der Donauinsel sind barrierefrei zugänglich. Das Pier 22 verfügt über barrierefrei zugängliche Badeplattformen, die Vienna Watersports Arena bietet Menschen mit Behinderung Zugang zu Wassersport.

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich

Holt euch aktuelle Urlaubstipps und Angebote in euer Postfach:

  • Geheimtipps für euren nächsten Urlaub

  • Kulinarische Highlights und Rezepte

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Aktuelle Urlaubsangebote und Specials