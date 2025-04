Vacaciones accesibles e inclusión cultural en Austria

In Österreich gelten für Reisende mit einem in den EU-Mitgliedsstaaten ausgestellten Parkausweis für Menschen mit Behinderung besondere Regelungen. Halten ist an Halteverbotsschildern oder gelben Linien am Fahrbahnrand erlaubt. Auch das Laden von Hilfsmitteln wie Rollstühlen ist in diesem Rahmen gestattet.