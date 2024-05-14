Holzbootshäuser am Seeufer, Spiegelung im grünen Wasser, bewaldeter Hang und Häuser im Hintergrund.
  1. Startseite
  2. Reiseziele
  3. Regionen
  4. Altaussee und Ausseerland

Altaussee im Ausseerland-Salzkammergut
Alpines Lebensgefühl zwischen See und Berg

Liegt es am See, an der Luft, der Stille oder an den Bergen? – Vielleicht ist es die Mischung, die Altaussee und das Ausseerland-Salzkammergut so besonders macht.

Altaussee im steirischen Salzkammergut gilt als „Tintenfass der Literatur“, das viele Schriftsteller:innen anzieht. Hugo von Hofmannsthal kam bereits 1892 zur Sommerfrische in den heilklimatischen Luftkurort, ebenso Egon Friedell, Friedrich Torberg und Arthur Schnitzler. Die Autorin Barbara Frischmuth wuchs am Altausseer See auf.

Wahrscheinlich habe es mit der Landschaft zu tun, war Alfred Komarek überzeugt, österreichischer Schriftsteller und selbst im Ausseerland aufgewachsen. Und tatsächlich: Um den Altausseer See zu wandern, eine Bootsfahrt genießen oder Radfahren ist geruhsam, entspannend und eröffnet neue Perspektiven. Die Felsen an der Seewiese, Wälder sowie Loser und Trisselwand spiegeln sich im See und prägen das Landschaftsbild. Alfred Komarek liebte die Schönheit, in der so manche Geschichte aufkämen, wie er sagt. Man müsse bloß Ohren haben, um sie zu hören, so der Schriftsteller weiter. Und das Talent, sie aufzuschreiben. Sein denkwürdiges Fazit: „Am Ende ist es doch immer die Natur, die den Menschen zum Künstler werden lässt.“

Quick-Info zu Altaussee
Lage:Im steirischen Ausseerland-Salzkammergut
Höhe: 720 m
Einwohner:innen:ca. 1.900 (Stand 2025)
Orte:Altaussee, Bad Mitterndorf, Bad Aussee, Grundlsee
Auszeichnung:Heilklimatischer Luftkurort
Höchster Berg:Loser (1.838 m)
Anreise
Veranstaltungen

Ermäßigungen und all-inklusive-Angebote garantieren die GästeCards im Ausseerland: Viele attraktive Highlights könnt ihr mit unterschiedlichen Card-Varianten im Ausseerland und im Salzkammergut erleben.

Das Altausseerland-Salzkammergut aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Thermen: Wellness mit langer Kurtradition

Loser: „Hausberg“ mit Panoramastraße in 1.838 Metern Seehöhe

Tracht im Ausseerland: Gekleidet nach altem Brauchtum

Skigebiet Tauplitz: Wintersport mit Blick auf die Berge

Salzwelten Altaussee: Bergschätze im Steinsalz

Naturerlebnisse: Ausgewählte Plätze im Ausseerland

Altausseer See: Plättenfahrten und Solarschiff

Aktivitäten und Reiseziele im Ausseerland-Salzkammergut

Besondere Events

Altaussee ist eine Landschaft, die einen umfängt, aber niemals einsperrt. Kreative Menschen finden das reizvoll, das beflügelt sie, das bringt sie auf Ideen.

Alfred Komarek (1945-2024)Österreichischer Schriftsteller

Regionale Rezepte

Steirischer Backhenderlsalat

Das Geheimnis dieses Rezeptes: das Sulmtaler Geflügel. Mit diesem Rezept schmeckt der Backhenderlsalat wie das Original aus der Steiermark.

Steirischer Backhenderlsalat

Steirisches Wurzelfleisch

Eines der bekanntesten regionalen Schmankerln mit Wurzelgemüse, das mit steirischem Kürbiskernöl verfeinert wird.

Steirisches Wurzelfleisch

Steirisches Backhendl

Probiert doch einen Klassiker der steirischen Küche: Backhendl nach einem Rezept von Johann Lafer.

