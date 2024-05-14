Weißes Passagierflugzeug mit rotem „Servus"-Schriftzug fliegt über Wolken vor blauem Himmel.
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Anreise mit dem Flugzeug nach Österreich
Alles rund um Flughäfen, Transfers und Parken – für eine entspannte Anreise

Ob aus Europa oder Übersee – Österreich ist per Flugzeug hervorragend angebunden. Kurze Wege, klimafreundliche Transfers und moderne Services sorgen für ein gutes Gefühl.

Internationale Flughäfen in Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz und Klagenfurt verbinden das Land mit der Welt. Nach der Ankunft stehen euch komfortable Shuttlebusse, Bahnverbindungen und Mietwagenservices zur Verfügung. Alle großen Flughäfen bieten Parkhäuser mit E-Ladestationen, Kurzzeitparkplätze und barrierefreie Zugänge.

Ob Citytrip nach Wien, Kultururlaub in Salzburg oder Skiabenteuer in Tirol – Österreich ist bestens vernetzt und leicht erreichbar. Dank kurzer Wege und durchdachter Infrastruktur wird die Anreise zum Teil des Urlaubs: effizient, bequem und mit Weitblick.

Informationen zu Bahn und Bus

Vom Flughafen Wien bequem ins Stadtzentrum

Ob mit Bahn, Taxi oder Bus – es gibt mehrere schnelle Wege ins Stadtzentrum:

In nur 16 Minuten gelangt ihr mit dem City Airport Train (CAT) vom Flughafen Wien nach Wien Mitte.

Am City Airport Terminal Wien-Mitte könnt ihr bei ausgewählten Fluglinien bereits einchecken und Gepäck aufgeben – bis 75 Minuten vor Abflug oder am Vorabend.

Die Busse der Vienna Airport Lines verbinden den Flughafen mit wichtigen Verkehrsknotenpunkten in Wien.

Die kostengünstige Alternative, die Schnellbahn (S7), fährt alle 30 Minuten, Fahrzeit rund 25 Minuten.

Im Zwei-Stundentakt verkehren ICE-Züge vom Wiener Flughafen über Wien Hauptbahnhof und Wien Meidling nach St. Pölten und Linz.

In den Abflughallen der Terminals 1 und 3 sowie in der Ankunftshalle des Terminals 3 befinden sich die Informationsschalter des Flughafens. Die Flugauskunft ist rund um die Uhr unter +43-1-7007-0 erreichbar.

Anreise mit ÖBB zum Flughafen Wien

Bauarbeiten auf der Wiener S-Bahn-Stammstrecke 
Von 7. September 2026 bis Ende Oktober 2027 ist die Wiener S-Bahn-Stammstrecke zwischen Wien Praterstern und Wien Hauptbahnhof bzw. St. Marx gesperrt. Für die Fahrt vom und zum Flughafen Wien stehen weiterhin mehrere Verbindungen zur Verfügung: Fernverkehrszüge fahren über Wien Hauptbahnhof zum Flughafen Wien, der REX 7 wird zum Hauptbahnhof umgeleitet und die S7 fährt bis bzw. ab St. Marx. Zwischen Wien Mitte und dem Flughafen verkehrt „CAT by bus“. Auch die Vienna Airport Bus-Linien bleiben bestehen.

Informationen zu Taxi und Mietwagen

Vom Flughafen Wien bequem ins Stadtzentrum

Airport Taxis sind eigene, nur für Fahrten zum und vom Flughafen vorgesehene Taxis. Sie müssen vorab bestellt werden und verrechnen einen Fixpreis (inkl. Gepäck) ohne Aufpreis für die Leerfahrt.

Bei Fahrten von Wien zum Flughafen (bei der Bestellung ein „Flughafentaxi" verlangen) wird für die Retourfahrt eine zusätzliche Gebühr für die Leerfahrt verrechnet.

Tipps und Informationen für eure nächste Taxi-Fahrt in Wien.

