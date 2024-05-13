Los chalés y refugios alpinos más bonitos
En los chalés y cabañas de Austria, el confort moderno se fusiona con la belleza rústica de los Alpes. Rodeado de majestuosas cumbres y densos bosques, cada instante es un regreso a la naturaleza. Por la mañana, la suave luz que entra por las ventanas lo despierta, mientras el aroma de la madera fresca inunda el ambiente. El día comienza con el aire puro de la montaña y concluye junto a una chimenea crepitante.
Aquí, no solo disfrutarás de paz y relajación, sino que también vivirás aventuras inigualables: deslizarte por laderas cubiertas de nieve, hacer senderismo por prados alpinos en flor o sumergirte en lujosos oasis de spa, todo lo cual convierte tu estancia en el chalet en una experiencia inolvidable.
Carintia
Región de Lavanttal
Brandlalm
Durante la construcción del Pueblo chalet se dio gran importancia a los materiales naturales y de alta calidad. Esto también se aplica a la cocina-comedor y a la terraza panorámica con bañera de hidromasaje.
Pueblo alpino Weinebene
21 Chalets alpinos modernos y confortablemente equipados con sauna propia, terraza cubierta y sala de esquí.
Región de Bad Kleinkirchheim
Pueblo de vacaciones Kirchleitn
44 granjas Granjas a 1.350 metros sobre el nivel del mar, algunas con sauna de leña y pequeña zona de bienestar.
Trattlers Hof-Chalets
Los 14 Chalés se encuentran en una ubicación céntrica, justo al lado de la pista de esquí y de las rutas de senderismo y ciclismo de la estación de esquí y balneario carintio de Bad Kleinkirchheim.
Otros alojamientos
Albergue Katschberg
Los siete Alojamientos a 1.650 m se encuentran directamente en la pista o en medio de la zona de senderismo. Ofrecen mucho espacio y un alto nivel de confort, incluida una zona de bienestar privada.
Pueblo de cabañas alpinas en la estación de montaña de Feuerberg
14 casas para dos a seis personas, todas conectadas con la zona de bienestar del hotel vecino.
Hideaway Eggerfeld
Las alojamientos en Hideaway Eggerfeld ofrecen el ambiente ideal para cada gusto: desde cómodos apartamentos en el Grand Chalet, pasando por la acogedora Romantikhütte, hasta los chalets familiares junto al arroyo. Su ubicación es excelente, a solo 1,8 kilómetros del Gletscherexpress hacia el Mölltaler Gletscher.
Alta Austria
Dormio Resort Obertraun
75 lujosos Chalés y 16 chalés con mobiliario de primera y en una ubicación privilegiada a orillas del lago Hallstatt.
INNs HOLZ Cottage Village Bosque de Bohemia
A Pueblo de chalés en el Bosque de Bohemia, compuesto por 11 chalés, todos con sauna. Además de madera y yeso de arcilla, se utilizó mucho loden y lino para el mobiliario.
Almresort Baumschlagerberg
Cuatro Cabañas a 1.020 metros sobre el nivel del mar, con magníficas vistas, estufa de azulejos, balcón o terraza. Desayuno y media pensión bajo petición en el cercano Almgasthof.
Arcona Triforêt Alpinresort
Chalés amueblados con estilo Chalés con instalaciones exclusivas en la región de Pyhrn-Priel. Arriba: El excepcional nivel de confort con bienestar.
Estiria
Región de Schladming-Dachstein
Almwelt Austria
22 Cabañas alpinas a 1.200 metros sobre el nivel del mar y un restaurante de pueblo. Atracción especial: el spa panorámico en dos plantas.
Aldea de cabañas Galsterbergalm Pruggern
13 cabañas lujosamente equipadas cabañas situadas directamente en la ruta de senderismo, la pista y la pista de trineo nocturna.
Pueblo de cabañas Dachsteinblick
Cuatro grandes y confortables casas para hasta 24 personas y 12 cabañas de lujo que pueden alojar cómodamente hasta diez personas.
Albergue alpino Schladming-Dachstein
Cabañas y lodges de estilo elegante y rústico. Vida alpina al más alto nivel.
