Hedy Lamarr
Filmdiva und Lady Bluetooth
Einleitung
Hedwig Eva Maria Kiesler, 1914 in Wien-Döbling geboren, war früh filmbegeistert. Mit 19 sorgte sie im Film „Ekstase“ mit einer Nacktszene für Aufsehen. Später stand sie im Theater an der Wien auf der Bühne. 1933 heiratete sie den Waffenproduzenten Fritz Mandl, vor dem sie 1937 floh.
In London wurde sie von Louis B. Mayer entdeckt, der sie nach Hollywood holte. Sie nannte sich nun Hedy Lamarr. Als „schönste Frau der Welt“ gefeiert, wurde ihr Stil rasch kopiert – brünettes Haar, Mittelscheitel, Hüte und Turbane. Der Durchbruch als Schauspielerin gelang ihr nicht, auch „Algiers“ und „Samson and Delilah“ blieben ohne bleibenden Erfolg. Nebenbei tüftelte Lamarr an technischen Ideen. Gemeinsam mit George Antheil entwickelte sie ein Patent für das Frequenzsprungverfahren – Grundlage moderner Funktechnik. 1997 erhielt sie dafür den EEF-Pioneer-Award. 2000 starb sie in Florida – heute ist sie als „Lady Bluetooth“ bekannt.
"Ich muss aufhören, Männer zu heiraten, die sich mir unterlegen fühlen. Irgendwo muss es einen Mann geben, der mein Ehemann sein kann und sich nicht unterlegen fühlt. Ich brauche einen überlegenen unterlegenen Mann."
Auf den Spuren der Hedy Lamarr in Wien
Gartenbaukino
Berühmt wurde Hedy Lamarr durch „Ekstase“, der im Gartenbaukino Premiere feierte – mit der ersten Nacktszene und dem angedeuteten ersten Orgasmus der Filmgeschichte.
MusikTheater an der Wien
Hedy Lamarr feierte in Wien Erfolge im Singspiel als Sissy – sie ritt sogar mit einem Pferd auf die Bühne, begleitet von der im Applaus untergehenden Kaiserhymne.
Karlskirche
Am 10. August 1933 heiratete sie in der Wiener Karlskirche den Industriellen Fritz Mandl, der ihr aus Eifersucht Filmauftritte verbot.
Hedy Lamarr Preis
Hedy Lamarr entwickelte 1942 mit dem Komponisten George Antheil das Frequenzsprungverfahren zur störungssicheren Steuerung von Torpedos. Die Idee, Funkfrequenzen ständig zu wechseln, legte den Grundstein für moderne drahtlose Kommunikation – etwa Bluetooth. In den 1990er Jahren wurde Bluetooth entwickelt, um Daten über kurze Distanzen zwischen Geräten zu übertragen. Jedes Gerät hat eine Sende- und Empfangseinheit sowie eine 48-stellige Identifikationsnummer. Die Übertragung erfolgt über das ISM-Band.
Seit 2018 vergibt die Stadt Wien den Hedy-Lamarr-Preis an Frauen, die die digitale Welt prägen. 2024 erhielt ihn die Forscherin Laura Koesten an der Universität Wien. Sie wurde für ihre herausragenden Leistungen im Bereich der Informationstechnologie ausgezeichnet.