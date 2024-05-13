Aguardiente, whisky y ginebra de Austria

Las bebidas espirituosas finas tienen una larga tradición, con empresas que elaboran licores exquisitos, especialmente whisky y ginebra.

¡A tu salud! Un producto de lujo en el que la materia prima es clave es el brandy noble. Estos aguardientes de alta graduación, complejos y refinados, capturan la esencia de frutas y hierbas seleccionadas. La calidad es lo más importante, y algunos aguardientes maduran hasta diez años antes de ser disfrutados por los gourmets.

Las destilerías de toda Austria se dedican a la producción de aguardiente, un oficio tradicional que hoy se realiza con tecnología de última generación, como calderas de cobre. Muchas veces, la fruta proviene directamente de los jardines de la destilería.

Descubre el fascinante mundo de los aguardientes, whiskies y ginebras locales.