Rund um den Dachstein-Gletscher zeigt sich die alpine Region von ihrer aktiven Seite – beim Wandern, im Wintersport oder beim Familienurlaub voller Genuss und Natur.

Zwischen den steilen Südwänden des Dachsteins, den wilden Schladminger Tauern und dem mächtigen Grimming-Massiv entfaltet die Region Schladming-Dachstein ihre ganze alpine Vielfalt. Hier glitzern über 300 Bergseen, rauschen 1.000 Quellen und stürzen zehn Wasserfälle ins Tal – eine Landschaft, die bewegt.

Ob beim Wandern in der Ramsau, beim Erkunden des Dachstein-Gletschers oder im Wintersport auf den legendären Pisten in den Skigebieten – euer Urlaub verbindet Freiheit, Natur und Genuss auf unvergleichliche Weise. Familien entdecken sanfte Wege und Abenteuer in klarer Bergluft, Aktive finden Herausforderungen zwischen Fels und Firn. Im Sommer locken Bergseen und Almpfade Mountainbiker:innen an. Im Winter sind Skifahren, Langlaufen und Winterwandern angesagt. Schladming-Dachstein ist eine Region, in der Österreichs Natur groß auftritt – und ihr mittendrin seid, wenn Bewegung, Almkulinarik und Lebensfreude eins werden.