Autovermietung am Flughafen WienTaxis & Limousinen vom/zum Flughafen

So erreicht ihr die weiteren Flughäfen in Österreich

Ob Flug nach Österreich oder Inlandsverbindung – die Flughäfen in Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz und Klagenfurt punkten mit kurzen Wegen, schnellen Transfers und modernen Parkservices. Dank Bahn-, Bus- und Autoanbindung geht's schnell zum Terminal.
Tipps für Kurz- und Langzeitparken

Parken am Flughafen Wien

Am Flughafen Wien findet ihr zahlreiche Möglichkeiten, euer Auto sicher abzustellen – egal ob für wenige Minuten, Stunden oder mehrere Tage. Direkt gegenüber dem Terminal stehen die Parkhäuser 3 und 4 zur Verfügung. Die Parkplätze A und C sind in ca. 15 Minuten Fußweg erreichbar. Für kurze Stopps eignet sich die Terminalvorfahrt Abflug – hier könnt ihr 10 Minuten kostenlos halten, danach kostet das Parken € 2,90 pro 15 Minuten.

Parkplatz A und C, Parkhaus 3 und 4, Kurzparkplätze

Wer günstig Langzeitparken möchte, nutzt die Parkflächen rund um den Flughafen:

Parken bei Salzburgs, Innsbrucks und weiteren Flughäfen

Direkt vor dem Terminal oder etwas außerhalb mit Shuttle – an den Flughäfen in Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz und Klagenfurt parkt ihr bequem und sicher. Kurze Wege, sichere Plätze und moderne Services machen das Parken am Flughafen entspannt.

Alles Wichtige für eure Flugreise nach Österreich

Handgepäcksbestimmungen

Für Flüge ab EU-Flughäfen sowie ab Island, Norwegen und der Schweiz gelten die EU-Sicherheitsbestimmungen für Handgepäck. Wird das Gewicht von max. 8 Kilogramm überschritten, muss es eingecheckt werden – oft mit höheren Gebühren als beim regulären Check-in. Auf manchen Flügen nach Österreich kann Handgepäck aus Platzgründen im Frachtraum verstaut werden.

Zusätzlich ist ein persönlicher Gegenstand erlaubt – etwa Handtasche, Laptop- oder Umhängetasche. Bewahrt darin am besten Dokumente, Wertsachen und Medikamente auf.

Erkundigt euch vor Abflug bei eurer Fluglinie nach den jeweiligen Bestimmungen.

EU-Sicherheitsbestimmungen Handgepäck

Identitätsüberprüfung der Passagiere beim Boarding

Aufgrund einer EU-Verordnung müssen im Interesse eines hohen Sicherheitsniveaus Passagiere direkt am Abflugsteig die Bordkarte und einen Lichtbildausweis bereithalten. Mit der Kontrolle wird sichergestellt, dass die Bordkarte tatsächlich von jener Person genutzt wird, die am Check-in das Ticket vorgelegt hat. Zusätzlich wird geprüft, ob die vorgelegten Reisedokumente den Einreisebestimmungen des jeweiligen Reiseziels entsprechen, um Unannehmlichkeiten für den Reisenden am Zielort zu vermeiden.

Passkontrollen

Was ist ETIAS?

Die ETIAS-Reisegenehmigung ist erforderlich für Staatsangehörige visumfreier Länder, die in eines der 30 europäischen Länder einreisen möchten.

Wer braucht ein ETIAS?

Nützliche Reisetipps für euren Flug nach Österreich

  • Früh genug am Flughafen: Plant für EU-Flüge etwa zwei Stunden, für Interkontinentalflüge rund drei Stunden ein.

  • Online-Check-in nutzen: Spart Zeit und Nerven – Bordkarten einfach am Smartphone speichern und direkt zum Gate gehen.

  • Sicherheitskontrolle: Flüssigkeiten in maximal 100-ml-Behältern im 1-Liter-Beutel transportieren, Laptops und Geräte separat vorzeigen.

  • Reisen in Stoßzeiten: In Ferien oder an Wochenenden etwas mehr Zeit einplanen.

  • Komfort und Services: Kostenloses WLAN, Familienbereiche, Lounges und barrierefreie Zugänge machen das Reisen angenehm.

