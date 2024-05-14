Bundesländer- und Städte-Cards für Österreich
Dank Sightseeing Pass Vergünstigungen sichern
Einleitung
Ob Bundesländer- oder Städte-Cards – die verschiedenen Vorteilskarten in Österreich bündeln Erlebnisse und machen den Aufenthalt spürbar unkomplizierter. Viele dieser Sightseeing Pässe sind bereits bei der Buchung in teilnehmenden Unterkünften inkludiert. Übernachtungsgäste erhalten sie direkt vor Ort oder im Tourismusbüro und starten ohne Umwege ins Urlaubserlebnis. Manche Karten sind kostenpflichtig, eröffnen dafür aber zusätzliche Leistungen und flexible Nutzungsmöglichkeiten.
Die Bandbreite reicht von freien Eintritten zu Sehenswürdigkeiten und Museen über ermäßigte Freizeit- und Naturerlebnisse bis hin zur inkludierten Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und Bergbahnen. So entstehen Tage, die sich mühelos zwischen Kultur, Bewegung und Genuss entfalten.
Gerade für Familien entsteht daraus ein entspannter Zugang zu vielfältigen Aktivitäten – ohne aufwendige Planung. Gleichzeitig geben die Karten Orientierung und erleichtern die Auswahl aus der Vielzahl an Möglichkeiten.
Aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten und individuellen Konditionen stehen direkt auf den Webseiten der jeweiligen Anbieter bereit.
Vorteilskarte Burgenland
Zwischen Neusiedler See und pannonischer Weite wird jeder Ausflug zum Erlebnis: Die Burgenland Card öffnet den Zugang zu zahlreichen Natur- und Kulturerlebnissen – direkt ab der ersten Nacht.
Auf einen Blick:
Gratis
Öffentliche Verkehrsmittel inkludiert
Kostenlose Reise von oder nach Wien
Highlights: Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, Römerstadt Carnuntum, Burg Forchtenstein
Vorteilskarten Kärnten
Mit der Kärnten Card lassen sich über 100 Ausflugsziele im Sommer wie im Winter beliebig oft erleben. Ergänzend stehen flexible Wochenkarten für kürzere Aufenthalte zur Verfügung.
Auf einen Blick:
Kostenpflichtig
Gültigkeit Saisonkarte Sommer: 4. April bis 1. November 2026
Wochenkarten: 3 Tage (Advent) sowie 7 oder 14 Tage
Highlights: Obir Tropfsteinhöhlen, Aussichtsturm Pyramidenkogel, Bergbahnen
Vorteilskarte Niederösterreich
Die Niederösterreich Card öffnet den Zugang zu über 365 Ausflugszielen – von kulturellen Höhepunkten bis zu Naturerlebnissen im ganzen Bundesland und darüber hinaus.
Auf einen Blick:
Kostenpflichtig
Gültigkeit: jeweils von 1. April bis 31. März des Folgejahres
Highlights: Römertherme Baden, Stift Melk, DDSG Blue Danube Schifffahrt
Bergbahnen inkludiert
Vorteilskarten Oberösterreich
Drei Regionen, drei unterschiedliche Modelle: In Oberösterreich öffnen die Urlaubscards den Zugang zu Bergbahnen, Naturerlebnissen und Ausflugszielen – je nach Region mit kostenlosen Leistungen oder attraktiven Ermäßigungen.
Auf einen Blick:
Gratis oder kostenpflichtig – je nach Card und Region
Teilweise ab der ersten Übernachtung erhältlich
Highlights: Dachstein Rieseneishöhle, Nationalpark Kalkalpen Ranger-Touren, Gmundner Keramik Manufaktur
Bergbahnen inkludiert
Vorteilskarte SalzburgerLand
Die SalzburgerLand Card eröffnet an sechs oder zwölf Tagen freien Zugang zu rund 180 Attraktionen im gesamten SalzburgerLand und in der Stadt Salzburg. Viele Angebote – etwa Thermen und Bergbahnen – sind einmal inkludiert, andere können mehrfach genutzt werden.
Auf einen Blick:
Kostenpflichtig
Gültig von 1. Mai 2026 bis 1. November 2026
Highlights: Salzwelten Salzburg, Felsentherme Bad Gastein, Großglockner Hochalpenstraße
Bergbahnen inkludiert
Vorteilskarte Steiermark
In der Steiermark treffen Natur, Kultur und Kulinarik auf kurze Wege. Mit der Steiermark Card lassen sich rund 180 Ausflugsziele im ganzen Bundesland kostenlos oder ermäßigt entdecken.
Auf einen Blick:
Kostenpflichtig
Gültig von 1. April bis 31. Oktober 2026
Weitere Vorteilskarten der Regionen vorhanden
Highlights: Lipizzanergestüt Piber, Benediktinerstift Admont, Burg Forchtenstein
Bergbahnen inkludiert
Vorteilskarten Tirol
In Tirol ergänzen überregionale Erlebniskarten das dichte Netz an regionalen Gästekarten. Mit der ErlebnisCard Tirol und der Snow Card Tirol stehen zwei Modelle im Mittelpunkt – für Sommererlebnisse und intensive Skitage.
