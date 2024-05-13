5. Responsabilidad

Österreich Werbung, así como las personas y empresas asociadas, no se responsabilizan por ningún tipo de daños (como pérdida de ganancias, gastos frustrados, daños por pérdida de datos, ganancias no obtenidas, reclamaciones de enriquecimiento, costos de asesoría legal y elaboración de contratos). Esta exclusión de responsabilidad se aplica especialmente a los daños causados por el uso del sitio web, la imposibilidad temporal o permanente de acceso al mismo, la disponibilidad limitada de la web o de sus contenidos, la representación incorrecta de información, así como a contenidos externos y enlaces en austria.info y austriatourism.com.

Si se producen daños en hardware, software o en otros datos debido al uso de austria.info o austriatourism.com, Österreich Werbung no asumirá ninguna responsabilidad. El usuario reconoce que los servicios ofrecidos dependen también de terceros proveedores de red, por lo que la disponibilidad de los servicios está sujeta a la infraestructura técnica de estos. Österreich Werbung no tiene la obligación de garantizar que los servicios estén siempre disponibles en línea.

En situaciones de fuerza mayor, huelgas, cierre de instalaciones, órdenes gubernamentales o cambios técnicos necesarios, puede haber restricciones temporales en los servicios. El usuario no podrá reclamar derechos por estas interrupciones, aunque Österreich Werbung se esforzará por resolver los problemas rápidamente. El uso de los servicios es bajo riesgo y costo del usuario, quien debe contar con el equipo técnico adecuado y utilizar los servicios conforme a la ley, evitando cualquier uso indebido.

Si los servicios se ofrecen de forma gratuita, Österreich Werbung se reserva el derecho de empezar a cobrar por ellos con previo aviso, sin que exista derecho a recibir servicios gratuitos en ningún caso. Además, se ofrecen en el portal servicios (como información) proporcionados por terceros. Österreich Werbung se compromete a no infringir derechos de terceros, pero no garantiza que los servicios solicitados por los usuarios estén libres de derechos de propiedad intelectual. Cualquier daño derivado de esto queda excluido.

En el caso de que se ofrezcan descargas gratuitas de software (como salvapantallas), no se asume responsabilidad por su funcionamiento ni por daños (directos o indirectos) que resulten de su uso.

Österreich Werbung se esfuerza por la precisión, integridad y actualidad de los precios en la web, pero al recibirlos de terceros, no puede verificar su exactitud. Los precios están sujetos a cambios, y no se asume responsabilidad por su veracidad.

Esta exclusión de responsabilidad se aplica independientemente de la base de la reclamación, tanto para negligencia leve como grave, y abarca tanto reclamos contractuales como extracontractuales.