AIpenchalet Reiteralm
A unos 1.180 metros sobre el nivel del mar, directamente en la pista. Los 120 metros cuadrados AIpenchalets están equipados con sauna y jacuzzi interior.
Región de Murtal
HolidayPark Kreischberg
Casas individuales, dobles y adosadas: las 74 acogedoras unidades de alojamiento del HolidayPark Kreischberg están construidas en un moderno estilo de madera. La zona de bienestar y el restaurante garantizan relajación y delicias culinarias.
Alpenpark Turracher Höhe
Los 49 chalés independientes del Alpenpark Turracher Höhe tienen capacidad para un máximo de 16 personas y cada uno dispone de su propia zona de bienestar con sauna y bañera de hidromasaje.
Tauern Hütt'n en Hohentauern
¿Esquí o senderismo? En Tauern Hütt'n en Hohentauern el punto de partida ideal. También hay una pista de esquí de fondo en las inmediaciones.
Región Hoch- y Südsteiermark
Chalet Four Elements
A Pueblo de chalés con diseño y aislamiento cerca de las montañas Gesäuse y el río de montaña Salza. Una lujosa zona de bienestar garantiza la relajación.
Thombauer-Hube
Pueblo de chalés con estilo, encanto y elegante diseño, así como una lujosa zona de spa y bienestar.
Chalet Präbichl
10 acogedoras y confortables Cabañas con cocina ofrecen confort y comodidad. También incluyen servicio de desayuno.
Luxgut - Alpine Luxury Chalets
Las dos casas de vacaciones del Luxgut en St. Stefan ofrecen tranquilidad y una ubicación aislada a 1,000 m sobre el nivel del mar. Incluyen un spa privado con jacuzzi o piscina infinita en la terraza, sauna y estanque para nadar.
Chalet Hotel Montestyria
Una combinación de intimidad y ambiente de hotel elegante en plena naturaleza. Seis chalés Chalés premium y dos suites panorámicas le invitan a dejar atrás la vida cotidiana.
Región de Ausseerland
Aldea de cabañas Hagan Lodge
El encantador cabaña Hagan Lodge en el Salzkammergut de Estiria, dispone de cómodos apartamentos de vacaciones, algunos con sauna privada. El restaurante AlpenStub'n sirve delicias culinarias y el servicio de desayuno AlpenPark está disponible bajo petición.
Chalet Mondi
El pueblo de chalés del MONDI Resort en el lago Grundlsee está situado en una pequeña colina entre las montañas y el lago Grundlsee, en el Salzkammergut de Estiria. Algunos de los chalés para un máximo de seis personas disponen de spa privado con sauna y bañera de hidromasaje en la terraza, así como chimenea en la zona de estar, lo que incluye un encanto especial de chalé.
Chalet Stuhleckblick
Los chalets de 57 m² ofrecen espacio para cuatro personas y están completamente equipados para autosuficiencia. Un jardín privado con sauna de barril invita a relajarse. Situados a 800 metros de altura, los huéspedes pueden disfrutar del aire fresco de la montaña. Servicio de panecillos disponible bajo petición.
SalzburgerLand
Región de Lungau
Chalets alpinos Weissenbacher
Chalets alpinos con invernadero y maravillosas vistas al campo. Todos los chalets disponen de sauna.
Chalets St. Martin
Diez acogedores chalés con estufas de leña y salas para guardar y secar el material deportivo. Obertauern, Fanningberg, Katschberg-Aineck y Grosseck-Speiereck están a poca distancia.
Hüttendorf Schlögelberger
Sieben geschmackvoll eingerichtete Holzblockhütten auf 1.300 Meter Seehöhe mit Sauna und Infrarotkabine.
Región de Dachstein-West
Pueblo alpino Dachstein-Oeste
100 casas casas de vacaciones con los Dolomitas de Salzburgo como telón de fondo. Directamente en la pista y a sólo 70 kilómetros de la ciudad de Salzburgo.
Alojamiento de lujo Annaberg
Directamente en la pista de esquí: tres chalés con chimenea, zona de bienestar privada con jacuzzi y sauna. Cada casa dispone también de una sala de esquí.
