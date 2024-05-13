Aguardiente, whisky y ginebra de Austria
¡A tu salud! Un producto de lujo en el que la materia prima es clave es el brandy noble. Estos aguardientes de alta graduación, complejos y refinados, capturan la esencia de frutas y hierbas seleccionadas. La calidad es lo más importante, y algunos aguardientes maduran hasta diez años antes de ser disfrutados por los gourmets.
Las destilerías de toda Austria se dedican a la producción de aguardiente, un oficio tradicional que hoy se realiza con tecnología de última generación, como calderas de cobre. Muchas veces, la fruta proviene directamente de los jardines de la destilería.
Descubre el fascinante mundo de los aguardientes, whiskies y ginebras locales.
Tirol: aguardientes especiales
Verdes laderas, huertos y ciruelos retorcidos: bienvenido al pueblo destilador de Stanz, ubicado a 1.040 metros sobre el nivel del mar, en la región frutícola más alta de Europa. La soleada ubicación y el ingenioso sistema de riego aseguran que las frutas tengan el sabor y el contenido de azúcar perfectos.
Con solo 650 habitantes, el pueblo se ha volcado completamente en la producción de brandy fino. De sus 150 hogares, al menos 90 destilerías elaboran aguardientes de alta calidad. Simon Nothdurfter es uno de ellos, reconocido por su destilería "Giggus", cuyo nombre, que significa "agua caliente", refleja perfectamente la esencia de su producto. A diferencia del aguardiente, para el brandy se utiliza solo fruta completamente madura, con un 100% de contenido frutal. Los conocedores pueden oler la fruta en la copa y saborearla suavemente en el paladar, con una larga y placentera degustación.
Cultivo, maceración (trituración de la fruta), destilación y embotellado: El viaje de los albaricoques, las peras, las grosellas o las frambuesas desde el huerto hasta el vaso tiene muchas etapas. Si quiere saber más sobre cómo se elaboran estas delicias de alta graduación, puede hacerlo en la Ruta del Aguardiente del Tirol puede hacerlo. Claridad, afrutado y pureza: éstas son las características que siempre han caracterizado al aguardiente. Más de 40 destilerías de aguardiente del Norte y el Este del Tirol abren sus puertas a mentes curiosas y gourmets, que por supuesto también pueden degustar el aguardiente fino después de las visitas guiadas.
Tirol, la provincia de los licores finos
Kaufmann Spirits, Ellmau
Wolfgang Kaufmann se ha dedicado en cuerpo y alma a la producción de aguardientes. Una delicia: 2022 Kaufmann Spirits "Orange". ¡Con destilería espectáculo!
Destilería Rochelt, Fritzens, cerca de Innsbruck
Clásicos, rarezas y cuvées de aguardiente elaborados con la mejor fruta de la región. Los "Naturstarken" con tapones de cristal Swarovski tienen al menos diez años.
Destilería Giggus, Stanz, cerca de Landeck
Simon Nothdurfter crea sus clásicos con ciruelas, manzanas, peras y bayas, y versiones “saludables” con genciana o hierba maestra.
Destilería natural Kuenz, Dölsach
En su 12ª generación, con vistas a los Dolomitas de Lienz, esta destilería elabora licores fuertes con frutas, hierbas y agua del manantial St. Georg.
Estiria: fruta madura de la región volcánica
Desde hace cuatro generaciones, la familia Familia Gölles cultiva huertos y manzanos en las soleadas colinas que rodean el castillo medieval de Riegersburg. En busca del sabor perfecto de la región, han plantado los huertos con variedades frutales antiguas y raras. Entre ellas, miles de árboles de Kriecherl, Maschanzker y Hirschbirnen. A partir de los mejores frutos, Alois Gölles destila el mejor aguardiente en una olla de cobre.
Los aguardientes finos y premiados de pera, albaricoque, ciruela y manzana se elaboran íntegramente sin azúcar, aromas ni colorantes. La ginebra, el whisky, el ron y el vermut se sirven por encima. Un paraíso para los gourmets de las bebidas espirituosas de alta graduación
¿Te apetece algo diferente? La galardonada edición limitada "XA Vogelbeer 2000" de Gölles tiene un aroma a mazapán y un sabor increíblemente denso, ahumado y terroso.
Destilerías de renombre en Estiria
Destilería Hochstrasser, Mooskirchen
La empresa familiar produce aguardientes y licores de fruta con métodos tradicionales. Destaca el aguardiente de manzana y pera de Estiria.
SalzburgerLand: sabores del bosque
En Mandlberggut, a 980 metros sobre el nivel del mar en Radstadt, disfrutarás de unas vistas espectaculares del Dachstein. Aquí, la familia Warter ha establecido su destilería, donde refinan con maestría las plantas locales para crear aguardientes de alta calidad.
Utilizan ingredientes como el pino piñonero suizo o el pino de montaña, especies exclusivas de los Alpes. Puedes visitar su pequeño paraíso y descubrir todo el proceso de producción en una visita guiada, desde la cosecha hasta la creación de esencias, aguardientes y el "Rock Whisky" austriaco. Y, por supuesto, la degustación está incluida.
