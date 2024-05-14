Der Aufstieg zum Helden

Der Prinz stellte sich in den Dienst des österreichischen Militärs und stieg dank seiner strategischen Fähigkeiten rasch auf. Bald genoss er einen heldenhaften Ruf, denn er zog in Kriege, von denen die Kaiser glaubten, sie dienen einer gerechten Sache, der Rettung des Christentums in Europa. „Im Krieg gegen die muslimischen Osmanen wurde er zum ,Retter des Abendlandes‘ stilisiert und befreite Teile Europas nach eineinhalb Jahrhunderten türkischer Besatzung“, so der Kurator der 300-Jahr-Feier in der Österreichischen Galerie Belvedere.

Das Amt des Laienabtes, das ihm mit 15 Jahren übertragen wurde – damit galt er als Schutzherr zweier Abteien in Savoyen –, brachte ihm ein Vermögen, aber auch das Zölibat ein. Sein Jahreseinkommen belief sich auf ca. dreizehn Kilogramm Gold. Prinz Eugen war nie verheiratet, blieb kinderlos und sein Privatleben ist für viele bis heute ein Rätsel. Seine Zeitgenossen:innen nannten ihn „einen Mars ohne Venus“ und die Gerüchte über seine Homosexualität hielten sich hartnäckig. Heute wird er von der lokalen Gay-Community als einer der ihren gefeiert und steht bei queeren Führungen in Wien im Mittelpunkt.

Prinz Eugen von Savoyen gilt als einer der bedeutendsten Kunstmäzene Österreichs. Für seine Wohnsitze – Prinz Eugen galt als exzentrisch und machthungrig – baute er neuartige Paläste, trug enorme Kunstsammlungen zusammen und führte extravagante offizielle Repräsentationen, Bälle und Empfänge ein, die es im kriegsgebeutelten Wien nie zuvor gegeben hatte.