Reisepass und Identitätsnachweis

Grenzenlos reisen: Einreisedokumente

Auch wenn es im Schengen-Raum meist keine Grenzkontrollen gibt, müssen Reisende stets ein gültiges Reisedokument bei sich tragen. Bei stichprobenartigen Kontrollen dient es als Identitätsnachweis – unabhängig davon, ob ihr per Bahn, Auto oder Flugzeug reist.

Auch Kinder brauchen ihren eigenen Pass oder Personalausweis – Einträge im Dokument der Eltern sind nicht mehr erlaubt.
Tipp: Reisen mit Kindern

Einreise aus der Schweiz:

Schweizer Bürger:innen dürfen mit einer gültigen ID oder einem bis zu fünf Jahre abgelaufenen Reisepass einreisen. Wir empfehlen in jedem Fall ein gültiges Reisedokument mitzuführen, da Reisedokumente oft für Hotel- oder Mietwagenbuchungen benötigt werden.
Weitere Informationen: Österreichische Botschaft in Bern

Einreise aus Deutschland:

Staatsbürger:innen der Bundesrepublik Deutschland benötigen zur Einreise nach Österreich einen gültigen (oder seit höchstens einem Jahr abgelaufenen) Personalausweis oder Reisepass.
Weitere Informationen: Österreichische Botschaft in Berlin

Erforderliche Einreisedokumente

Mit Austrian Airlines fliegen: Nützliche Services

Sicheres Reisen

Mit der Schritt-für-Schritt Anleitung für einen sicheren und sorgenfreien Flug seid ihr bestens für die nächste Reise oder Reiseplanung gerüstet.

Reiseleitfaden

Digitale Services im Überblick

Mit dem Online Check-in sowie dem Hochladen von Reisedokumenten in der Austrian App spart ihr Zeit und bekommt während der gesamten Reise nützliche Informationen.

Digitale Austrian Services

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um eure Anreise

Österreich verfügt über sechs internationale Flughäfen: Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz und Klagenfurt. Der Flughafen Wien-Schwechat ist das wichtigste Drehkreuz mit vielen Flugverbindungen weltweit. Von allen Flughäfen erreicht ihr euer Ziel bequem mit Bus, Bahn oder Shuttle.

Bei einem Flug nach Österreich gilt:

  • EU-Bürger:innen: Reisepass oder Personalausweis

  • Nicht-EU-Bürger:innen: Reisepass, ggf. Visum und ETIAS

  • Kinder: eigenes Reisedokument (Kinderreisepass)

Informiert euch vor Abflug über die aktuellen Einreisebestimmungen

Reisepass und Identitätsnachweis

Es stehen verschiedenste Optionen zur Verfügung: Die schnellste Möglichkeit ist der City Airport Train (CAT), der Non-Stopp zwischen dem Flughafen und der Innenstadt fährt. Die günstige Variante mit Zwischenstopps ist die S-Bahn, welche im Halbstundentakt unterwegs ist. Auch ICE-Züge halten regelmäßig am Wiener Hauptbahnhof. Darüber hinaus fahren die Vienna Airport Lines mit Bussen zu verschiedenen wichtigen Verkehrsknotenpunkten.

Ja, auch Kinder benötigen für die Einreise nach Österreich einen eigenen Reisepass oder Personalausweis.

Auskünfte zum Fahrplan sowie zu den Tarifen findet ihr auf der Website der ÖBB (Österreichischen Bundesbahnen).

Für einen Flug nach Österreich oder innerhalb Europas solltet ihr etwa 2 Stunden vor Abflug am Flughafen sein.

Bei Interkontinentalflügen empfehlen sich 3 Stunden.

Wer online eincheckt und nur Handgepäck hat, spart Zeit – hier reicht meist 1 Stunde vor Abflug.

Die wichtigsten Notrufnummern im Überblick

Europäische Notrufnummer: 112

Notrufnummern in Österreich:

  • Feuerwehr: 122

  • Polizei: 133

  • Rettung: 144

Pannen-Notruf-Dienste in Österreich:

  • ÖAMTC: 120

  • ARBÖ: 123

Bergrettung: 140

Weitere Notrufnummern

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