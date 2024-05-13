Términos de uso
El uso de este sitio web está sujeto a las siguientes condiciones. Al acceder a nuestro contenido, estas aceptando los términos y condiciones aquí expuestos. Por favor, lee atentamente las condiciones de uso para evitar cualquier malentendido.
Österreich Werbung opera bajo los dominios principales austria.info y austriatourism.com, los cuales están destinados a la promoción, ya sea gratuita o de pago, de Austria como destino turístico. La página austria.info se refiere a la web accesible a través de esta y otras URLs relacionadas. De igual manera, austriatourism.com se refiere a la web accesible mediante su URL y otras similares.
Todos los usuarios deben leer atentamente los siguientes términos de uso y otros textos legales. Para utilizar las páginas austria.info y austriatourism.com, es indispensable que el usuario acepte estos términos y otros textos legales (como la declaración de derechos de autor, enlazado y enmarcado). El uso de la web implica la aceptación de estos términos y textos legales. Si el usuario no acepta los términos de uso, se le prohíbe continuar utilizando las páginas mencionadas.
Cualquier infracción de los términos de uso, ya sea total o parcial, resultará en la revocación inmediata y automática del derecho a utilizar la web. En caso de tales infracciones, Österreich Werbung se reserva todos los derechos posibles, incluidos los relacionados con garantías o indemnizaciones, contra el/los usuario(s) implicados.
El uso de la página web austria.info y austriatourism.com está permitido exclusivamente con fines informativos, tanto para uso personal como profesional. Todos los contenidos en estas páginas están protegidos por derechos de autor, independientemente de si se ofrecen de forma gratuita o de pago. En el caso de contenidos de pago (como descargas de estudios), se establecerán disposiciones específicas sobre los derechos de uso.
Cualquier reproducción, distribución, alquiler, préstamo, acceso público u otro tipo de uso requiere la autorización expresa y por escrito de Österreich Werbung, y está prohibida sin dicha aprobación. La única excepción será cuando se establezcan disposiciones específicas que indiquen lo contrario. Las infracciones a esta norma pueden tener consecuencias legales, incluyendo sanciones relacionadas con marcas, derechos de autor y competencia.
Österreich Werbung se reserva todos los derechos de autor y los derechos de uso derivados sobre los contenidos ofrecidos en austria.info y austriatourism.com. Se invita a todos los usuarios a leer también la declaración de derechos de autor.n de derechos de autor.
Österreich Werbung otorga una gran importancia al manejo cuidadoso de los datos personales. Por esta razón, su política de privacidad se basa en el principio de proteger la confidencialidad de los datos y enfatiza especialmente la protección de la información personal. Se invita a todos los usuarios a leer las disposiciones sobre privacidad.
Österreich Werbung no puede garantizar que las páginas austria.info y austriatourism.com estén siempre disponibles. Errores técnicos, mantenimiento y otros factores (como el relanzamiento de la web) pueden causar que la página esté temporalmente fuera de servicio, incluso por períodos prolongados.
Österreich Werbung no se hace responsable de la disponibilidad de la web ni de la precisión, integridad, legalidad, objetividad y actualidad de los contenidos ofrecidos en ella. Esto también se aplica a todos los productos y servicios disponibles en el sitio, junto con sus descripciones y precios. Además, Österreich Werbung se reserva el derecho de realizar cambios, ajustes y eliminaciones en la web y en su contenido en cualquier momento y sin previo aviso.
Österreich Werbung, así como las personas y empresas asociadas, no se responsabilizan por ningún tipo de daños (como pérdida de ganancias, gastos frustrados, daños por pérdida de datos, ganancias no obtenidas, reclamaciones de enriquecimiento, costos de asesoría legal y elaboración de contratos). Esta exclusión de responsabilidad se aplica especialmente a los daños causados por el uso del sitio web, la imposibilidad temporal o permanente de acceso al mismo, la disponibilidad limitada de la web o de sus contenidos, la representación incorrecta de información, así como a contenidos externos y enlaces en austria.info y austriatourism.com.
