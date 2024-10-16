Heurige und Buschenschänken am Neusiedler See
Der flache, salzhaltige Neusiedler See ist einer von wenigen Steppenseen Europas, der größte See Österreichs und UNESCO-Welterbe. Mit seinem Schilfgürtel und der faszinierenden Flora und Fauna zieht er Naturliebhaber:innen magisch an. Die Weite der flachen Landschaften beruhigt und belebt gleichzeitig – so wie die regionalen Spezialitäten und hauseigenen Weine in den urigen und moderneren Heurigen und Buschenschänken rund um den See, um die es hier gehen soll. Ausg’steckt is!
Die drei Weinbaugebiete rund um den Neusiedler See
Das warme Klima mit den vielen Sonnenstunden und die unterschiedlichen Böden rund um den Neusiedler See sind ideal für die Produktion feiner Tropfen in Weiß und Rot.
Auf den steinigen Sand-Lehmböden im Norden des Sees dominiert der fruchtig-würzige Zweigelt, aber auch die Rebsorten Blaufränkisch und St. Laurent, Pinot Noir und Merlot sind dort glücklich. Mineralische Weißweine in den Sorten Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Chardonnay und Neuburger sind die Stars in den alten Weingärten entlang des westlich des Sees gelegenen Leithagebirges. Und dann gibt es noch den Ruster Ausbruch, einen Süßwein der Extraklasse.
Warum Ausbruch? Ausbruch bezeichnet Süßweine aus edelfaulen Trauben. Die Edelfäule, „Noble Rot“, wird durch einen Pilz verursacht, der den Trauben Wasser entzieht und sie rosinenartig schrumpfen lässt. Weil die Beeren händisch „herausgebrochen“ werden, ist vom „Ausbruch“ die Rede.
Ausgewählte Heurige und Buschenschänken
Gut Oggau in Oggau
"Burgenlands bester Heuriger 2024“ (Falstaff): Zu Bio-Weinen der Familie Tscheppe-Eselböck wird feines Regionales mit internationalen Akzenten gereicht. Top Ambiente!
Buschenschank Schandl in Rust
Mitten in der denkmalgeschützten Ruster Altstadt wird bodenständiges Saisonales (z.B. Pannonische Minestrone) mit regionalen Weinen gepaart. Tipp: Furmint. Schöner Hof!
Rebhof Sommer in Mörbisch
Kleine, feine Karte mit burgenländischen Köstlichkeiten und eigenen Weinen, die im heimeligen Innenhof besonders gut schmecken.
Genusslaube in Jois
Unkonventionelles, bio-zertifiziertes Regionales vom Mufflon aus dem Leithagebirge bis zum Ziegenfrischkäse gibt’s hier, auch feine Kleinigkeiten im Glas und Veganes.
Weingut Preschitz in Neusiedl
Buschenschank-Klassiker (Nationalpark-Würstel!), saisonale Wildkräutergerichte und vegane Delikatessen von diplomierter Kräuterpädagogin. Abwechslungsreich!
Weingut Eberherr in St. Margarethen
Die Weine sind vom eigenen Gut, die kalten Speisen klassisch und originell: Es gibt Blunzn und Lachsmousse, Presswurst und Mandel-Lauch-Aufstrich. Schöner Innenhof!
Weingut Sloboda in Podersdorf
Beach-Bar-Flair in Seenähe: Die Speisen sind traditionell, die Weine auch experimentell („Wellentänzer“). Das „Kostquartett“ bietet Einblicke in Kost und Weinwelt.
Weingut Haider in Podersdorf
Hauseigene Weine in dritter Generation und kalte Köstlichkeiten – gemischte Platten, Aufstriche und Mehlspeisen – werden im wirklich schönen Innenhof serviert.
Weingut zur Dankbarkeit in Podersdorf
Mangalitzaschwein, Steppenrind und feines Sauergemüse gibt’s im Innenhof hinter dem legendären Gasthaus. Die Weine sind hier wie da wunderbar, z.B. der Pinot Gris.
Buschenschank Gowerl-Haus in Illmitz
Wein und Schwein: Selbst gezüchtetes Mangalitza-Schwein wird hier nebst anderen regionalen Spezialitäten auf viele Arten veredelt, auch zum Illmitzer Leberkäs.
Weingut Guttmann in Weiden am See
Der schattige Gastgarten mit Oleandern, Orangen- und Zitrusbäumen ist so schön, wie er sich anhört, die Heurigengerichte saisonal und regionstypisch wie die Weine.
Lehner's BioBuschenSchank zum Rebstöckl in Gols
Von Schafkäse bis zum Lardo-Schmalzbrot: Täglich frisch Gekochtes aus organischer Landwirtschaft gibt’s hier, darunter viel Vegetarisches und Veganes. Zum Entschleunigen!
Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel
Die Landschaften des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel wirken wie das Gegenteil der bergigen Regionen, für die Österreich bekannt ist.
Die pannonische Tiefebene ist flach, die Böden sind divers, die Graslandschaften weitläufig: Feuchtgebiete, Weideflächen, Schilfgürtel, Trockenrasen, Sandsteppen und Salzstandorte greifen wie Puzzleteile ineinander und bieten hunderten Vogelarten und stattlichen Tieren wie Graurindern und Wildpferden einen Lebensraum, wie es ihn hierzulande sonst nirgendwo gibt. Die Region um den Neusiedler See ist aber nicht nur Naturraum, sondern auch eine jahrhundertealte Kulturlandschaft. Insbesondere der Weinbau spielt hier eine zentrale Rolle.
Wilde Natur: In den so genannten Bewahrungszonen des Naturparks, also Naturgebieten ohne Nutzung, leben vom Aussterben bedrohte Haustierrassen wie Wasserbüffel, Graurinder und weiße Esel, auch Barockesel genannt.