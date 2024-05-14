Schloss Schönbrunn verbindet imperialen Glanz, prächtige Gärten und eine bezaubernde Aussicht über Wien zu einem Gesamtkunstwerk voller Geschichte und Inspiration.

Die Anfänge: Ein Jagdschloss wird zum Namensgeber

Die Wurzeln von Schönbrunn reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück, als das Anwesen noch als "Katterburg" bekannt war. Erst im Jahr 1569 trat es in die Geschichte der Habsburger ein: Kaiser Maximilian II. erwarb das Grundstück mit Haus, Stall und Garten. Der Legende nach entdeckte sein Nachfolger, Kaiser Matthias, 1612 bei einem Jagdausflug eine Quelle und rief aus: „Welch schöner Brunn!“ – der Name Schönbrunn war geboren. Schon damals diente das Areal als Jagdschloss und Rückzugsort der Habsburger, bevor es im Laufe der Jahrhunderte zur prachtvollen Residenz ausgebaut wurde.

Barocke Visionen und kaiserlicher Glanz

Nach der Zerstörung bei der Türkenbelagerung 1683 beauftragte Kaiser Leopold I. den Architekten Johann Bernhard Fischer von Erlach mit dem Neubau einer repräsentativen Residenz für seinen Sohn Joseph I. Die ursprünglichen Pläne sahen ein zweites Versailles vor, doch finanzielle Schwierigkeiten ließen diese Vision nie Wirklichkeit werden.

Erst unter Maria Theresia, die Schönbrunn 1743 zu ihrer Sommerresidenz machte, erhielt das Schloss seinen heute bekannten Glanz. Mit dem Architekten Nicolaus Pacassi wurden die Räume im Stil des Rokokos gestaltet – perfekt für die höfischen Festlichkeiten und Staatsgeschäfte der Zeit.

Die Pracht der Anlage

Schönbrunn ist mehr als ein Schloss – es ist ein Gesamtkunstwerk: Die weitläufigen barocken Gärten mit der Gloriette, dem Neptunbrunnen und den römischen Ruinen setzen imposante Akzente. Ein weiteres Highlight ist das architektonisch beeindruckende Palmenhaus, das exotische Pflanzen aus aller Welt beherbergt. Der Tiergarten Schönbrunn, 1752 gegründet, ist der älteste Zoo der Welt und vereint barocken Charme mit modernen Tiergehegen.

Historische Ereignisse in Schönbrunn

Das Schloss war nicht nur Wohnort der Habsburger, sondern auch Schauplatz bedeutender historischer Momente. Hier fand der Wiener Kongress 1814/15 statt, und Kaiser Franz Joseph I., der Schönbrunn zeitlebens bevorzugte, empfing hier Napoleon III. Die prunkvollen Gemächer zeugen bis heute von Macht, Diplomatie und imperialem Alltag.

Schönbrunn in der Moderne

Nach dem Ende der Monarchie 1918 wurde Schloss Schönbrunn der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und ist heute eines der bedeutendsten Museen Österreichs. Schmücken darf sich Schloss Schönbrunn seit 1996 mit dem Titel UNESCO-Weltkulturerbe und zählt zu den bedeutendsten barocken Ensembles Europas.