5. Haftung

Österreich Werbung bzw. die mit Österreich Werbung in Verbindung stehenden Personen bzw. Unternehmen haften nicht für wie auch immer geartete Schäden (z.B. entgangene Gewinne, frustrierte Aufwendungen, Schäden aus Verlust von Daten, entgangenen Verdienst, Ansprüche aus Bereicherungsrecht, Rechtsberatungs- und Vertragserrichtungskosten). Dieser Haftungsausschluss bezieht sich insbesondere auf alle Schäden, die durch die Nutzung der Website, durch die vorübergehende oder dauerhafte Unmöglichkeit der Nutzung der Website (Downtime), durch die eingeschränkte Verfügbarkeit der Website bzw. der darauf befindlichen Inhalte, durch die fehlerhafte Darstellung von Inhalten, durch die Darstellung fremder Inhalte sowie durch die Darstellung von Hyperlinks auf austria.info bzw. austriatourism.com verursacht werden.

Entstehen durch die Nutzung der Website austria.info bzw. austriatourism.com bzw. durch deren Inhalt Schäden an Hard- und/oder Software bzw. an anderen Datenbeständen, trifft Österreich Werbung keine wie immer geartete Haftung. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass die von Österreich Werbung angebotenen Dienste auch unter Einbeziehung dritter Netzbetreiber angeboten werden. Die Verfügbarkeit der Dienste ist deshalb von der technischen Bereitstellung fremder Netzdienste abhängig. Österreich Werbung übernimmt keine Verpflichtung, die angebotenen Dienste unterbrechungsfrei und im Internet jederzeit abrufbar zu halten. Dem Nutzer ist bekannt, dass Österreich Werbung auf die Möglichkeit des Internet-Zuganges, die Übertragungsgeschwindigkeit sowie die Verfügbarkeit und Stabilität der Netzverbindungen und -zugänge keinen Einfluss hat. Österreich Werbung ist berechtigt, die Dienste aus internen Gründen, etwa zu Wartungszwecken, für eine angemessene Zeit zu unterbrechen.

Insbesondere aus Gründen höherer Gewalt, bei Streiks, Aussperrungen und behördlichen Anordnungen sowie wegen technischer Änderungen an den Anlagen von Österreich Werbung oder wegen sonstiger Maßnahmen, die für einen ordnungsgemäßen oder verbesserten Betrieb erforderlich sind (z.B. Wartungsarbeiten, Reparaturen etc.) kann es zu einer zeitweiligen Beschränkung der Dienste kommen. Der Nutzer kann daraus keine Ansprüche ableiten, Österreich Werbung wird jedoch auf eine schnelle Störungsbeseitigung hinwirken. Der Nutzer ist zur Inanspruchnahme der Dienste von Österreich Werbung jeweils auf eigene Gefahr und Kosten berechtigt und verpflichtet, hierbei nur geeignete technische Vorrichtungen, wie etwa entsprechende Computer, Modems etc. einzusetzen. Der Nutzer ist zudem verpflichtet, die Dienste nur unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen in Anspruch zu nehmen und insbesondere jedwede missbräuchliche Inanspruchnahme der Dienste zu unterlassen. Soweit Dienste unentgeltlich erbracht werden, behält sich Österreich Werbung das Recht vor, diese nach voriger Ankündigung jederzeit entgeltlich zu erbringen. Ein Anspruch auf Erbringung unentgeltlicher Dienste besteht in keinem Fall.

Österreich Werbung bietet den Nutzern auf dem Internet-Portal insbesondere auch Dienste (etwa Informationen) an, die von Dritten vermittelt, erstellt oder sonst zur Verfügung gestellt werden. Österreich Werbung wird nach Tunlichkeit danach trachten, durch den Betrieb des Internet-Portals keine Rechte Dritter, insbesondere, aber nicht ausschließlich Urheber-, Verwertungs-, Marken- oder sonstige Nutzungsrechte, zu verletzen. Österreich Werbung übernimmt jedoch keine Gewähr dafür, dass die von Nutzern in Anspruch genommenen Dienste (etwa Informationen) frei von Rechten Dritter, insbesondere, aber nicht ausschließlich von Urheber-, Verwertungs-, Marken- oder sonstigen Nutzungsrechten, sind. Eine Haftung für allenfalls daraus resultierende Schäden ist ausgeschlossen. Für den Fall, dass Österreich Werbung auf der Website kostenfreie Software-Downloads (z.B. Bildschirmschoner) anbietet, wird für deren Funktionsfähigkeit keine wie immer geartete Haftung übernommen. Insbesondere wird für eventuelle (Folge-)schäden, die aus der Verwendung der Software resultieren (z.B. Beschädigung des Betriebssystems) keine Haftung übernommen.

Österreich Werbung bemüht sich um die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf dieser Website enthaltenen Preisangaben. Da Österreich Werbung die Preisangaben von Dritten erhält, hat sie aber keine Möglichkeit, diese auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Insbesondere sind die Angaben regelmäßigen Änderungen unterworfen. Österreich Werbung übernimmt daher keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf dieser Website enthaltenen Preisangaben.

Dieser generelle Haftungsausschluss gilt unabhängig von der geltend gemachten Anspruchsgrundlage für leichte Fahrlässigkeit und gegenüber Unternehmern auch für grobe Fahrlässigkeit. Der Haftungsausschluss erstreckt sich auf vertragliche und außervertragliche Ansprüche.