Si se producen daños en hardware, software o en otros datos debido al uso de austria.info o austriatourism.com, Österreich Werbung no asumirá ninguna responsabilidad. El usuario reconoce que los servicios ofrecidos dependen también de terceros proveedores de red, por lo que la disponibilidad de los servicios está sujeta a la infraestructura técnica de estos. Österreich Werbung no tiene la obligación de garantizar que los servicios estén siempre disponibles en línea.
En situaciones de fuerza mayor, huelgas, cierre de instalaciones, órdenes gubernamentales o cambios técnicos necesarios, puede haber restricciones temporales en los servicios. El usuario no podrá reclamar derechos por estas interrupciones, aunque Österreich Werbung se esforzará por resolver los problemas rápidamente. El uso de los servicios es bajo riesgo y costo del usuario, quien debe contar con el equipo técnico adecuado y utilizar los servicios conforme a la ley, evitando cualquier uso indebido.
Si los servicios se ofrecen de forma gratuita, Österreich Werbung se reserva el derecho de empezar a cobrar por ellos con previo aviso, sin que exista derecho a recibir servicios gratuitos en ningún caso. Además, se ofrecen en el portal servicios (como información) proporcionados por terceros. Österreich Werbung se compromete a no infringir derechos de terceros, pero no garantiza que los servicios solicitados por los usuarios estén libres de derechos de propiedad intelectual. Cualquier daño derivado de esto queda excluido.
En el caso de que se ofrezcan descargas gratuitas de software (como salvapantallas), no se asume responsabilidad por su funcionamiento ni por daños (directos o indirectos) que resulten de su uso.
Österreich Werbung se esfuerza por la precisión, integridad y actualidad de los precios en la web, pero al recibirlos de terceros, no puede verificar su exactitud. Los precios están sujetos a cambios, y no se asume responsabilidad por su veracidad.
Esta exclusión de responsabilidad se aplica independientemente de la base de la reclamación, tanto para negligencia leve como grave, y abarca tanto reclamos contractuales como extracontractuales.
Österreich Werbung se reserva el derecho de modificar, adaptar o actualizar estos términos de uso y otros textos legales en cualquier momento y sin previo aviso. La versión vigente de estos términos es vinculante. Todos los usuarios de los sitios austria.info y austriatourism.com deben revisar regularmente estos términos y los textos legales asociados para estar al tanto de las modificaciones. Los usuarios aceptan expresamente que la versión actual será efectiva en el momento en que vuelvan a visitar el sitio, a menos que se opongan explícita y por escrito a la nueva versión.
Österreich Werbung no se responsabiliza por los sitios web vinculados ni por sus contenidos. Los hipervínculos en austria.info y austriatourism.com son un servicio gratuito proporcionado por Österreich Werbung. No tiene influencia sobre el diseño o los cambios en las páginas vinculadas, así como sobre los contenidos que estas ofrecen. La inclusión de hipervínculos no implica una valoración de esos contenidos. En particular, Österreich Werbung no asume responsabilidad por la exactitud, integridad, legalidad, objetividad y actualidad de dicha información. El acceso a la información a través de los hipervínculos es responsabilidad exclusiva del usuario.
Se invita a todos los usuarios a leer también las disposiciones sobre Linking y Framing. Si algún usuario detecta que un enlace dirige a contenidos problemáticos legalmente, se le solicita que informe a Österreich Werbung por correo electrónico a datenschutz@austria.info para que este enlace pueda ser eliminado a la brevedad posible.
Todos los demás textos legales en austria.info y austriatourism.com a los que se hace referencia en estos términos de uso son parte integral de los mismos y están sujetos a las disposiciones establecidas aquí, siempre que no contengan regulaciones más específicas. Estas regulaciones más específicas pueden existir, por ejemplo, en el caso de contenidos de pago en relación con los derechos de uso.
