Barrierefreie Hotels und Restaurants, inklusive Museen, gut erreichbare Ausflugsziele in den schönsten Regionen: Mobilität und Komfort im Urlaub in Österreich für alle.

Barrierefreier Urlaub in Österreich bedeutet, sich frei bewegen und entscheiden zu können – in Unterkünften ebenso wie in Natur, Kultur und Mobilität. Barrierefreiheit endet nicht an der Türschwelle. Sie umfasst zugängliche Informationen, Orientierungshilfen und inklusive Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse. Die Angebote in Österreich sind mit viel Engagement so aufbereitet, damit sich alle Menschen willkommen fühlen.

Österreich bietet eine große Vielfalt an rollstuhlgerechten Hotels, barrierefreien Ausflugszielen und Aktivitäten – von gut erschlossenen Wanderwegen, Seen und alpinen Erlebnisräumen über inklusive Sommer- und Wintersportangebote bis hin zu Museen und Kulturstätten mit Audiodeskription, Tastmodellen oder Führungen in Gebärdensprache. Ergänzt durch barrierefreie Anreise- und Mobilitätslösungen entsteht ein Urlaub, der ein Miteinander selbstverständlich macht – in Stadt und Land, zu jeder Jahreszeit.