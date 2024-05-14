Schladming-Dachstein in der Steiermark
Urlaub in den Alpen: Wandern, Wintersport und das Gefühl von Freiheit
Einleitung
Zwischen den steilen Südwänden des Dachsteins, den wilden Schladminger Tauern und dem mächtigen Grimming-Massiv entfaltet die Region Schladming-Dachstein ihre ganze alpine Vielfalt. Hier glitzern über 300 Bergseen, rauschen 1.000 Quellen und stürzen zehn Wasserfälle ins Tal – eine Landschaft, die bewegt.
Ob beim Wandern in der Ramsau, beim Erkunden des Dachstein-Gletschers oder im Wintersport auf den legendären Pisten in den Skigebieten – euer Urlaub verbindet Freiheit, Natur und Genuss auf unvergleichliche Weise. Familien entdecken sanfte Wege und Abenteuer in klarer Bergluft, Aktive finden Herausforderungen zwischen Fels und Firn. Im Sommer locken Bergseen und Almpfade Mountainbiker:innen an. Im Winter sind Skifahren, Langlaufen und Winterwandern angesagt. Schladming-Dachstein ist eine Region, in der Österreichs Natur groß auftritt – und ihr mittendrin seid, wenn Bewegung, Almkulinarik und Lebensfreude eins werden.
Die Sommercard- und Herbstcard bekommt ihr ab einer Übernachtung bei den gekennzeichneten Gastgeber:innen am Anreisetag.
Schladming-Dachstein aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Aktivitäten in Schladming-Dachstein
Dachstein Gletscherwelt
Mit der Panoramagondel schwebt ihr zum Dachstein Gletscher, wo sich Eis, Himmel und Stille begegnen. Oben öffnet sich eine Welt zwischen Adrenalin und Staunen – auf der Himmelsleiter, der Hängebrücke, der Treppe ins Nichts oder dem Skywalk, wo das Tal tief unter euch liegt und der Himmel ganz nah scheint. Im Inneren des Berges führt der Eispalast durch glitzernde Tunnel aus jahrtausendealten Schichten – eine stille, fast magische Reise ins Herz des Gletschers.
Und zwischen all dem – Momente der Leichtigkeit: ein Sonnenaufgangsfrühstück mit Blick auf die Gipfel oder ein Dinner mit Sonnenuntergang im Gletscherrestaurant. Der Dachstein – ein Ort, an dem Natur, Mut und Bewusstsein ineinanderfließen.
Besondere Events
Kulinarische Veranstaltungen
Ob Frühjahr, Almsommer, Bauernherbst oder Winter – in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein steht der Genuss das ganze Jahr über im Mittelpunkt. Zahlreiche Genussfeste und Bauernmärkte laden euch ein, zu kosten, zu entdecken und einfach zu verweilen.
Almkulinarik und Spitzenrestaurants
Ob Sommer oder Winter – auf den Almen der Region Schladming-Dachstein entstehen Gerichte, die tief in der Tradition verwurzelt sind und dennoch mit überraschenden Akzenten spielen. Typisch dafür: Der Ennstaler Steirerkas, der hier auf kreative Weise neu interpretiert wird. Federführend dabei ist Haubenkoch Richard Rauch, der gemeinsam mit Köch:innen aus der Region zeigt, wie moderne alpine Küche heute schmecken kann – bodenständig, mutig und voller Charakter.
Auch abseits der Almen entfaltet sich die kulinarische Vielfalt: Zahlreiche Restaurants, Gasthäuser und Wirtshäuser laden euch ein, in eine kreative Welt des Geschmacks einzutauchen – von herzhaften Klassikern bis zu raffinierten Haubenkreationen. So schmeckt die Region: authentisch, überraschend und mit einem Hauch von Bergfreiheit.
Besondere Unterkünfte
Urlaub für ganz besondere Bedürfnisse
Urlaub machen, Gipfel stürmen, Natur erleben – in Schladming-Dachstein ist das für alle möglich. Die Sonne taucht die Berge in goldenes Licht, der Alltag verliert sich irgendwo zwischen Gipfel und Tal. Ein Atemzug – und das Leben fühlt sich leicht an. Lust auf Abenteuer?
Vielleicht ein Tag auf dem Monoski oder Bi-Ski, begleitet von erfahrenen Guides. Oder ein barrierefreier Ritt auf der Enns beim Rafting? Wie wäre es, beim Klettern oder auf dem Flying Fox das Gefühl von Freiheit zu erleben? In Schladming-Dachstein wird Inklusion gelebt – echt, herzlich und selbstverständlich. Gemeinsam mit dem Verein Freizeit PSO entstehen hier Urlaubsmomente, die Grenzen verschwinden lassen. Für alle, die das Leben spüren wollen – ohne Kompromisse.