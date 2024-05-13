Los habitantes de Burgenland viven en el lado soleado: esto se debe al clima templado, que influye en la cocina, el vino y en los visitantes.

La cocina de Burgenland

Cuando se habla de la cocina de Burgenland, aparece la palabra "pannonica". En los menús se puede encontrar "sopa de pescado panónica", un plato con pimientos y lucioperca o siluro del lago Neusiedl. Se hace referencia al clima de la llanura panónica, conocido por ser cálido, seco, templado y con poca lluvia. Los bovinos de estepa, los cerdos Mangalica y las ocas de pastoreo, así como verduras como pimientos, tomates o chiles, crecen bajo el sol. Esto crea un terreno fértil para chefs creativos que combinan platos tradicionales con ingredientes regionales.

Vinos tintos robustos, como la variedad Blaufränkisch, crecen en el Burgenland Medio y, gracias al conocimiento y las habilidades de los viticultores, el sol se convierte en vino. En las posadas y tabernas locales, los anfitriones sirven especialida