Senderismo con antorchas en Austria

La naturaleza nos facilita encontrarnos a nosotros mismos

Lisa Flatscher, guía de montaña del Tirol, explica por qué las experiencias en la naturaleza le aportan una fuerza especial para la vida cotidiana:

"La constancia de la naturaleza es una fuente de fuerza muy especial para mí. La naturaleza nos enseña a ser pacientes, a no reaccionar inmediatamente, sino a observar y mirar primero con atención. En la naturaleza, a menudo obtengo respuestas a preguntas que me preocupan. No son respuestas audibles, pero me doy cuenta de lo que hay que hacer. Por eso me siento tan agradecido en la naturaleza. Estar expuesta a los elementos naturales también tiene un efecto increíblemente purificador y liberador en mí. Incluso -y especialmente- cuando el tiempo es incómodo. Cuando estás fuera mientras llueve o nieva, te liberas de todo lo que llevas encima"