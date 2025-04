Die schönsten Sehenswürdigkeiten in Wien

Wiesen. Wälder. Stadtoasen Naturerlebnisse in Wien

Hier ist Wien eindeutig unübertroffen: Wien ist lebenswert, weil grün! Keine andere Stadt weltweit betreibt nennenswerten Weinbau, nirgendwo sonst gibt es so viele Grünflächen. Ungefähr die Hälfte des Stadtgebietes ist grün. 850 Parks laden zum Spazieren ein, mit der Straßenbahn fährt man direkt zu den Erholungsgebieten. Sechs Quadratkilometer umfasst der Wiener Prater, der deshalb auch die „Lunge“ Wiens genannt wird.

Und nicht nur das viele Grün und daher auch die gute Luft machen den Wiener Lebensraum so wertvoll, auch das Wasser ist für die Lebensqualität entscheidend. Nicht nur, dass die Großstadt bestes Hochquellwasser aus den Bergen bezieht, sie liegt auch unmittelbar am Wasser. 42 Kilometer Strand erstrecken sich entlang der Donauinsel. Segler, Surfer, Schwimmer und Ruderer sieht man an sonnigen Tagen an der Alten Donau. Genießer verbringen die Zeit in den gemütlichen Lokalen direkt am Ufer, Naturliebhaber gehen in den weitläufigen Donauauen auf längere Wanderungen.

Direkt im Zentrum der Stadt freut man sich über das bunte Treiben entlang des Donaukanals. Etliche nette Strandbars haben hier den Sommer über geöffnet.

Wien ist lebenswert und die grünste Stadt der Welt

Grüner als Wien geht’s kaum: Unter mehr als 100 Metropolen wurde Wien im Ranking „The World's 10 Greenest Cities 2020" als Sieger gewürdigt.