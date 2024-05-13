Exterior of Vienna Musikverein with red façade, white columns and sculptures, Vienna.
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La Musikverein
Lugar de encuentro para la música

La Musikverein de Viena, con su tradición y calidad sonora, es famoso por la "Sala Dorada" y el Concierto de Año Nuevo.

Un templo de la música

La Musikverein de Viena abrió sus puertas el 6 de enero de 1870. Diseñado por el arquitecto danés Theophil Hansen, la Musikverein recuerda a un templo griego. Un templo de la música en el que actúan artistas musicales de nuestro tiempo en lugar de antiguos héroes.

La "Gran Sala" de la Musikverein -también conocida como "Sala Dorada"- es especialmente fascinante no sólo por su acústica única, sino también por su magnífico diseño. Las cariátides doradas, las columnas en forma de figuras femeninas antiguas y la pintura del techo con Apolo y las nueve musas crean un impresionante telón de fondo para conciertos inolvidables.

Un acontecimiento anual es el Concierto de Año Nuevo, que encanta a millones de personas de todo el mundo con los sonidos de la ciudad musical de Viena. Disfrutar de un concierto aquí es algo más que un placer para los oídos: es una inmersión en el corazón musical de Viena.

Datos sobre la Musikverein
Inauguración:6. Enero de 1870
Arquitecto:Theophil Hansen
Lo más destacado:"Salón Dorado" o también llamado "Gran Salón"
Sede:Orquesta Filarmónica de Viena
Visita guiada
Billete

Salas de la Musikverein

La Musikverein tiene seis salas de conciertos. Las dos originales son la Sala Dorada y la Sala Brahms, ubicadas en el edificio principal. Las cuatro salas nuevas se encuentran en la ampliación subterránea, en la zona de la explanada.

Sala de metal

Sala de piedra

Sala Brahms

Sala de madera

Planos de la sala

Großer Musikvereinssaal (Sala Dorada)

Sala de Cristal

Brillante comienzo de año

Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena

El Concierto de Año Nuevo de la Musikverein de Viena es la primera escala de muchas personas para celebrar el Año Nuevo. Incluso entre los mejores directores de orquesta del mundo se considera un honor dirigir el Concierto de Año Nuevo anual de Viena. Viena, ciudad de la música, alberga también una de las mejores orquestas del mundo, la Filarmónica de Viena. La "Gran Sala" del Musikverein de Viena es la sala de conciertos más bella de Viena y también se considera una auténtica maravilla en cuanto a sonido.

Debido a la gran demanda de entradas para el Concierto de Año Nuevo, éstas se sortean exclusivamente a través de la página web de la Filarmónica de Viena a principios de año. De este modo se garantiza que invitados de todo el mundo tengan las mismas posibilidades de conseguir entradas para el concierto. Las inscripciones para participar en el sorteo de entradas se recogen de enero a febrero.

MusikvereinOrquesta Filarmónica de Viena
Temporada de baile vienesa

El baile de la Filarmónica de Viena

Una vez al año, la Sala Dorada de la Musikverein de Viena se convierte en un magnífico salón de baile más que en un escenario para conciertos. El baile lo abre la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por un director honorario que se nombra de nuevo cada año. La velada festiva comienza con la fanfarria festiva de Richard Strauss, compuesta especialmente para esta ocasión.

Especialmente impresionante: los músicos no están sentados en el escenario, sino en el centro de la sala. El baile comienza con el tradicional baile de apertura a cargo del Comité de Jóvenes Damas y Jóvenes Caballeros. A continuación, los invitados recorren las salas de la Musikverein, acompañados por los sonidos de diversas orquestas y conjuntos que tocan diferentes ritmos.

BaileBailes en Viena

¿Tiene hambre después del concierto?

Cuando termine el concierto y tengas hambre, en el centro de Viena hay lugares deliciosos para disfrutar. Aquí tres consejos para un tentempié nocturno:

Ludwig y Adele

Bar de la casa

Meissl y Schadn

La Musikverein de Viena desde todas las perspectivas

Preguntas frecuentes

La Sala Dorada es mundialmente conocida por su acústica única, ya que está considerada una auténtica maravilla del sonido. Su opulenta decoración la convierte en la sala de conciertos más bella de Viena.

Debido a la gran demanda de entradas para el Concierto de Año Nuevo, éstas sólo están disponibles a principios de año a través de la página web de la Filarmónica de Viena de la Filarmónica de Viena. Esto garantiza que los invitados de todo el mundo tengan las mismas oportunidades. Las inscripciones para participar en el sorteo de entradas se aceptarán de enero a febrero.

Si deseas echar un vistazo entre bastidores, puedes participar en una visita guiada puede participar en una visita guiada. Las visitas guiadas al Musikverein se realizan en alemán o inglés y duran 45 minutos.

El programa está disponible en la página web de la Musikverein.

La Musikverein de Viena cuenta con un total de seis salas de conciertos. La Gran Sala (= la Sala Dorada), la Sala Brahms, la Sala de Metal, la Sala de Madera, la Sala de Cristal y la Sala de Piedra.

Las lámparas de gas, que también iluminaban la Musikverein, hacían sudar regularmente a los intérpretes debido al calor que desprendían. Esto afectaba negativamente a la interpretación.

Consejos para proteger el clima

Música y sostenibilidad en Austria

En Austria, las tradiciones musicales están estrechamente relacionadas con la sostenibilidad y la protección del patrimonio cultural. Numerosas costumbres musicales, como la música clásica vienesa o la música folclórica, forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Estas tradiciones promueven el uso respetuoso de los recursos culturales y contribuyen a la conservación de estilos musicales centenarios, que hoy se mantienen vivos en locales históricos sostenibles.

La sostenibilidad social también se ve reforzada por la música: festivales, conciertos y eventos musicales comunitarios conectan a la gente y refuerzan la conciencia de la identidad cultural de Austria. Quienes experimentan estas tradiciones musicales se sumergen profundamente en el rico patrimonio cultural y apoyan la conservación de este tesoro único para las generaciones futuras.

Viajar de forma sostenible

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