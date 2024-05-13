La Musikverein de Viena, con su tradición y calidad sonora, es famoso por la "Sala Dorada" y el Concierto de Año Nuevo.

Un templo de la música

La Musikverein de Viena abrió sus puertas el 6 de enero de 1870. Diseñado por el arquitecto danés Theophil Hansen, la Musikverein recuerda a un templo griego. Un templo de la música en el que actúan artistas musicales de nuestro tiempo en lugar de antiguos héroes.

La "Gran Sala" de la Musikverein -también conocida como "Sala Dorada"- es especialmente fascinante no sólo por su acústica única, sino también por su magnífico diseño. Las cariátides doradas, las columnas en forma de figuras femeninas antiguas y la pintura del techo con Apolo y las nueve musas crean un impresionante telón de fondo para conciertos inolvidables.

Un acontecimiento anual es el Concierto de Año Nuevo, que encanta a millones de personas de todo el mundo con los sonidos de la ciudad musical de Viena. Disfrutar de un concierto aquí es algo más que un placer para los oídos: es una inmersión en el corazón musical de Viena.