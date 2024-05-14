Die schönsten Städte in Österreich
Urbane Erlebnisse, die bewegen, inspirieren und nachklingen
Einleitung
Eine Stadt zu erleben, heißt: neue Sehenswürdigkeiten kennenlernen, über Kulturschätze staunen, in kulinarische Besonderheiten eintauchen. Wer neue Perspektiven zulässt, öffnet sich für die Veränderung des Gewohnten. Jede der neun Landeshauptstädte Österreichs besitzt ihre eigene Atmosphäre, die Blickwinkel verschiebt und zu neuen Sichtweisen anregt: The Austrian Synapse ist das Souvenir, das ihr mitnehmt und das bleibt. Urbane Erlebnisse und Citytrips geben euch Impulse in prachtvollen Schlössen, Burgen und historischen Gebäuden ebenso wie in Cafés, Restaurants, Design-Hotspots und kulturellen Treffpunkten – und natürlich von Menschen, die der Stadt und dem Stadtleben Seele verleihen. Österreichs Geschichte hat unzählige urbane Orte hervorgebracht. Wo Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen, entstehen Erinnerungen, die bewegen. Und was bewegt, verändert und wirkt nach. Grow your Austrian Synapse.
Österreichs Landeshauptstädte im SommerÖsterreichs Städte im Sommer sind Orte, wo Geschichte und Gegenwart verschmelzen – zu einem Lebensgefühl aus Kultur, Genuss und Inspiration. Genießt eure Citytrips mit vielfältigen urbanen Erlebnissen.
St. Pölten
St. Pölten wurde 1986 Landeshauptstadt Niederösterreichs und verbindet seither Barock und Moderne zu einem spannenden neuen Kapitel an der Traisen.
Bregenz
Die Landeshauptstadt Vorarlbergs liegt am Bodensee und punktet neben den Bregenzer Festspielen auch mit spannender Architektur.
Sehenswürdigkeiten, Kulturschätze und ArchitekturEntdeckt Österreichs geheime Pfade in den kleinen historischen Städten und die großen Kulturangebote in Museen und Galerien. Prachtvolle Burgen und Schlösser mit ihren Schlossgärten sind ebenso inspirierend wie Architektur und Modeszene.
Kulinarik, Kaffeehauskultur und LebensgefühlEssen und Trinken wird in Österreich zum Erlebnis: In Top Locations, Wiener Kaffeehäusern und beim Heurigen, mit veganen und vegetarischen Highlights, regionalen Bieren, großen Weinen und Süßspeisen. Kulinarik ist authentisch, genussvoll und voller Lebensgefühl.
Events, Brauchtum und TraditionSeid neugierig auf Österreichs Veranstaltungen und Events! Zwischen saisonalen Märkten, Musikfestivals und Open-Air-Konzerten entfaltet sich urbane Leichtigkeit. Kultur, Genuss und Begegnungen machen den Sommer in Österreich unvergesslich.
Denkmalschutz – Synonym für Nachhaltigkeit
Die Erhaltung von historischen Bauten ist eine herausragende Initiative in Österreich für den Klimaschutz. Warum?
Denkmalschutz spart Ressourcen und verhindert die Versiegelung von Grünflächen.
Denkmalschutz spielt eine wichtige sozio-kulturelle Rolle: Die Erhaltung kommt der ganzen Region zugute, die ihre Gäste mit historischen Bauten begeistern kann.
Viele historische Gebäude bestehen aus natürlichen Materialien, die aus der direkten Umgebung stammen. Bei fachgerechter Reparatur werden solche regionalen Baustoffe bevorzugt, um die Originalität zu bewahren.
Der Bestand von Tier- und Pflanzenarten wird geschützt. Auch auf ökologischer Ebene ist Denkmalschutz der goldrichtige Weg.