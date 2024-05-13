¡Experimenta la gastronomía en Burgenland!
La cocina de Burgenland
Cuando se habla de la cocina de Burgenland, aparece la palabra "pannonica". En los menús se puede encontrar "sopa de pescado panónica", un plato con pimientos y lucioperca o siluro del lago Neusiedl. Se hace referencia al clima de la llanura panónica, conocido por ser cálido, seco, templado y con poca lluvia. Los bovinos de estepa, los cerdos Mangalica y las ocas de pastoreo, así como verduras como pimientos, tomates o chiles, crecen bajo el sol. Esto crea un terreno fértil para chefs creativos que combinan platos tradicionales con ingredientes regionales.
Vinos tintos robustos, como la variedad Blaufränkisch, crecen en el Burgenland Medio y, gracias al conocimiento y las habilidades de los viticultores, el sol se convierte en vino.
Región vitivinícola del lago Neusiedl
La mayor región vitivinícola de Burgenland está dominada por el lago Neusiedl. En los suelos rocosos de arena y arcilla prosperan los vinos tintos, tanto en mezclas como en variedades monovarietales. En 2012 se fundó el Neusiedler See DAC con la variedad Zweigelt. En Seewinkel, el microclima favorece la producción de vinos de calidad, desde Spätlese hasta Eiswein y Trockenbeerenauslese. Desde 2017, Rust es la única localidad en Austria con el estatus de Süßwein-DAC gracias al Ruster Ausbruch DAC. A lo largo del Leithagebirge, se elaboran vinos blancos minerales en variedades como Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Chardonnay y Neuburger bajo el distintivo de calidad Leithaberg DAC.
DAC es la abreviatura de "Districtus Austriae Controllatus", un término que se refiere a los vinos de calidad típicos de una región.
Regiones vitivinícolas en Mittelburgenland
Con sus suelos profundos y húmedos, donde en algunos lugares emergen antiguos bancos de coral de Leithakalk, los pueblos vitivinícolas de Deutschkreutz, Horitschon, Lutzmannsburg, Neckenmarkt y Raiding son ideales para el cultivo del Blaufränkisch. En la región de Rosalia, el Blaufränkisch es igualmente prominente, así como los vinos rosados afrutados. Estos vinos no solo se degustan en vinotecas y directamente en las bodegas, sino que también se celebran en eventos vinícolas de mayo a noviembre.
Bajo la denominación Mittelburgenland DAC se produce un Blaufränkisch típico de la región, con un color rubí, aromas de moras, cerezas oscuras y arándanos, y un toque de hierbas especiadas y menta.
Regiones vitivinícolas en Südburgenland
Sobre todo en el Eisenberg se producen vinos excepcionales con un carácter único. El Eisenberg DAC representa el vino típico del sur de Burgenland: un Blaufränkisch con un aroma distintivo y un sabor especialmente mineral y especiado. También sorprenden los elegantes y frutales vinos blancos de la región, como los vivaces Welschrieslings y las variedades de Pinot blanc a lo largo de la Pinkataler Weinstraße. Una especialidad es el Uhudler: una mezcla de diferentes variedades de uvas con un bouquet muy intenso que recuerda a fresas silvestres o grosellas negras.
Los visitantes disfrutan de la mejor vista de la región vinícola desde la plataforma de observación Weinblick, ubicada en la ladera sur del Eisenberg, en medio de un viñedo.