Entre el lago de Constanza y la montaña, el Kunsthaus y el casco antiguo, la capital de Vorarlberg despliega su encanto invernal.

El lago de Constanza reposa tranquilo y misterioso frente a la ciudad, como si contuviera el aliento. A lo largo del paseo junto al lago brilla una luz cálida, las velas titilan en las ventanas y sobre las calles flota un aire de expectación. En la plaza Kornmarktplatz, las luces centellean mientras un vigilante nocturno, con su linterna, cuenta historias de tiempos pasados. Leyendas y mitos se deslizan por la noche… y, sin embargo, se siente que Bregenz vive plenamente en el presente.

La ciudad junto al lago siempre ha estado abierta a nuevas influencias. Desde hace siglos, el lago de Constanza trae vientos e ideas frescas de cerca y de lejos. Hoy, esta apertura se refleja en una arquitectura que une tradición y modernidad: mucha madera, líneas puras, una elegancia sobria. Así, el ambiente invernal y el espíritu contemporáneo se funden en un encanto que hace de Bregenz un lugar verdaderamente único.