Neusiedlersee DAC, Ruster Ausbruch DAC und Leithaberg DAC Die drei Weinbaugebiete rund um den Neusiedler See

Das warme Klima mit den vielen Sonnenstunden und die unterschiedlichen Böden rund um den Neusiedler See sind ideal für die Produktion feiner Tropfen in Weiß und Rot.

Auf den steinigen Sand-Lehmböden im Norden des Sees dominiert der fruchtig-würzige Zweigelt, aber auch die Rebsorten Blaufränkisch und St. Laurent, Pinot Noir und Merlot sind dort glücklich. Mineralische Weißweine in den Sorten Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Chardonnay und Neuburger sind die Stars in den alten Weingärten entlang des westlich des Sees gelegenen Leithagebirges. Und dann gibt es noch den Ruster Ausbruch, einen Süßwein der Extraklasse.