Si el usuario es un empresario, el tribunal competente para todas las disputas será exclusivamente el correspondiente al primer distrito de Viena. Si el usuario es un consumidor según la ley de protección al consumidor, esta disposición se aplica únicamente si reside, tiene su habitualidad o lugar de trabajo en la jurisdicción correspondiente. El lugar de cumplimiento para todas las reclamaciones y obligaciones es la sede de Österreich Werbung. Se aplicará exclusivamente la legislación sustantiva de Austria, excluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías (CISG) y el derecho de conflictos nacional.
La nulidad o invalidez de disposiciones individuales de los términos de uso no afecta la validez legal de las demás disposiciones. En tal caso, se considerarán vigentes aquellas que sean legalmente efectivas y que se acerquen más al objetivo original de Österreich Werbung. Cuando se requiera por escrito, también se aceptará la transmisión por fax o correo electrónico como cumplimiento de este requisito.
Derechos de autor sobre contenidos propios
Toda la información presentada en los sitios austria.info y austriatourism.com (como textos, gráficos, videos, música, entre otros) está protegida por marcas y derechos de autor a favor de Österreich Werbung. Por lo tanto, no está permitido descargar, reproducir ni distribuir el sitio completo o partes de él. Los derechos de reproducción, distribución, alquiler, préstamo, disponibilidad y transmisión en cualquier forma son exclusivamente de Österreich Werbung o de terceros. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial serán perseguidas legalmente.
Derechos de autor sobre contenidos ajenos
Österreich Werbung ofrece en austria.info y austriatourism.com servicios que incluyen contenidos ajenos (como textos, gráficos, videos, música, logotipos) provenientes de socios publicitarios y de cooperación. Estos contenidos son accesibles para todos los usuarios. Cualquier otra utilización de los archivos multimedia y textos requiere la aprobación previa y explícita del autor o titular de los derechos. El autor o titular se reserva todos los derechos sobre estos contenidos.
Österreich Werbung informará al autor o titular sobre cualquier infracción de derechos de autor que tenga conocimiento. En cualquier caso, Österreich Werbung no asume responsabilidad alguna por infracciones de derechos de autor de terceros. Cada socio (como socios publicitarios o de cooperación) exime a Österreich Werbung de cualquier responsabilidad.
Enlaces desde otras páginas web a austria.info y austriatourism.com
Österreich Werbung permite (hiper)enlaces bajo las siguientes condiciones: no se debe modificar el contenido de los sitios austria.info y austriatourism.com, debe garantizarse la identificación del origen de todo el contenido, y la página vinculada debe presentarse en su totalidad. No se permite utilizar marcos (frames) para mostrar el contenido de austria.info y austriatourism.com. También está prohibido enlazar desde páginas con contenido ofensivo, inapropiado o ilegal. Los sitios que enlazan a austria.info y austriatourism.com deben cumplir con todas las normativas legales aplicables (como derechos de autor, publicidad, protección de datos y derecho penal). Además, no se debe representar la relación con Österreich Werbung de manera distorsionada o incorrecta. Cualquier colaboración o apoyo a Österreich Werbung debe ser previamente autorizado por escrito. El uso de la identidad corporativa de Österreich Werbung (como logotipos) también requiere aprobación previa. Österreich Werbung se reserva todos los derechos en caso de enlaces ilegales.
Enlaces desde austria.info y austriatourism.com a otras páginas web
Österreich Werbung se asegura de que, al enlazar a otros sitios, los contenidos ajenos no sean modificados y que se mantenga la identificación de su origen, presentando la página vinculada en su totalidad. Los enlaces se abrirán en una nueva ventana del navegador y no se utilizará la técnica de marcos. Österreich Werbung no asume ninguna responsabilidad por la legalidad de los contenidos de los sitios externos a los que se enlaza, ni por cambios posteriores en esos contenidos. La inclusión de un sitio web operado o proporcionado por un tercero en el portal de Österreich Werbung no implica recomendación o garantía sobre los servicios o información que ofrece. Los enlaces a sitios no operados por Österreich Werbung son un servicio adicional para el usuario, pero no se asume responsabilidad alguna por el contenido de esos sitios.