Las ciudades más bonitas de Austria
Desconexión urbana en verano
Sentir el palpitante dinamismo de una ciudad es una sensación tan enriquecedora como sensorial. Cada una de las nueve capitales de los estados austríacos tiene su propio ambiente característico, que solo se puede vivir allí. Atracciones turísticas, tesoros culturales y una arquitectura fascinante, así como cafeterías, restaurantes, plazas y barrios especiales y, por supuesto, la gente que vive en ellas, garantizan este ambiente urbano.
La larga historia de Austria ha creado una gran cantidad de atracciones turísticas, desde magníficos palacios, castillos y monasterios hasta ciudades históricas. El patrimonio cultural es tan apasionante como los numerosos tesoros culturales y modernos.
Las capitales de Austria en verano
Patrimonio y cultura moderna en las ciudades de Austria
Protección del clima
Protección del patrimonio nacional: sostenibilidad
La conservación de edificios históricos es una excepcional iniciativa en Austria para la protección del medioambiente. ¿Por qué?
La protección del patrimonio nacional ahorra recursos y evita la impermeabilización de espacios verdes.
La protección de los monumentos desempeña un importante papel sociocultural: su conservación beneficia a toda la región, que puede deleitar a sus visitantes con edificios históricos.
Muchos edificios históricos están hechos de materiales naturales que proceden del entorno. Cuando se realizan rehabilitaciones profesionales, se priorizan los materiales de construcción regionales para preservar su originalidad.
Se protege la existencia de especies animales y vegetales. Y también a nivel ecológico, la protección del patrimonio nacional es el camino correcto a seguir.