Región de Hochkönig
Casa rural Hochkeil
Unas vacaciones en los cinco villas de lujo ofrecen relajación, confort y comodidad.
Aldea de cabañas Maria Alm
20 canadienses cabañas de madera a 1.000 metros sobre el nivel del mar con estufa de leña, sauna y cabina de infrarrojos.
Chalés de lujo Proneben Gut
Acogedor granjas con 130 metros cuadrados de espacio habitable en dos niveles con estufa de leña y sauna.
Región Zell am See - Kaprun
Chalet de pueblo Kaprun
Confortable casas de vacaciones y chalets con fantásticas vistas a las montañas de los alrededores. El centro del pueblo está a poca distancia a pie.
Chalet y apartamento AreitXpress Zell am See
En los chalés y apartamentos los esquiadores, excursionistas y aquellos que buscan relajarse encontrarán un refugio de lujo en el centro de la región de Zell am See-Kaprun. La estación del valle AreitXpress/Schmittenhöhe está a sólo unos minutos.
Región de Saalfelden-Leogang
Puradies
Catorce cabañas cabañas en la colina más soleada de Leogang. Cada una de ellas está equipada con sauna, cabina de infrarrojos y duchas de vapor. También hay un remonte no muy lejos del refugio.
Pueblo de montaña Priesteregg
16 refugios en un altiplano sobre Leogang. Sauna, chimenea y bañera de hidromasaje forman parte de las instalaciones.
Región de Flachau
Chalets Almlust
Exclusivos, tradicionales y confortables pisos combinados con estanque de natación, circuito de cuerdas altas, centro de aventuras y escuela de esquí.
Almdorf Flachau & Promi Alm Flachau
Cinco cabañas y chalés de lujo de 2 a 13 plazas con maravillosas vistas panorámicas, sauna privada y estufa de leña. A poca distancia del centro del pueblo.
Región de Grossarltal
Pueblo de vacaciones Holzlebn
Cabañas de vacaciones con capacidad para 14 personas directamente en la pista. Confortablemente equipadas con estufa de leña, sauna, baño de vapor y algunas con bañera exterior. Amplia zona de bienestar en el edificio principal.
Chalés Tauern
Lujosa y rústicamente amueblados chalés de 2 a 10 plazas con estufa de leña.
Región de Tennengau
Käth & Nanei
Una granja histórica Granja ha sido reinterpretada como chalet rústico-moderno.
Región Pongau
Bergdorf Prechtlgut
Chalets privados con el lema “Vacaciones como antes, con el lujo de hoy”.
Tirol
Región de Tannheimer Tal
Chalets Gränobel
Despiértate con una impresionante panorámica de las montañas de Tannheim gracias a los ventanales que van del suelo al techo. La construcción tradicional de los chalets Gränobel de madera, piedra y yeso de arcilla crea un ambiente acogedor.
LA SOA Chalets & Event Lodge
Todos los chalets chalés son equipados con su propia sauna. El alojamiento para eventos también es adecuado para conferencias y bodas.
Chalet Grand Flüh
Exclusivo chalés con spa y bañera de hidromasaje. El chef privado, los paquetes de bienestar, el servicio de compras y la cesta de desayuno se pueden reservar por separado.
Región Tiroler Zugspitzarena
Chalet-Resort La Posch
Los 16 chalés enclavados en un idílico pueblo, ofrecen la combinación perfecta de lujoso oasis de bienestar y estilo de vida alpino.
Región de St. Anton am Arlberg
Albergue Galzig
En el centro de St. Anton y justo al lado del teleférico Galzigbahn se encuentra el Galzig Lodge. La mejor ubicación y un servicio exclusivo
Región de Ötztal
Grünwald-Resort
Cinco exclusivas Casas de vacaciones todas con jacuzzi y sauna. Situadas directamente en la pista de esquí.
feelfree Nature & Active Resort Ötztal
Complejo hotelero con Apartamentos, chalés y habitaciones directamente en el Ötztaler Ache con vistas a los Alpes de Ötztal y Stubai.
