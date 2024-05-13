Bregenz en invierno
Vacaciones de invierno en Bregenz: tradición, arquitectura moderna y diversidad urbana en perfecta armonía.
El lago de Constanza reposa tranquilo y misterioso frente a la ciudad, como si contuviera el aliento. A lo largo del paseo junto al lago brilla una luz cálida, las velas titilan en las ventanas y sobre las calles flota un aire de expectación. En la plaza Kornmarktplatz, las luces centellean mientras un vigilante nocturno, con su linterna, cuenta historias de tiempos pasados. Leyendas y mitos se deslizan por la noche… y, sin embargo, se siente que Bregenz vive plenamente en el presente.
La ciudad junto al lago siempre ha estado abierta a nuevas influencias. Desde hace siglos, el lago de Constanza trae vientos e ideas frescas de cerca y de lejos. Hoy, esta apertura se refleja en una arquitectura que une tradición y modernidad: mucha madera, líneas puras, una elegancia sobria. Así, el ambiente invernal y el espíritu contemporáneo se funden en un encanto que hace de Bregenz un lugar verdaderamente único.
Bregenz desde todas las perspectivas
Lo más destacado
Actividades de invierno en y alrededor de Bregenz
Visitas guiadas
Acontecimientos destacados
Recetas
Vorarlberger Käsefondue
El "Vorarlberger Käsefondue" es un fondue de queso típico de Vorarlberg, Austria, popular en invierno y en reuniones sociales por su mezcla de quesos locales.
Alojamientos únicos
Un restaurante responsable
La tradición se une a la modernidad en el Restaurante Mangold de Lochau, a orillas del lago de Constanza, y se nota en cada bocado. La cocina se basa en una regionalidad redefinida, en la que los ingredientes frescos y locales se interpretan de forma innovadora. Además de la calidad culinaria, el restaurante concede especial importancia a la sostenibilidad social, incluso en lo que respecta a los horarios de trabajo.
El restaurante está regentado desde hace años por una pareja apasionada que nunca ha perdido de vista su visión de deleitar a los comensales. Cualquiera que esté planeando sus próximas vacaciones en Vorarlberg debería sin duda planear una visita a Mangold para dejarse mimar por su ambiente único y su excelente servicio.
Consejo para proteger el clima
Con la Gästecard, sois sosteniblemente móviles desde la primera noche: los autobuses y trenes del Verkehrsverbund Vorarlberg —hasta destinos fronterizos como Lindau, St. Anton o St. Margrethen— se pueden usar de forma gratuita.
La tarjeta está disponible digitalmente como código QR a través de la web-app Romi, y también en formato físico con chip. Es válida desde el día de llegada hasta el de salida, no es transferible y se financia automáticamente mediante la tasa turística. Así, podéis descubrir Vorarlberg de manera libre y respetuosa con el clima.