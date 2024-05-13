La Musikverein
Lugar de encuentro para la música
Introduction
Un templo de la música
La Musikverein de Viena abrió sus puertas el 6 de enero de 1870. Diseñado por el arquitecto danés Theophil Hansen, la Musikverein recuerda a un templo griego. Un templo de la música en el que actúan artistas musicales de nuestro tiempo en lugar de antiguos héroes.
La "Gran Sala" de la Musikverein -también conocida como "Sala Dorada"- es especialmente fascinante no sólo por su acústica única, sino también por su magnífico diseño. Las cariátides doradas, las columnas en forma de figuras femeninas antiguas y la pintura del techo con Apolo y las nueve musas crean un impresionante telón de fondo para conciertos inolvidables.
Un acontecimiento anual es el Concierto de Año Nuevo, que encanta a millones de personas de todo el mundo con los sonidos de la ciudad musical de Viena. Disfrutar de un concierto aquí es algo más que un placer para los oídos: es una inmersión en el corazón musical de Viena.
Salas de la MusikvereinLa Musikverein tiene seis salas de conciertos. Las dos originales son la Sala Dorada y la Sala Brahms, ubicadas en el edificio principal. Las cuatro salas nuevas se encuentran en la ampliación subterránea, en la zona de la explanada.
Großer Musikvereinssaal (Sala Dorada)
Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena
El Concierto de Año Nuevo de la Musikverein de Viena es la primera escala de muchas personas para celebrar el Año Nuevo. Incluso entre los mejores directores de orquesta del mundo se considera un honor dirigir el Concierto de Año Nuevo anual de Viena. Viena, ciudad de la música, alberga también una de las mejores orquestas del mundo, la Filarmónica de Viena. La "Gran Sala" del Musikverein de Viena es la sala de conciertos más bella de Viena y también se considera una auténtica maravilla en cuanto a sonido.
Debido a la gran demanda de entradas para el Concierto de Año Nuevo, éstas se sortean exclusivamente a través de la página web de la Filarmónica de Viena a principios de año. De este modo se garantiza que invitados de todo el mundo tengan las mismas posibilidades de conseguir entradas para el concierto. Las inscripciones para participar en el sorteo de entradas se recogen de enero a febrero.
El baile de la Filarmónica de Viena
Una vez al año, la Sala Dorada de la Musikverein de Viena se convierte en un magnífico salón de baile más que en un escenario para conciertos. El baile lo abre la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por un director honorario que se nombra de nuevo cada año. La velada festiva comienza con la fanfarria festiva de Richard Strauss, compuesta especialmente para esta ocasión.
Especialmente impresionante: los músicos no están sentados en el escenario, sino en el centro de la sala. El baile comienza con el tradicional baile de apertura a cargo del Comité de Jóvenes Damas y Jóvenes Caballeros. A continuación, los invitados recorren las salas de la Musikverein, acompañados por los sonidos de diversas orquestas y conjuntos que tocan diferentes ritmos.
¿Tiene hambre después del concierto?Cuando termine el concierto y tengas hambre, en el centro de Viena hay lugares deliciosos para disfrutar. Aquí tres consejos para un tentempié nocturno:
La Musikverein de Viena desde todas las perspectivas
Preguntas frecuentes
Música y sostenibilidad en Austria
En Austria, las tradiciones musicales están estrechamente relacionadas con la sostenibilidad y la protección del patrimonio cultural. Numerosas costumbres musicales, como la música clásica vienesa o la música folclórica, forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Estas tradiciones promueven el uso respetuoso de los recursos culturales y contribuyen a la conservación de estilos musicales centenarios, que hoy se mantienen vivos en locales históricos sostenibles.
La sostenibilidad social también se ve reforzada por la música: festivales, conciertos y eventos musicales comunitarios conectan a la gente y refuerzan la conciencia de la identidad cultural de Austria. Quienes experimentan estas tradiciones musicales se sumergen profundamente en el rico patrimonio cultural y apoyan la conservación de este tesoro único para las generaciones futuras.