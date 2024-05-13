Hasta el nombre suena a música: la Filarmónica de Viena. Desde hace más de 180 años, la orquesta encanta al mundo con melodías que emocionan hasta las notas más altas.

La Orquesta Filarmónica de Viena se fundó en 1842 con el "Gran Concierto", bajo el nombre de "Academia Filarmónica". Antes de esta actuación, Viena no contaba con una orquesta de concierto formada exclusivamente por músicos profesionales, a pesar del creciente deseo de disfrutar de interpretaciones sinfónicas. En ese entonces, era necesario crear nuevos conjuntos para cada evento. Desde su creación, los músicos de la orquesta han pertenecido al elenco de la Ópera Estatal de Viena, una tradición que se mantiene hasta hoy.

La orquesta, que actúa tanto en óperas como en conciertos, cautiva al público mundial, ya sea en la Ópera de Viena, el Musikverein o en escenarios internacionales. Durante los meses de verano, la Filarmónica también se presenta en eventos al aire libre, como el Festival de Salzburgo, llevando su música a lugares excepcionales.

Pocas orquestas están tan profundamente unidas a la historia y la tradición de la música clásica europea como la Filarmónica de Viena. Desde su fundación, ha sido una referente en el mundo musical. Hasta la fecha, el "sonido vienés" es reconocido como el sello distintivo de la orquesta, un atributo destacado por intérpretes y directores. Pero la Filarmónica de Viena es mucho más que una orquesta: representa la actitud de Viena hacia la vida.