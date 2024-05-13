La Filarmónica de Viena
Una orquesta de fama mundial con una larga tradición: conciertos con el inconfundible sonido vienés.
Introduction
La Orquesta Filarmónica de Viena se fundó en 1842 con el "Gran Concierto", bajo el nombre de "Academia Filarmónica". Antes de esta actuación, Viena no contaba con una orquesta de concierto formada exclusivamente por músicos profesionales, a pesar del creciente deseo de disfrutar de interpretaciones sinfónicas. En ese entonces, era necesario crear nuevos conjuntos para cada evento. Desde su creación, los músicos de la orquesta han pertenecido al elenco de la Ópera Estatal de Viena, una tradición que se mantiene hasta hoy.
La orquesta, que actúa tanto en óperas como en conciertos, cautiva al público mundial, ya sea en la Ópera de Viena, el Musikverein o en escenarios internacionales. Durante los meses de verano, la Filarmónica también se presenta en eventos al aire libre, como el Festival de Salzburgo, llevando su música a lugares excepcionales.
Pocas orquestas están tan profundamente unidas a la historia y la tradición de la música clásica europea como la Filarmónica de Viena. Desde su fundación, ha sido una referente en el mundo musical. Hasta la fecha, el "sonido vienés" es reconocido como el sello distintivo de la orquesta, un atributo destacado por intérpretes y directores. Pero la Filarmónica de Viena es mucho más que una orquesta: representa la actitud de Viena hacia la vida.
El Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena llega cada año a una audiencia mundial de más de 50 millones de personas y se retransmite en directo en más de 90 países.
Para nosotros, como orquesta, la acústica de cada espacio es clave: nos adaptamos con atención y flexibilidad, haciendo que cada concierto sea único, ya sea en el Musikverein o al aire libre.Karin Bonelli, Flautista, La Orquesta Filarmónica de Viena
Karin Bonelli revela...
... ¿qué hay detrás del fascinante estilo sonoro que tanto gusta al público?
Es algo más que los instrumentos, pero en realidad desempeña un papel fundamental, como explica Karin Bonelli. La flautista describe las vibraciones que conforman la especial experiencia auditiva como un "sonido entremezclado, redondo y cálido".
El sonido está profundamente arraigado en la conciencia musical de la tradición vienesa y se transmite de generación en generación dentro de la orquesta.
La construcción de los instrumentos se remonta al siglo XVIII, la época del clasicismo vienés. La Filarmónica de Viena se considera heredera del patrimonio cultural de aquella época y no se ha dejado influir en gran medida por las nuevas influencias del siglo XIX. Se han mantenido fieles a los conceptos sonoros de la época de Mozart, Haydn y Beethoven. Por ejemplo, los instrumentos de viento vieneses se diferencian de otros instrumentos de orquestas sinfónicas internacionales en la forma de tocarlos, especialmente el oboe vienés y la trompa vienesa.
La magia en vivo: dónde disfrutar de la Orquesta FilarmónicaCada sala tiene una acústica y ambiente únicos, pero todas comparten la magia de la música en vivo. Esto es cierto tanto en la "Sala Dorada" del Musikverein como en la moderna Wolkenturm del parque del castillo de Grafenegg.
Festival de Salzburgo
La Orquesta Filarmónica de Viena es parte integrante del Festival de Salzburgo. Todos los veranos se celebran actuaciones en la ciudad de Mozart.
Ópera Estatal de Viena
La Orquesta Filarmónica de Viena está formada por miembros de la Orquesta de la Ópera Estatal de Viena y acompaña producciones espectaculares.
Concierto nocturno de verano de Schönbrunn
Un punto culminante en el calendario musical anual y una atmosférica velada de principios de verano con la Orquesta Filarmónica de Viena.
Festival de Grafenegg
Cuando se abre la etapa estival, la Orquesta Filarmónica de Viena actúa en Grafenegg. El festival es conocido por su programa de primera categoría.
Eventi con L'orchestra filarmonica vienna
Baile de la Orquesta Filarmónica de Viena
Los Wiener Philharmoniker, una de las orquestas más famosas del mundo, invitan a bailar en la «Sala Dorada» del Musikverein.
Museo de la Orquesta Filarmónica de Viena
El Museo de la Filarmónica de Viena, situado dentro de la Haus der Musik, narra la fascinante historia de esta orquesta de fama mundial. Inaugurado en el año 2000, este museo sonoro interactivo ofrece una visión detallada de la historia musical de Viena y del vínculo único que une a la orquesta con el clasicismo vienés. En la primera planta, los visitantes pueden descubrir documentos históricos, imágenes y exposiciones relacionadas con compositores como Bruckner, Brahms y Mahler.
Uno de los momentos más destacados es la sala de cine, donde se proyectan extractos del Concierto de Año Nuevo y del Concierto de Verano. Además de los detalles históricos, la Haus der Musik también ofrece instalaciones interactivas dedicadas a la física del sonido y a la historia de la música. Y tal vez le apetezca dirigir virtualmente la orquesta de la Wiener Philharmoniker.
La Orquesta Filarmónica de Viena en Año Nuevo
El Concierto de Año Nuevo en el Musikverein de Viena es para muchos la primera cita para celebrar el comienzo del nuevo año. Incluso entre los mejores directores y directoras de orquesta del mundo, dirigir el Concierto de Año Nuevo de Viena se considera un gran honor. La ciudad musical de Viena es también la sede de una de las orquestas más prestigiosas del mundo: la Wiener Philharmoniker. La «Sala Grande» del Musikverein es la sala de conciertos más bonita de Viena y también se considera una auténtica obra maestra desde el punto de vista acústico. El momento culminante del concierto es la emocionante Marcha de Radetzky, durante la cual el director guía con maestría los aplausos del público, creando un ambiente especialmente festivo.
Debido a la elevada demanda de entradas para el Concierto de Año Nuevo, estas se asignan exclusivamente mediante sorteo a principios de año a través de la página web oficial de la Wiener Philharmoniker. De este modo se garantiza que los invitados de todo el mundo tengan las mismas posibilidades de conseguir entradas. Las inscripciones para el sorteo se recogen entre enero y febrero.