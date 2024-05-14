Frau sitzt lachend auf den Schultern eines Mannes in einer Altstadtgasse, See und Berge im Hintergrund.
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Die schönsten Städte in Österreich
Urbane Erlebnisse, die bewegen, inspirieren und nachklingen

Österreichs Städte im Winter
Architektur, Kultur und Genuss verändern Gewohnheiten: Österreichs Städte geben frische Impulse und eröffnen neue Perspektiven.

Eine Stadt zu erleben, heißt: neue Sehenswürdigkeiten kennenlernen, über Kulturschätze staunen, in kulinarische Besonderheiten eintauchen. Wer neue Perspektiven zulässt, öffnet sich für die Veränderung des Gewohnten. Jede der neun Landeshauptstädte Österreichs besitzt ihre eigene Atmosphäre, die Blickwinkel verschiebt und zu neuen Sichtweisen anregt: The Austrian Synapse ist das Souvenir, das ihr mitnehmt und das bleibt. Urbane Erlebnisse und Citytrips geben euch Impulse in prachtvollen Schlössen, Burgen und historischen Gebäuden ebenso wie in Cafés, Restaurants, Design-Hotspots und kulturellen Treffpunkten – und natürlich von Menschen, die der Stadt und dem Stadtleben Seele verleihen. Österreichs Geschichte hat unzählige urbane Orte hervorgebracht. Wo Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen, entstehen Erinnerungen, die bewegen. Und was bewegt, verändert und wirkt nach. Grow your Austrian Synapse.

Österreichs Landeshauptstädte im Sommer

Österreichs Städte im Sommer sind Orte, wo Geschichte und Gegenwart verschmelzen – zu einem Lebensgefühl aus Kultur, Genuss und Inspiration. Genießt eure Citytrips mit vielfältigen urbanen Erlebnissen.

St. Pölten

St. Pölten wurde 1986 Landeshauptstadt Niederösterreichs und verbindet seither Barock und Moderne zu einem spannenden neuen Kapitel an der Traisen.

St. Pölten

Bregenz

Die Landeshauptstadt Vorarlbergs liegt am Bodensee und punktet neben den Bregenzer Festspielen auch mit spannender Architektur.

Bregenz

Salzburg

Salzburg begeistert mit Barockarchitektur, Festung und Schlössern und bietet eine prächtige Kulisse für hochkarätige Kulturveranstaltungen.

Salzburg

Sehenswürdigkeiten, Kulturschätze und Architektur

Entdeckt Österreichs geheime Pfade in den kleinen historischen Städten und die großen Kulturangebote in Museen und Galerien. Prachtvolle Burgen und Schlösser mit ihren Schlossgärten sind ebenso inspirierend wie Architektur und Modeszene.

Kleine Historische Städte

Die historischen Kostbarkeiten der Jahrhunderte alten Städte werden sorgfältig gepflegt. Zu erkunden in fünf abwechslungsreichen Routen.

Kleine Historische Städte

Kulinarik, Kaffeehauskultur und Lebensgefühl

Essen und Trinken wird in Österreich zum Erlebnis: In Top Locations, Wiener Kaffeehäusern und beim Heurigen, mit veganen und vegetarischen Highlights, regionalen Bieren, großen Weinen und Süßspeisen. Kulinarik ist authentisch, genussvoll und voller Lebensgefühl.

Speisen an besonderen Location

Besondere Genuss-Locations
Vegane und vegetarische Küche

Essen und Trinken in Österreich

Kulinarik
Wiener Heurige und Buschenschänken

Events, Brauchtum und Tradition

Seid neugierig auf Österreichs Veranstaltungen und Events! Zwischen saisonalen Märkten, Musikfestivals und Open-Air-Konzerten entfaltet sich urbane Leichtigkeit. Kultur, Genuss und Begegnungen machen den Sommer in Österreich unvergesslich.

Brauchtum und Tradition

Brauchtum und Tradition

Events in Österreich

Kultur, Musik, Kulinarik und Sport: Entdeckt Österreichs spannendste Veranstaltungen auf einen Blick.

Event-Highlights
Klimaschutz-Info

Denkmalschutz – Synonym für Nachhaltigkeit

Die Erhaltung von historischen Bauten ist eine herausragende Initiative in Österreich für den Klimaschutz. Warum?

  • Denkmalschutz spart Ressourcen und verhindert die Versiegelung von Grünflächen.

