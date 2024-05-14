Die Schriftstücke von Peter Rosegger erzählen von Menschen und deren Begegnungen mit dem Winter.

Mit den Augen des Kindes schildert Peter Rosegger die Schönheiten, aber auch unwirtlichen Härten des Winters. Aufgewachsen auf einem Bergbauernhof in der Steiermark – der Dichter sollte ihn später seine „Waldheimat“ nennen –, wurde er zu einem erfolgreichen deutschsprachigen Schriftsteller der Jahrhundertwende.

Vor allem sein dreibändiger Erzählband „Als ich noch ein Waldbauernbub war“, erschienen zwischen 1900 und 1902, wurde zu einem wahren Bestseller.

Peter Rosegger wurde 1843 in Alpl geboren und war das älteste von sieben Kindern. Der Sohn eines Analphabeten lernte viel von seiner lesekundigen Mutter. Mit 17 begann er eine Schneiderlehre, da er zu schwach für die Landwirtschaft war.

Beim Wandern von Hof zu Hof lernte er Bräuche und Menschen kennen. Bald schrieb er erste Texte, änderte seinen Namen von "Roßegger" zu "Rosegger" und wurde als Autor bekannt. Er heiratete zweimal, hatte fünf Kinder und unternahm Lesereisen durch Mitteleuropa. Rosegger starb 1918 in Krieglach, wo er auch begraben ist.