Köstlichkeiten aus regionalem Mohn

Der Waldviertler Graumohn blüht im Juli und durchzieht die Felder in spektakulären Rot- und Rosatönen. Die süßlich-herb schmeckenden Samen des Mohns werden gemahlen oder zu Öl gepresst. Köch:innen lieben ihn wegen seines milden und nussigen Geschmacks. Die süße Zubereitung von Mohn ist vielfältig: Er wird in Knödel, Strudel und Teigtaschen gefüllt oder Nudeln werden darin gewälzt.

Hier spielt Mohn die köstliche Hauptrolle: