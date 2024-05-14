Graz zeigt sich zwischen Schlossberg, Genuss und Design: kleine Shops, Cafés und kreative Ecken mit versteckten Innenhöfen.

Wer die Stadt Graz überblicken und sich eine erste Orientierung verschaffen möchte, beginnt am besten am Schlossberg. 260 Stufen oder die Schlossbergbahn führen direkt aus der Altstadt hinauf zum beliebten Aussichtsberg. Vom Uhrturm, dem Wahrzeichen der Stadt, öffnet sich der Blick über Dächer, Gassen und das Umland. Hier oben startet ihr genussvoll in den Tag – etwa mit einem gemütlichen Frühstück. Beim anschließenden Stadtrundgang geht es nicht nur um Fassaden der schönen Häuser und Panorama, sondern auch um die verborgenen Innenhöfe der Altstadt. Der Kaiser-Josef-Platz wird dabei schnell zum Treffpunkt: für ein Glas Wein oder regionale Gerichte frisch vom Markt.

Graz trägt den Titel City of Design nicht als Etikett, sondern als Haltung: kreativ, alltagstauglich, überraschend. Zwischen historischer Altstadt und zeitgenössischer Architektur beginnt das Erlebnis oft direkt vor der Haustür – etwa bei den 7 Summits, sieben aussichtsreichen Hügeln rund um Graz, die Naturgenuss und Stadtblick verbinden. Die Stadt lädt zum Radfahren und Mountainbiken ein – von urbanen Routen bis zu Trails im Umland. Entlang der Mur wird Graz spürbar entspannter: Badeseen, Wassersport und Uferbereiche laden zum Abtauchen ein. Und dazwischen liegen Parks und Gärten, stille Rückzugsorte mitten im urbanen Leben.