Región de Zillertal
ZillerSeasons - Chalets Hochleger
Cuatro antiguos Cabañas alpinas se han convertido en exclusivos chalés. Se puede contratar un chef privado previa petición.
Pueblo alpino Anno Dazumal
Alpino Alpino pequeño, acogedor, de alta calidad. Con bodega.
Chalets y apartamentos Wachterhof
Cuatro Chalés de estilo tradicional tirolés.
Wedelhütte
Diez lujosas Junior suites a 2.350 metros sobre el nivel del mar, en pleno dominio esquiable de Hochfügen-Hochzillertal.
Cabañas del Tirol
Cinco cabañas en Cabañas en el Schwendberg, en el Zillertal. Con la comodidad tradicional y el confort contemporáneo.
Kristallhütte
Alpes Chalé de lujo a 2.147 metros sobre el nivel del mar.
Región de Wilder Kaiser
Chalets en el Leitenhof
Chalets-Hotel con la comodidad tirolesa y el confort moderno.
Chalet de montaña Hüttlingmoos
Recién renovado, lujosamente equipado Chalet de montaña para conferencias y celebraciones. Cocinero y mayordomo disponibles.
Región de Alpbachtal
Chalés Hygna
Los once Chalés están situados en una zona tranquila de Alpbachtal.
Región de Seefeld
Chalet & Apartamento Alpina Seefeld
Moderno Apartamentos de vacaciones con maravillosas vistas a las montañas tirolesas. Los apartamentos con sauna propia o cabina de infrarrojos ofrecen un lujo especial.
Chalet pueblo Im Weidach
Los cinco Chalés tienen enormes ventanas panorámicas con vistas al valle de Leutasch y ofrecen a quienes buscan paz y tranquilidad una experiencia de vacaciones alpinas.
Región del Tirol Oriental
Tillga Glück
El Pueblo de chalés es el refugio ideal a 1.450 metros de altitud y el punto de partida de aventuras vacacionales en verano e invierno.
Retiro en chalé de Tilliach
Original granja del Tirol Oriental de 250 años de antigüedad Granja lujosamente amueblada.
Chalet pueblo Gradonna
42 Chalés con su propia zona de spa y servicio de forfait.
Vorarlberg
Región de Brandnertal
Chalés del bosque Brandnertal
Un ambiente acogedor, excelentes vistas y mucho espacio es lo que ofrecen los cinco Chalés que también son el punto de partida perfecto para la zona de esquí y senderismo de Brandnertal.
Chalets Casalpin
12 Chalés de moderno diseño en madera, acogedores y amueblados con un alto nivel de calidad.
Región de Bregenzerwald
Pueblo de vacaciones Walserland
12 Casas de vacaciones de madera y seis lujosos apartamentos de vacaciones en cabañas de madera con mobiliario fabricado exclusivamente con materiales naturales.
Alps Villa - Chalets en Mellau
Apartamentos de lujo en el romanticismo de los Alpes en casas originales del Bregenzerwald.
Región de Arlberg
Hotel Bentleys House
Cuatro Chalés de piedra natural y madera con confort de cinco estrellas.
Círculo Chalets Arlberg
Tres Chalés combinan una vida lujosa con un servicio profesional. A petición con chef, chófer y mayordomo.
Lech Lodge
Los dos chalés privados de lujo del Lech Lodge también pueden alquilarse juntos. Con asistente personal gratuito.
Hotel & Chalet Aurelio
Lujo y confort en habitaciones y Habitaciones y suites.
Chalet N Oberlech
Lujoso chalet en el corazón de los Alpes. Los huéspedes del Chalet N Oberlech tienen a su disposición servicio de transporte y conserjería, personal de seguridad, instructores de esquí, entrenadores personales, expertos en masajes y belleza.
Aadla - Walser-Chalets
Siete Chalés construidos con mucha madera y piedra natural y sauna privada al aire libre.
Región de Montafon
Chalets de montaña Montafon
Los seis Chalés de montaña se pueden reservar como cabañas independientes o con el paquete gastronómico Montafoner Hof.
Almdorf Garfrescha
Los 20 acogedores Maisäß y casas de vacaciones del Almdorf Garfrescha se encuentran junto al teleférico de Garfrescha.