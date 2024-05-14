Holzalm mit Blumenkasten auf grüner Almwiese, felsige Bergkette im Hintergrund, Österreich-Flagge links.
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Region Hochkönig im SalzburgerLand
Familienurlaub mit Almwandern, Skifahren und Genießen in den Bergen

Zeit für die Familie am Hochkönig – im Sommer beim Wandern, im Winter beim Skifahren. Und Naturerlebnisse treffen hier stets auf genussreiche Kulinarik.

Die Region Hochkönig steht für echte Alpenkultur, regionale Kulinarik und familiäre Gastfreundschaft. Die Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach sind eingebettet in beeindruckende Berglandschaften, Aktivitäten in der Natur und kulinarischer Genuss sind hier Programm – ein Urlaub, der lange nachwirkt. Nachhaltigkeit, Ruhe und authentische Begegnungen machen die Erlebnisse am Hochkönig rundum besonders.

Im Sommer führt das Leben hinaus in die alpine Natur: auf Wanderwege und Gipfel, mit MTB und E-Bike über Almen oder beim Kräuterwandern durch duftende Almwiesen. Wer mag, lässt den Tag auf einer Hütte mit regionaler Küche ausklingen. Die HochkönigCard eröffnet dabei viele Möglichkeiten – von Bergbahnen bis Freibad. Wenn der Winter kommt, wird die Region Teil von Ski amadé: 120 Pistenkilometer, 34 Liftanlagen und viel Platz für Familien, Skifahrer:innen und Genießer:innen. Ob auf der legendären Königstour oder beim Einkehrschwung in einer der Hütten – hier treffen Natur, Familie und Genuss zu jeder Jahreszeit aufeinander.

Quick-Info zur Region Hochkönig
Lage:Bezirk St. Johann im Pongau im SalzburgerLand
Höhe:800 bis 2.941 m
Einwohner:innen:ca. 4.300 (Stand 2025)
Orte: Maria Alm, Dienten und Mühlbach
Pistenkilometer:120 km
Wanderwege:340 km
Höchster Berg:Hochkönig (2.941 m)
Anreise
Veranstaltungen

Die HochkönigCard bietet viele Inklusivleistungen und Ermäßigungen für Bergbahnen, Freibäder und andere Aktivitäten in Maria Alm, Dienten und Mühlbach.

Die Region Hochkönig aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Schaukelpark Hochkönig: Familienspaß auf 1.600 Meter

Bergdorf Dienten: Naturerlebnis und Kulinarik für Familien

Kino am Berg: 8 Kinosessel mit Ausblick auf die Berge

Triefen Wasserfall Hinterthal: Naturdenkmal am Hochkönig

Prinzenberg Natrun in Maria Alm: Waldseilgarten mit Panorama

Museum Mühlbach am Hochkönig: 4.000 Jahre Bergbau-Geschichte

Schigebiet Hochkeil: 100 % Naturschnee für Pistenspaß

Skirunde Königstour: 6 Gipfel, 35 Kilometer für Profis

Tom Almhütte: Kulinarik und Architektur auf 1.400 Meter

Aktivitäten in der Region Hochkönig

Besondere Events

Gondel.Alm.Genuss - Das Gondeldinner

20.3.2026
Maria Alm, Hochkönig

Ein mehrgängiges Menü begleitet eine Fahrt in luftiger Höhe. Zwischen den Gängen wechseln Ausblicke und Atmosphäre, Kulinarik und Bewegung verbinden sich zu einem besonderen Abend zwischen Genuss und Panorama.

Mehr lesen
Kulinarische Höhenflüge über das Jahr

Genussmeile am Hochkönig

Am Hochkönig schmeckt jede Jahreszeit ein wenig anders. Zwischen Himmel und Almwiesen, Wäldern und Gipfeln entfaltet sich eine Küche, die tief in der Region verwurzelt ist – und gleichzeitig Neues wagt. Hier wird die Natur zur Speisekammer. Ob im Tal in stylischer Alpenatmosphäre oder oben am Grat, wo der Blick weit reicht: Genuss ist am Hochkönig immer auch ein Gefühl von Freiheit.

