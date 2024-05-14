Schilfgürtel, Salzlacken und Wiesen im Nationalpark wechseln sich ab mit Weinbau und sonnigen Badeplätzen: Hier trifft Naturparadies auf Lebensgefühl.

Ein einzigartiger Steppensee, dessen flaches, schilfumrandetes Wasser ein Gefühl von Weite und Ruhe vermittelt. Anders als die alpinen Seen Österreichs zieht der Neusiedler See seine Besucher:innen durch eine offene, fast endlos erscheinende Landschaft in den Bann. Sie ist von sanften Hügeln und Weingärten umgeben. Schön ist es hier. Sanft und ruhig. Hier erleben Urlauber:innen eine Mischung aus Natur und Kultur: Das Burgenland ist eine für seine ausgezeichneten Weine bekannten Region – die gemütlichen Restaurants direkt am See sind daher wie geschaffen für einen gemütlichen Sundowner-Drink. Wer es aktiver mag, nutzt die gut ausgebauten Wege zum Radfahren oder geht Segeln und Surfen bei meist idealen Windverhältnissen.