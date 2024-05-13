Bregenz en invierno
Vacaciones de invierno en Bregenz: tradición, arquitectura moderna y diversidad urbana en perfecta armonía.

Entre el lago de Constanza y la montaña, el Kunsthaus y el casco antiguo, la capital de Vorarlberg despliega su encanto invernal.

El lago de Constanza reposa tranquilo y misterioso frente a la ciudad, como si contuviera el aliento. A lo largo del paseo junto al lago brilla una luz cálida, las velas titilan en las ventanas y sobre las calles flota un aire de expectación. En la plaza Kornmarktplatz, las luces centellean mientras un vigilante nocturno, con su linterna, cuenta historias de tiempos pasados. Leyendas y mitos se deslizan por la noche… y, sin embargo, se siente que Bregenz vive plenamente en el presente.

La ciudad junto al lago siempre ha estado abierta a nuevas influencias. Desde hace siglos, el lago de Constanza trae vientos e ideas frescas de cerca y de lejos. Hoy, esta apertura se refleja en una arquitectura que une tradición y modernidad: mucha madera, líneas puras, una elegancia sobria. Así, el ambiente invernal y el espíritu contemporáneo se funden en un encanto que hace de Bregenz un lugar verdaderamente único.

Datos sobre la ciudad
Habitantes:en el interioraprox. 29.600 (en 2024)
Capital del estado federado:de Vorarlberg
Superficieaprox. 29,50 km²
Altitud:427 m
Mirador:Pfänder (1.064 m)

En invierno, la Martinsturm se transforma en un mirador mágico: una auténtica joya en la estación fría.

Bregenz desde todas las perspectivas

Lo más destacado

Pfänderbahn: del puerto a la montaña con vistas al lago

Kunsthaus Bregenz KUB: fachada de vidrio translúcido

Puerto de Bregenz: puerta de entrada al lago de Constanza

Museo de Vorarlberg: arte, historia y arquitectura moderna

Pipeline Bregenz: zona de recreo junto al lago.

Actividades de invierno en y alrededor de Bregenz

Visitas guiadas

Tour por Bregenz: paseo por la ciudad sin guía

Recorrido nocturno: historia y leyendas

Barcos navideños hacia los mercados de adviento más bellos

Excursiones por los alrededores

Acontecimientos destacados

Navidad en Bregenz

De noviembre a diciembre

Artesanía, gastronomía y música convierten Kornmarktplatz, Rathausstraße y Leutbühel en la ciudad alta en lugares navideños llenos de encanto.

Leer más

Recetas

Vorarlberger Käsefondue

El "Vorarlberger Käsefondue" es un fondue de queso típico de Vorarlberg, Austria, popular en invierno y en reuniones sociales por su mezcla de quesos locales.

Vorarlberger Käsefondue

Kleinwalsertaler Käsknöpfle

"Kleinwalsertaler Käsknöpfle" es un plato típico de Kleinwalsertal, Austria, que consiste en masa cocida con queso rallado y cebolla caramelizada.

Kleinwalsertaler Käsknöpfle

Alojamientos únicos

Gran Hotel Bregenz

Hotel Schwärzler: con spa, 4 estrellas

Hotel Germania: cerca del lago, 4 estrellas

Kleiner Löwe: hotel urbano con vistas a la montaña y al lago

Hotel Lamm: afueras verdes, cocina y bodega orgánicas

Un restaurante responsable

Sostenibilidad social en Mangold

La tradición se une a la modernidad en el Restaurante Mangold de Lochau, a orillas del lago de Constanza, y se nota en cada bocado. La cocina se basa en una regionalidad redefinida, en la que los ingredientes frescos y locales se interpretan de forma innovadora. Además de la calidad culinaria, el restaurante concede especial importancia a la sostenibilidad social, incluso en lo que respecta a los horarios de trabajo.

El restaurante está regentado desde hace años por una pareja apasionada que nunca ha perdido de vista su visión de deleitar a los comensales. Cualquiera que esté planeando sus próximas vacaciones en Vorarlberg debería sin duda planear una visita a Mangold para dejarse mimar por su ambiente único y su excelente servicio.

Restaurante Mangold

Consejo para proteger el clima

Tarjeta de huésped para exploradores

Con la Gästecard, sois sosteniblemente móviles desde la primera noche: los autobuses y trenes del Verkehrsverbund Vorarlberg —hasta destinos fronterizos como Lindau, St. Anton o St. Margrethen— se pueden usar de forma gratuita.

La tarjeta está disponible digitalmente como código QR a través de la web-app Romi, y también en formato físico con chip. Es válida desde el día de llegada hasta el de salida, no es transferible y se financia automáticamente mediante la tasa turística. Así, podéis descubrir Vorarlberg de manera libre y respetuosa con el clima.

Gästecard Bodensee Vorarlberg

Preguntas frecuentes

Bregenz, la capital de Vorarlberg, ofrece una gran variedad de monumentos especiales. Hacen de Bregenz un emocionante destino de vacaciones con una combinación de naturaleza, cultura e historia.

  • Puerto y paseo marítimo de Bregenz

  • Kunsthaus Bregenz (KUB)

  • Torre de San Martín

  • Pfänder

  • Museo de Vorarlberg

Si desea información actualizada sobre eventos y acontecimientos en Bregenz, visite el calendario de eventos.

En invierno, la región de Bregenz se convierte en un paraíso para los amantes de la naturaleza. He aquí algunas actividades deportivas que debería probar:

  • Esquí y snowboard

  • Esquí de fondo

  • Raquetas de nieve

  • Senderismo invernal

  • Patinaje sobre hielo

  • Trineo

  • Excursiones en esquí