Steirisches Backhendl

Besondere Unterkünfte

Pension Waldruhe Bad Aussee: Kleines feines Refugium

Strandcafé Hideways: Ferienwohnungen am Altausseer See

Alpenparks Hagan Lodge Altaussee: Chaletdorf an der Skipiste

Narzissen Vital Resort Bad Aussee: Suiten Solebad, 4 Sterne

Seehotel Grundlsee: Wohnen am See, 4 Sterne

Mayrlife Altaussee: Medical Health Resort mit Longevity

Aldiana Club Salzkammergut: Zur Grimming Therme, 4 Sterne

Nachhaltigkeit im Urlaub erleben

Regional genießen im Ausseerland

Im „Feinkostenladen“ Steiermark – und da besonders im Ausseerland – ist es leicht, regional einzukaufen und zu speisen. Ab-Hof-Betriebe und Genussläden, Bäckereien, Fischereien und Bauernmärkte bieten ein wahres Füllhorn an Spezialitäten an – die Genusslandkarte gibt Orientierung.

Wer regional einkauft, …

  • … unterstützt regionale Betriebe und Arbeitsplätze

  • … kann durch kürzere Transportwege zu geringeren Emissionen beitragen

  • … kann Verpackungsaufwand reduzieren

  • … orientiert sich an saisonalen Produkten

  • … erhält Einblick in Herkunft und Produktion

FAQs

Altaussee ist ein Ort in der Steiermark, zugeordnet dem Ausseerland Salzkammergut – eine besonders malerische Region mit zahlreichen Seen, Bergen und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Herzstück des Ortes ist der Altausseer See und seine Umgebung, in der sich eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt erhalten hat. Altaussee liegt am Toten Gebirge, einer Gebirgsgruppe in den Nördlichen Kalkalpen. Zentraler „Hausberg“ ist der Loser mit 1.838 Metern Seehöhe, der eine beeindruckende Aussicht auf die umliegende Landschaft bietet, unter anderem auf den Altausseer See, den Grundlsee und das Dachsteinmassiv.

In Altaussee selbst gibt es keine Bahnstation. Es verkehren aber öffentliche Busse sowie Taxis zwischen Altaussee und dem nächstgelegenen Bahnhof im Nachbarsort Bad Aussee.

Altaussee und das umliegende Ausseerland bieten eine Landschaft mit Bergen, Felsen, Seen und Wäldern – bietet Möglichkeiten für zahlreiche Aktivitäten:

  • Wandern: In einer Bandbreite von Spaziergängen am Seeufer bis zu anspruchsvollen Bergwanderungen und Klettertouren bietet das Ausseerland-Salzkammergut zahlreiche Wanderrouten.

  • Schifffahrten: Der Altausseer See entfaltet seine ruhende Schönheit und sein alpines Panorama besonders gut aus der Bootsperspektive: Ruderboote, Elektroboote, Österreichs erstes Solarschiff oder Plättenfahrten stehen zur Auswahl.

  • Radfahren und Mountainbiken: Vorbei an Seen und mit Blick auf die Bergwelt: Das Ausseerland-Salzkammergut bietet abwechslungsreiche Radtouren.

  • Ski- und Wintersport: Präparierte Pisten für Genuss-Skifahrer:innen bieten der Loser und die Tauplitz.

Altaussee wurde im Jahr 1989 mit dem Prädikat „Heilklimatischer Luftkurort“ ausgezeichnet. Einige Kriterien hierfür sind:

  • Luftqualität: Die Luft in der Region gilt als sauber und weist laut Kriterien des Prädikats bestimmte klimatische Eigenschaften auf.

  • Natürliche Umgebung: Die Umgebung ist naturnah, voller Wälder, Berge und Seen, die zur Erholung beitragen können.

  • Therapeutische Infrastruktur: Altaussee verfügt über eine Gradier- und Kneippanlage, in der Sole aus dem Altausseer Salzberg zur Anwendung kommt.

  • Touristische Infrastruktur: Ein guter Zugang für Gäste zu Unterkünften, Freizeitmöglichkeiten und zur Natur ist gewährleistet.

Auch ohne eigenes Auto ist man im Ausseerland gut mobil. Bus- und Bahnverbindungen verbinden die Orte der Region, ergänzt durch den Salzkammergut-Shuttle Ausseerland, der Bahnhöfe, Ortszentren sowie Wander- und Ausflugsziele miteinander verknüpft. Zusätzlich stehen Taxis zur Verfügung.

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich

Holt euch aktuelle Urlaubstipps und Angebote in euer Postfach:

  • Geheimtipps für euren nächsten Urlaub

  • Kulinarische Highlights und Rezepte

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Aktuelle Urlaubsangebote und Specials