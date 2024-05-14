Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen sind mautpflichtig! Hier gibt's Informationen zu mautpflichtigen Straßen, Tarifen, Kauf und Nutzung von Vignette oder GO-Box.

Für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen tzGm (technisch zulässige Gesamtmasse) ist in Österreich eine Vignette Pflicht, bevor ihr auf Autobahnen oder Schnellstraßen auffahrt. Bereits vor der Auffahrt muss die Vignette gut sichtbar an der Windschutzscheibe kleben oder vorab als digitale Vignette gekauft werden – sonst drohen hohe Ersatzmautzahlungen. Die Tarife variieren je nach Fahrzeugart (Auto und Kfz bis 3,5 Tonnen tzGm oder Motorrad) und Gültigkeit: 1 Tag, 10 Tage, 2 Monate oder 1 Jahr. Erhältlich ist die Vignette an über 6.000 Vertriebsstellen – in Österreich beispielsweise bei den Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ, an Tankstellen und bei Trafiken (Tabakläden), im Ausland bei den jeweiligen Autofahrerclubs und grenznahen Tankstellen, sowie online.

Für Lkw über 3,5 Tonnen tzGm gilt die elektronische GO-Box und das Umweltpickerl.