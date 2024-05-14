Nachdem er Wien als seine Wahlheimat auserkoren hatte, verbrachte Beethoven die meiste Zeit in der Stadt der Kunst und Kultur. An vielen Orten ist dem Genie nachzuspüren.

Geboren 1770 in Bonn, galt Ludwig van Beethoven als Vollender der Wiener Klassik und zugleich als Wegbereiter der Romantik. Bereits als junger Mann zog er 1792 nach Wien, wo er bis zu seinem Tod 1827 lebte. Seine Musik durchläuft die dramatischen Umbrüche seiner Zeit: Französische Revolution, Napoleon, Restauration. Beethovens neun Sinfonien, allen voran die Fünfte mit ihrem markanten Anfangsmotiv und die Neunte mit Schillers „Ode an die Freude“, gehören heute zum globalen Kulturerbe.

Dabei war sein Leben von Widersprüchen geprägt – genial, eigensinnig, oft einsam. Früh schwerhörig, komponierte er gegen die Stille an. Beethoven wollte mit seiner Musik „der leidenden Menschheit dienen“ – und hat ein Gesamtwerk geschaffen, das bis heute tief berührt.

Einige Wohnungen, in denen der Künstler jeweils einen Teil seines Lebens verbrachte, stehen heute für Besucher:innen offen und geben Einblick in Leben und Wirken der großen Persönlichkeit. Aber auch viele andere Orte – hauptsächlich in Wien und weitere im Wienerwald, in Baden und in Krems – erinnern an Ludwig van Beethoven, den weltberühmten Wahlwiener.