Die ErlebnisCard Tirol setzt auf ein 1+1-Modell bei Ausflugszielen, während die Snow Card Tirol Zugang zu zahlreichen Skigebieten im ganzen Bundesland ermöglicht.
Auf einen Blick:
Kostenpflichtig
ErlebnisCard: 1+1 bei über 200 Ausflugszielen
Snow Card: gültig in über 90 Skigebieten
Ergänzend: zahlreiche regionale Gästekarten mit inkludierten Leistungen
Highlights: Aqua Dome Längenfeld, Area 47 Ötztal, Bergisel Innsbruck
Bergbahnen inkludiert
Vorteilskarten Vorarlberg
Die V-Card bündelt rund 90 Ausflugsziele in ganz Vorarlberg – von Bergbahnen bis zu Museen und Freibädern, die einmalig kostenlos besucht werden können.
Auf einen Blick:
Kostenpflichtig
Gültig zwischen 1. Mai und 31. Oktober des Folgejahres
Weitere Vorteilskarten: Regionskarten in den Tälern und am Bodensee sowie spezielle Freizeitkarten mit zusätzlichen Leistungen
Highlights: Pfänderbahn, Rolls-Royce Museum, Schiffsfahrt am Bodensee
Städtekarte Graz
Die Graz Card verbindet Kultur und Mobilität in der steirischen Landeshauptstadt. Zahlreiche Museen, Sehenswürdigkeiten und Attraktionen lassen sich damit unkompliziert entdecken – ergänzt durch freie Fahrt im öffentlichen Verkehr.
Auf einen Blick:
Kostenpflichtig
Gültig für 24, 48 oder 72 Stunden
Graz Card: Öffentlicher Verkehr inkludiert
Graz Card Light: Günstigere Variante ohne öffentlichen Verkehr
Highlights: Schlossbergbahn, Schlossberglift, Kunsthaus Graz
Städtekarte Innsbruck
Stadt und alpine Erlebniswelt greifen in Innsbruck unmittelbar ineinander. Die Innsbruck Card verbindet Museen, Sehenswürdigkeiten und Bergperspektiven zu einem kompakten Stadterlebnis.
Auf einen Blick:
Kostenpflichtig
Gültig für 24, 48 oder 72 Stunden
Öffentlicher Verkehr inkludiert
Eintritt zu 22 Museen und Sehenswürdigkeiten sowie ausgewählte Bergbahnen
Optional: Hop-on Hop-off Bus
Highlights: Swarovski Kristallwelten, Hofburg Innsbruck, Alpenzoo Innsbruck-Tirol
Städtekarte Linz
Kunst, Technologie und Donauraum prägen das Stadterlebnis in Linz. Die Linz-Card erleichtert den Zugang zu Museen, Sehenswürdigkeiten und ausgewählten Erlebnissen – kombiniert mit Vorteilen im öffentlichen Verkehr.
Auf einen Blick:
Kostenpflichtig
Gültig für 24, 48 oder 72 Stunden
Öffentlicher Verkehr inkludiert
Zusatzleistungen je nach Dauer
Highlights: Ars Electronica Center, Pöstlingbergbahn, Lentos Kunstmuseum
Städtekarte Salzburg
Freier Eintritt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, kurze Wege zwischen den Highlights und Mobilität ohne zusätzliche Tickets: Die Salzburg Card strukturiert den Aufenthalt in der Stadt besonders effizient.
Auf einen Blick:
Kostenpflichtig
Gültig für 24, 48 oder 72 Stunden
Öffentlicher Verkehr inkludiert (ohne S-Bahn)
Teilweise Schnellzugang ohne Anstellen
Highlights: Mozarts Geburtshaus, Festung Hohensalzburg, Sound of Music Tour
Städtekarte Wien
Die Vienna City Card verbindet Mobilität mit kulturellen Erlebnissen in der Stadt. Über 200 Partnerbetriebe gewähren Ermäßigungen bei Museen, Sehenswürdigkeiten und ausgewählten Angeboten im urbanen Raum.
Auf einen Blick:
Kostenpflichtig
Gültig für 24, 48, 72 Stunden oder 7 Tage
Öffentlicher Verkehr inkludiert
Optional: Airport Transfer und Hop-on Hop-off Bus
Highlights: Spanische Hofreitschule, Tiergarten Schönbrunn, Kunsthistorisches Museum Wien
Weitere City Cards:
Freier Eintritt zu bis zu 90 Sehenswürdigkeiten – gültig für 1, 2, 3 oder 6 Tage. Inkl. Hop-on Hop-off Bus und Fast-Track bei ausgewählten Attraktionen mit dem Vienna Pass
Kostenloser Eintritt zu den Top
Sehenswürdigkeiten in Wien. Alles in einem digitalen Pass: Vienna E-Pass
Mehr Flexibilität und freie Mobilität beim Wienbesuch mit dem Vienna Flexi Pass
Rabatte sowie freie Fahrten im öffentlichen Verkehr und den Big Bussen mit der Vienna Welcome Card