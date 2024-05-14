Waldviertel
Naturwälder, Hochmoore, Flüsse und Teiche
Einleitung
Das Waldviertel im Norden Niederösterreichs ist bekannt für seine ursprünglichen Naturgebiete. Wälder, Moore und über 1.400 Teiche durchziehen die Landschaft. Wie geschaffen für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Reiten und Golfen. Mittelalterlich Burgen, historische Schlösser und kulturelle Veranstaltungen ergänzen die Natur-Kraftplätze. Unbedingt den beeindruckenden „Wackelsteinen“ einen Besuch abstatten!
Hoch über dem geschwungenen Thayatal, durch das die naturbelassene Thaya fließt, befindet sich einer der schönsten Aussichtspunkte im Waldviertel: der sogenannte Hennerausblick. Von dort oben sind die Stadt und die mittelalterliche Burg Hardegg zu sehen.
Das Waldviertel in allen Perspektiven
Die Top Highlights
Köstlichkeiten aus regionalem Mohn
Der Waldviertler Graumohn blüht im Juli und durchzieht die Felder in spektakulären Rot- und Rosatönen. Die süßlich-herb schmeckenden Samen des Mohns werden gemahlen oder zu Öl gepresst. Köch:innen lieben ihn wegen seines milden und nussigen Geschmacks. Die süße Zubereitung von Mohn ist vielfältig: Er wird in Knödel, Strudel und Teigtaschen gefüllt oder Nudeln werden darin gewälzt.
Hier spielt Mohn die köstliche Hauptrolle:
Regionale Rezepte
Besondere Unterkünfte
„Arche Noah“ und Biodiversität von Saatgut
Der 1989 gegründete Verein ARCHE NOAH ist eine Initiative von Gärtner:innen, Bäuer:innen und Journalist:nnen. Ziel ist es, Saatgut als Ernährungsbasis zu bewahren. Schließlich reduzierte sich seit 1900 die Vielfalt der Kulturpflanzen um 75 %. Deshalb setzt die ARCHE NOAH auf die Erhaltung tausender bedrohter Pflanzensorten und bringt diese wieder in Gärten und auf den Markt, unterstützt von über 17.000 Mitgliedern. Traditioneller Samenbau und Saatgutgewinnung wurden sogar in die Liste des Immateriellen Kulturerbes Österreichs aufgenommen.
Der bezaubernde Schaugarten zeigt die Sortenvielfalt an regionalen, historischen und seltenen Pflanzenarten und bietet Gartenführungen.