  • Denkmalschutz spielt eine wichtige sozio-kulturelle Rolle: Die Erhaltung kommt der ganzen Region zugute, die ihre Gäste mit historischen Bauten begeistern kann. 

  • Viele historische Gebäude bestehen aus natürlichen Materialien, die aus der direkten Umgebung stammen. Bei fachgerechter Reparatur werden solche regionalen Baustoffe bevorzugt, um die Originalität zu bewahren.

  • Der Bestand von Tier- und Pflanzenarten wird geschützt. Auch auf ökologischer Ebene ist Denkmalschutz der goldrichtige Weg.

Nachhaltig reisenzertifizierte Unterkünfte

FAQ

Österreichs Städte sind ideal für einen abwechslungsreichen Citytrip: In Wien trifft Weltklasse-Kultur auf Genuss und Architektur, Graz begeistert mit Kreativität und Design, Salzburg mit historischem Charme und Musiktradition. Auch Linz, Innsbruck, Klagenfurt, Bregenz, Eisenstadt und St. Pölten überraschen mit moderner Architektur, urbaner Leichtigkeit und lebendiger Atmosphäre. Jede dieser Städte in Österreich hat ihren eigenen Charakter – und wartet mit einzigartigen urbanen Erlebnissen auf euch, die inspirieren und bleiben.

Eine Städtereise nach Österreich verbindet Kultur, Architektur und Genuss mit sommerlicher Leichtigkeit. Zwischen historischen Altstädten, modernen Museen, Gärten, Galerien und Szenelokalen entsteht ein urbanes Lebensgefühl, das inspiriert und zugleich entspannt. Open-Air-Konzerte, Musikfestivals, Streetfood-Märkte und laue Abende in Rooftopbars machen Österreichs Städte zu pulsierenden Sommerbühnen.

Dank kurzer Wege und guter Anbindung mit Bahn und öffentlichen Verkehrsmitteln wird jeder Citytrip zu einem nachhaltigen Sommerabenteuer voller urbaner Inspiration.

Österreichs Städte verändern sich mit den Jahreszeiten – und mit jedem Besuch entdeckt ihr etwas Neues.

Im Frühling erwachen Parks und Gärten zu neuem Leben, die Temperaturen sind mild und zahlreiche Events locken in die Stadtzentren.

Der Sommer bringt Open-Air-Konzerte, Festivals, Streetfood-Märkte und laue Abende in Cafés, Gärten und Rooftopbars – perfekt für Citytrips voller Kultur, Genuss und Design.

Im Herbst sorgen Licht, Kulinarik und Ausstellungen für inspirierende Stimmung, während der Winter mit Adventmärkten und festlicher Atmosphäre begeistert.

Mehrere Städte in Österreich lassen sich ideal zu einer abwechslungsreichen Städtereise kombinieren. Dank kurzer Distanzen und eines hervorragend ausgebauten Bahnnetzes reist ihr bequem und nachhaltig von Stadt zu Stadt. Eine Route von Wien über Linz nach Salzburg oder weiter nach Innsbruck verbindet imperiale Pracht, moderne Kreativität und alpines Lebensgefühl. Auch Graz, Klagenfurt, Bregenz, St. Pölten oder Eisenstadt lassen sich leicht einbinden – perfekt für alle, die auf einem Citytrip Österreichs Kultur, Architektur, Design und Genuss in ihrer ganzen Vielfalt erleben möchten.

Anreise mit der Bahn
Bahnreise durch Österreich

In den Städten Österreichs warten unzählige Erlebnisse, die ihr einplanen solltet:

In Wien gehört ein klassischer Kaffeehausbesuch ebenso dazu wie ein Spaziergang durch imperiale Prachtbauten. Graz überrascht mit Street Art, kreativer Kulinarik und Design-Vierteln, während Salzburg mit seiner historischen Altstadt und Musiktradition verzaubert. In Linz beeindrucken moderne Architektur und Medienkunst, in Innsbruck der Ausblick von der Nordkette. Klagenfurt begeistert mit mediterranem Flair am Wörthersee, Bregenz mit dem Kunsthaus und der Seebühne, St. Pölten mit spannender Kultur- und Architekturvielfalt, und Eisenstadt mit barockem Charme und den Melodien von Joseph Haydn. Jede Stadt schafft urbane Erlebnisse, die inspirieren, verbinden und nachhaltig in Erinnerung bleiben.

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