  • Kulinarischer Winter

    Restaurants im Tal mit Aussicht auf das Hochkönig-Panorama, Almhütten in den Bergen und Gourmettipps.

  • Kulinarische Königstour

    Ski amadé-Pisten und alpine Genussstationen verbinden Winterabenteuer mit regionaler Kulinarik.

  • Kulinarischer Sommer

    Regionale Almspezialitäten mit Panoramablick und Köstlichkeiten aus der Region in Talrestaurants.

  • Kulinarische Königstour

    Mit dem Bike durch Berg und Tal, regionale Produkte auf Hütten genießen, Panorama erleben und die Natur spüren.

  • Vegetarisch und vegan

    Frische, regionale Küche für Familien und Foodies – regional, saisonal und nachhaltig.

Besondere Unterkünfte

AlpenParks Hotel & Apartment in Mühlbach: Komfort und Natur

Hotel Hochkönigin in Maria Alm: 4-Sterne-Superior-Hotel

Aldina Club Hochkönig in Mühlbach: Urlaub mit Fernblick

Hotel Eder in Maria Alm: Lifestyle Hotel mit 4 Sternen

Hotel EdeR FriDa in Maria Alm: Familien- und Kinderhotel

Hotel Morgenzeit in Maria Alm: Wellness, Garten, Naturpool

Übergossene Alm Resort in Dienten: 4 Sterne Superior

Hotel SEPP in Maria Alm: Adults only, Wellness und Panorama

Kräuter, Kultur und sanfte Mobilität

Nachhaltige Erlebnisse in der Region Hochkönig

Die Region Hochkönig zeigt, wie nachhaltiger Urlaub geht: Beim Kräuterwandern auf 13 Almen sammelt ihr frische Pflanzen, erfahrt, wie sie in der Küche oder als Heilkräuter verwendet werden, und genießt Almsuppen direkt vor Ort. Im Winter laden Schneeschuhwanderungen, geführte Skitouren und Rodelpartien abseits der Pisten zu leisen Naturmomenten ein. Kultur und Brauchtum begegnen euch bei Festen und Handwerksvorführungen in Maria Alm, Dienten und Mühlbach. Kraftplätze wie stille Bergseen oder Aussichtspunkte geben Raum zum Innehalten in intakter Natur. Und Wander- und Skibusse bieten euch klimafreundliche Mobilität.

Jede dieser nachhaltigen Aktivitäten trägt dazu bei, die Natur zu schützen, Wege zu erhalten und die Region für kommende Generationen lebendig zu halten.

Nachhaltig aktiv am HochkönigNachhaltig reisen in Österreich

FAQs

Die Region Hochkönig liegt im Bezirk St. Johann im Pongau im SalzburgerLand.
Sie umfasst die Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach am Hochkönig und ist Teil der Skiregion Ski amadé.

Der Hochkönig steht für authentische Alpenkultur, genussvolle Kulinarik und familiäre Herzlichkeit. Die Region verbindet eindrucksvolle Berglandschaften, Nachhaltigkeit und echte Gastfreundschaft.

Am Hochkönig ist das ganze Jahr über etwas los:

Ja. Die Region Hochkönig gilt als besonders familienfreundlich. Erlebnisberge, kinderfreundliche Wanderwege, Almen mit Spielplätzen und familiengeführte Unterkünfte sorgen für einen entspannten Familienurlaub im Sommer wie im Winter.

Die HochkönigCard ist eine Gästekarte, die viele Vorteile bietet: kostenlose Bergbahnfahrten, freie Eintritte, Ermäßigungen bei Freizeitangeboten und regionale Bonusleistungen.

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