Alta graduación de SalzburgerLand
Destilería Siegfried Herzog, Saalfelden
En la granja de 500 años de antigüedad de Saalachtal, Siegi Herzog produce los mejores brandies en su moderna destilería. Lo más destacado: el brandy Dirndl de 2013.
Alta Austria: donde la fruta se siente como en casa
Con más de 11.000 perales, 7.000 manzanos, ciruelos, membrillos y serbales, los huertos de la propiedad de Hans Reisetbauer de Hans Reisetbauer en Kirchberg-Thening son una verdadera joya durante la cosecha. Lo que comenzó como una granja tradicional, hoy se ha convertido en una de las destilerías más modernas del país. Además de sus premiados aguardientes de fruta, Hans también experimenta con aguardientes de zanahoria, jengibre y serbales, siempre buscando algo nuevo. También se producen whisky, ginebra, vodka y ron. Y lo mejor de todo: el agua utilizada en sus aguardientes proviene de un pasto de montaña en Mühlviertel, conocida por su suavidad y pureza.
Fresco, afrutado y sutilmente dulce: el brandy de frambuesa 2020 de Reisetbauer es una verdadera revelación para los conocedores, con un 41,5% de alcohol. Cada litro de esta joya contiene nada menos que 33 kg de frambuesas maceradas, lo que le da un sabor excepcional.
Alta Austria en copa
Destilería Parzmair, Schwanenstadt
La empresa familiar transforma la fruta de su propio huerto y de la región en bebidas espirituosas. También ofrece ginebra, vermut, ron y licores.
Baja Austria: dirndln rojos, pasión y alma
El Dirndl, o cereza cornalina, es la especialidad de la familia Fuxsteiner, que lo cultiva en su granja de montaña en el valle de Pielach. Cada año, procesan unos 20.000 kilos de estas frutas rojas silvestres para crear aguardientes, zumos, mermeladas y otras exquisiteces de alta calidad. Para la familia, es un orgullo recoger todos los "Dirndln" a mano. En el sendero didáctico del Dirndl, los visitantes pueden descubrir todo sobre esta fruta robusta, de sabor agridulce que se vuelve dulce solo al madurar completamente.
En otoño, Pielachtal se llena de vida con el Dirndlkirtag, una celebración dedicada por igual a las cerezas Dirndl y a las "Dirndln" (chicas). Por un lado, se rinde homenaje a los frutos rojos silvestres, y por otro, se elige a la "Reina Dirndl" entre las participantes.
Licores progresistas de la Baja Austria
Destilería Farthofer
Mostello, un vino de pera para postres, es la estrella de la granja ecológica Mostviertel, que también ofrece excelentes aguardientes y licores.
Lo que cuenta es la calidad
Whisky de Austria: una historia de éxito desde 1995
Originalmente proviene de Escocia o Irlanda medieval y significa, traducido del gaélico, “agua de vida”. Antes de 1995, nadie habría imaginado que los productores austríacos disfrutarían elaborando whisky con materias primas regionales.
Entonces comenzó la destilería Haider en el Waldviertel, y desde entonces más de 50 empresas se sumaron, como David Gölles – house of whiskey, gin & rum en Estiria, la destilería privada Broger en Vorarlberg, la destilería Dachstein en Salzburgo o la destilería de granito del Waldviertel. Desde 2012, la “Austrian Whisky Association” se encarga de promover la cultura del whisky austríaco dentro y fuera del país, y desde 2023 se celebran dos veces al año los Vienna Whisky Festivals para festejar el “agua de vida” color ámbar.
La destilería Haider, en la región de Waldviertel, ofrece visitas guiadas que incluyen una proyección titulada "Del campo de cereales al vaso de whisky", un recorrido por sus instalaciones de producción y almacenamiento, una experiencia sensorial para "oler y entender la malta" y una comparación de su proceso de destilación con el de Escocia e Irlanda.
Ginebra elaborada con botánicos locales: Hecha en Austria
Cada vez más destilerías en Austria se centran en el aguardiente de enebro, más conocido como ginebra. Y no es sorprendente, ya que las bayas de enebro crecen maravillosamente en el país. Junto con otros botánicos como el romero, las bayas de saúco o la cáscara de cítricos, estos ingredientes aromatizan esta popular bebida, que muchos disfrutan acompañada de tónica.
La destilería Steinhorn de Baja Austria es una de las mejores del país. Si quiere probarla, le recomendamos la galardonada Steinhorn Gin 2021, alimonada y especiada, destilada en un alambique de cobre de 60 litros con productos botánicos del propio jardín de la destilería. También la Blue Gin de la destilería Reisetbauer de la Alta Austria, o el overproof de Stin de Estiria.
La ginebra, conocida como el "perfume de las bebidas espirituosas", se caracteriza por su versatilidad de sabor. Este proviene principalmente de los botánicos utilizados en su elaboración, como las especias y las hierbas que la aromatizan.