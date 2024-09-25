Las atracciones turísticas, la cultura, la arquitectura, la gastronomía y la gente hacen únicas a las ciudades de Austria.

Sentir el palpitante dinamismo de una ciudad es una sensación tan enriquecedora como sensorial. Cada una de las nueve capitales de los estados austríacos tiene su propio ambiente característico, que solo se puede vivir allí. Atracciones turísticas, tesoros culturales y una arquitectura fascinante, así como cafeterías, restaurantes, plazas y barrios especiales y, por supuesto, la gente que vive en ellas, garantizan este ambiente urbano.

La larga historia de Austria ha creado una gran cantidad de atracciones turísticas, desde magníficos palacios, castillos y monasterios hasta ciudades históricas. El patrimonio cultural es tan apasionante como los numerosos tesoros culturales y modernos.