Zwischen Skyline und Schilfgürtel, Badeplatz und Biberrevier zeigt die Donauinsel auf 21 Kilometern eine Seite Wiens, die viele nicht erwarten würden.

Die Wiener Donauinsel ist eine städtebauliche Besonderheit: Ein Natur- und Freizeitraum, der mitten im Stadtgebiet liegt – ursprünglich als Hochwasserschutz gebaut und später als Lebensraum gewachsen. Zwischen Donau und Neuer Donau erstreckt sich die Insel von Langenzersdorf bis zur Lobau. Entstanden zwischen 1972 und 1988, prägen heute weitläufige Wiesen und Waldflächen das Bild – 1,8 Millionen Bäume und Sträucher wurden hier gepflanzt (Quelle: Stadt Wien).

Während die Donau als Hauptstrom der Schifffahrt dient, bietet die ruhigere Neue Donau Platz zum Baden, für Wassersport und zum Entspannen. Wer genau hinschaut, entdeckt so manche Tiere – Reh, Biber und Eisvogel, Ringelnatter, Zauneidechse und Erdkröte haben ihren Lebensraum auf der Wiener Donauinsel gefunden (Quelle: Stadt Wien).

Im Sommer wird die Festwiese alljährlich zum größten Open-Air-Areal der Stadt – mit Konzerten, Festivals und Sportveranstaltungen direkt am Wasser. Auch im Winter lohnt sich der Weg auf die Insel – für ruhige Spaziergänge und Sonnenuntergänge mit der Wiener Skyline im Blick.



