Traunsee-Almtal
Seenschönheit im Salzkammergut
Einleitung
Es ist das Bild der sich im Traunsee spiegelnden Berge, das beeindruckt. Vor allem der imposante Traunstein hebt sich direkt über dem Ufer des Traunsees empor. Am Nordrand der Nördlichen Kalkalpen auf einer Seehöhe von 423 Metern gelegen, ist er der viertgrößte österreichische See. Mit seinen 204 Metern ist er sogar der tiefste See Österreichs, was seinem Wasser einen satten Blaugrün-Ton verleiht. Es ist nachvollziehbar, warum das die Region Traunsee-Almtal im Salzkammergut schon lange für Sommerfrische bekannt ist, denn hier lässt es sich wunderbar ausspannen und erholen. Und gleichzeitig gibt es hier so viel zu entdecken: Sanft gleiten Segelschiffe und kleine Fischerboote über den Traunsee. Auf einer kleinen Insel im See thront das Seeschloss Ort, das zu den ältesten Gebäuden des Salzkammerguts zählt.
Kulturell war in der lebendigen Umgebung schon immer viel los: Der berühmte österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard schätzte die Gegend und erwähnte sie oft in seinen Werken. Der Ort Gmunden ist für sein jahrhundertealtes Keramikhandwerk weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Im Sommer finden jährlich die Gmundner Festwochen statt.
Die Region Traunsee-Almtal in allen Perspektiven
Die Top Highlights
Gmunden Keramik
Gmunden ist weltweit für seine langjährige Tradition in der Keramikherstellung bekannt. Das charakteristische grün-weiße Design der Gmundner Keramik hat sich zu einem Synonym für österreichische Tischkultur entwickelt. Es steht für die Liebe zum traditionellen Handwerk, denn jedes Stück wird von Hand gefertigt und bemalt. Interessierte können die Manufaktur besuchen und in Führungen mehr über die Kunstform Keramik erfahren.
Gmunden liegt am Nordufer des Traunsees und blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis ins Mittelalter reicht. Wer durch die Altstadt flaniert, dem fallen sofort die gut erhaltenen historischen Gebäude, die engen Gassen und malerischen Plätze auf. Als romantisch und zugleich lebendig wird Gmunden beschrieben. Hier lässt es sich bestens einen Kaffee an der Promenade genießen, den Blick auf die imposanten Berge richten und das alpine Lebensgefühl spüren.
Waldness
Das Almtal darf sich als eine der waldreichsten Regionen Österreichs bezeichnen und ist Europas erste Waldness Destination. Waldness verbindet die Sehnsucht nach dem ursprünglichen Naturerlebnis mit Entspannung und Erholung. 18 Kooperationsgemeinden der Region bieten Aktivitäten und Programme aber auch einfach nur Raum und Zeit, um den Wald nachhaltig zu erleben.
Die Orte am Traunsee
Altmünster am Traunsee
Der Ort liegt direkt am Traunsee – Blick auf den Traunstein inklusive. Hier sind alle richtig, die Ruhe suchen und die Natur erleben wollen.
Gmunden am Traunsee
Die kleine historische Stadt bezaubert durch ihren Charme und ist einen Besuch wert. Berühmtheit erlangte sie durch die hier immer noch per Hand hergestellte Keramik.
Ebensee am Traunsee
Unglaublich schöne Plätzen, eine zentrale Lage für Ausflüge und herzliche Gastgeber:innen machen den Ort am Traunsee zu einem Erlebnis.
Grünau im Almtal
Der Ort liegt direkt am Fuße des Toten Gebirges und an der Romantikstraße. Urlaubsidylle ist hier gewiss. Zudem ist Grünau im Almtal Mitglied der Bergsteigerdörfer.
Besondere Events
Salzkammergut Festwochen Gmunden
Aufstrebende wie renommierte Künstler:innen erhalten von April bis August eine Bühne. Literatur, Musik, Theater, Kabarett und bildende Künste – hier geht’s zum Programm.
Toscanalauf Gmunden
Wer es im Urlaub sportlich mag, nimmt am Lauf durch das pittoreske Gmunden teil. Los geht es am Rathausplatz, dann weiter die Esplanade entlang des Traunsees.