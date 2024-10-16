Heurige und Buschenschänken am Neusiedler See

Gowerl Haus in Illmitz
Störche, Wein und Wasser: Die lebendige Heurigenkultur rund um den Neusiedler See mit seinen einzigartigen Landschaften spiegelt die Region kulinarisch wider.

Der flache, salzhaltige Neusiedler See ist einer von wenigen Steppenseen Europas, der größte See Österreichs und UNESCO-Welterbe. Mit seinem Schilfgürtel und der faszinierenden Flora und Fauna zieht er Naturliebhaber:innen magisch an. Die Weite der flachen Landschaften beruhigt und belebt gleichzeitig – so wie die regionalen Spezialitäten und hauseigenen Weine in den urigen und moderneren Heurigen und Buschenschänken rund um den See, um die es hier gehen soll. Ausg’steckt is!

Neusiedlersee DAC, Ruster Ausbruch DAC und Leithaberg DAC

Die drei Weinbaugebiete rund um den Neusiedler See

Das warme Klima mit den vielen Sonnenstunden und die unterschiedlichen Böden rund um den Neusiedler See sind ideal für die Produktion feiner Tropfen in Weiß und Rot.

Auf den steinigen Sand-Lehmböden im Norden des Sees dominiert der fruchtig-würzige Zweigelt, aber auch die Rebsorten Blaufränkisch und St. Laurent, Pinot Noir und Merlot sind dort glücklich. Mineralische Weißweine in den Sorten Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Chardonnay und Neuburger sind die Stars in den alten Weingärten entlang des westlich des Sees gelegenen Leithagebirges. Und dann gibt es noch den Ruster Ausbruch, einen Süßwein der Extraklasse.

Weinbaugebiete Nordburgenland

Warum Ausbruch? Ausbruch bezeichnet Süßweine aus edelfaulen Trauben. Die Edelfäule, „Noble Rot“, wird durch einen Pilz verursacht, der den Trauben Wasser entzieht und sie rosinenartig schrumpfen lässt. Weil die Beeren händisch „herausgebrochen“ werden, ist vom „Ausbruch“ die Rede.

Ausgewählte Heurige und Buschenschänken

Der Neusiedler Sees hat mit Rust, Mörbisch, St. Margarethen und Neusiedl ein paar beschauliche Ortschaften vorzuweisen, in denen die Kulinarik nicht zu kurz kommt.

Gut Oggau in Oggau

"Burgenlands bester Heuriger 2024“ (Falstaff): Zu Bio-Weinen der Familie Tscheppe-Eselböck wird feines Regionales mit internationalen Akzenten gereicht. Top Ambiente!

Heuriger am Gut Oggau

Buschenschank Schandl in Rust

Mitten in der denkmalgeschützten Ruster Altstadt wird bodenständiges Saisonales (z.B. Pannonische Minestrone) mit regionalen Weinen gepaart. Tipp: Furmint. Schöner Hof!

Buschenschank Schandl

Rebhof Sommer in Mörbisch

Kleine, feine Karte mit burgenländischen Köstlichkeiten und eigenen Weinen, die im heimeligen Innenhof besonders gut schmecken.

Buschenschank Sommer

Genusslaube in Jois

Unkonventionelles, bio-zertifiziertes Regionales vom Mufflon aus dem Leithagebirge bis zum Ziegenfrischkäse gibt’s hier, auch feine Kleinigkeiten im Glas und Veganes.

Heuriger Genusslaube

Weingut Preschitz in Neusiedl

Buschenschank-Klassiker (Nationalpark-Würstel!), saisonale Wildkräutergerichte und vegane Delikatessen von diplomierter Kräuterpädagogin. Abwechslungsreich!

Buschenschank Preschitz

Weingut Eberherr in St. Margarethen

Die Weine sind vom eigenen Gut, die kalten Speisen klassisch und originell: Es gibt Blunzn und Lachsmousse, Presswurst und Mandel-Lauch-Aufstrich. Schöner Innenhof!

Heuriger Eberherr

Weingut Sloboda in Podersdorf

Beach-Bar-Flair in Seenähe: Die Speisen sind traditionell, die Weine auch experimentell („Wellentänzer“). Das „Kostquartett“ bietet Einblicke in Kost und Weinwelt.

Heuriger Fabian Sloboda

Weingut Haider in Podersdorf

Hauseigene Weine in dritter Generation und kalte Köstlichkeiten – gemischte Platten, Aufstriche und Mehlspeisen – werden im wirklich schönen Innenhof serviert.

Buschenschank Haider

Weingut zur Dankbarkeit in Podersdorf

Mangalitzaschwein, Steppenrind und feines Sauergemüse gibt’s im Innenhof hinter dem legendären Gasthaus. Die Weine sind hier wie da wunderbar, z.B. der Pinot Gris.

Buschenschank zur Dankbarkeit

Buschenschank Gowerl-Haus in Illmitz

Wein und Schwein: Selbst gezüchtetes Mangalitza-Schwein wird hier nebst anderen regionalen Spezialitäten auf viele Arten veredelt, auch zum Illmitzer Leberkäs.

Buschenschank Gowerl-Haus

Weingut Guttmann in Weiden am See

Der schattige Gastgarten mit Oleandern, Orangen- und Zitrusbäumen ist so schön, wie er sich anhört, die Heurigengerichte saisonal und regionstypisch wie die Weine.

Heuriger Guttmann

Lehner's BioBuschenSchank zum Rebstöckl in Gols

Von Schafkäse bis zum Lardo-Schmalzbrot: Täglich frisch Gekochtes aus organischer Landwirtschaft gibt’s hier, darunter viel Vegetarisches und Veganes. Zum Entschleunigen!

BioBuschenSchank Lehner
Vogelparadies und Weinbaugebiet

Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel

Die Landschaften des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel wirken wie das Gegenteil der bergigen Regionen, für die Österreich bekannt ist.

Die pannonische Tiefebene ist flach, die Böden sind divers, die Graslandschaften weitläufig: Feuchtgebiete, Weideflächen, Schilfgürtel, Trockenrasen, Sandsteppen und Salzstandorte greifen wie Puzzleteile ineinander und bieten hunderten Vogelarten und stattlichen Tieren wie Graurindern und Wildpferden einen Lebensraum, wie es ihn hierzulande sonst nirgendwo gibt. Die Region um den Neusiedler See ist aber nicht nur Naturraum, sondern auch eine jahrhundertealte Kulturlandschaft. Insbesondere der Weinbau spielt hier eine zentrale Rolle.

Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel

Wilde Natur: In den so genannten Bewahrungszonen des Naturparks, also Naturgebieten ohne Nutzung, leben vom Aussterben bedrohte Haustierrassen wie Wasserbüffel, Graurinder und weiße Esel, auch Barockesel genannt.

