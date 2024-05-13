Ludwig van Beethoven
Una vida entre rebelión, silencio y genialidad
Introduction
Nacido en 1770 en Bonn, Ludwig van Beethoven fue considerado el culminador del Clasicismo vienés y al mismo tiempo un precursor del Romanticismo. Ya de joven se trasladó en 1792 a Viena, donde vivió hasta su muerte en 1827. Su música refleja los dramáticos cambios de su época: la Revolución Francesa, Napoleón, la Restauración. Las nueve sinfonías de Beethoven —sobre todo la Quinta, con su característico motivo inicial, y la Novena, con la "Oda a la Alegría" de Schiller— forman hoy parte del patrimonio cultural mundial.
Su vida estuvo marcada por contradicciones: fue un genio, obstinado, a menudo solitario. A pesar de quedarse sordo a una edad temprana, compuso contra el silencio. Beethoven quería “servir a la humanidad que sufre” con su música, y creó una obra que sigue conmoviendo profundamente hasta el día de hoy.
Algunos de los apartamentos en los que vivió el artista durante distintas etapas de su vida están hoy abiertos al público y ofrecen una visión de la vida y obra de esta gran personalidad. Pero también muchos otros lugares —principalmente en Viena y otros en el Bosque de Viena, en Baden y en Krems— recuerdan a Ludwig van Beethoven, el mundialmente famoso vienés por elección.
Beethovens Spuren und Spirit
La Casa Pasqualati
Ludwig van Beethoven encontró en Viena su lugar de inspiración y residencia. Dos de sus viviendas aún pueden visitarse y conservan tesoros de su vida.
Una de ellas es la Casa Pasqualati, ubicada en el centro de Viena, en la esquina de Mölkerbastei y Schreyvogelgasse. Allí vivió Beethoven casi ocho años. El nombre de la casa proviene de Johann Baptist Freiherr von Pasqualati, un gran benefactor del compositor. En este lugar encontró la inspiración para su única ópera, Fidelio, y también escribió la delicada melodía de Für Elise.
El antiguo apartamento de Beethoven forma parte del Museo de Viena, donde los visitantes pueden conocer más sobre el artista y su obra en cinco salas diferentes.
Heiligenstadt como lugar de bienestar
En Probusgasse 6 se encuentra otra sede del Museo de Viena: el Museo Beethoven. En la época de Beethoven, esta zona del 19.º distrito de Viena aún era un suburbio, pero hoy es parte integral de la ciudad. Allí había un balneario donde Beethoven buscaba curarse o al menos aliviar su creciente sordera.
En los espacios convertidos en el Museo Beethoven, con más de 250 m², podéis adentraros en su vida a través de seis capítulos: Llegar, recuperarse, componer, ganar, interpretar y legar. Cada capítulo muestra un aspecto del artista y una parte de su antigua residencia. En 1802, Beethoven escribió aquí su “Testamento de Heiligenstadt”, impulsado por el miedo a quedarse sordo. Sin embargo, nunca envió estas “últimas” palabras a sus hermanos. También aquí terminó su Tercera Sinfonía, la Eroica, y más tarde trabajó en su obra más grande, la Novena Sinfonía.
Descubrir las residencias de Beethoven
Beethoven Pasqualatihaus
La casa en Mölkerbastei 8 fue la residencia más larga de Beethoven en Viena. En las habitaciones originales se pueden ver testimonios y objetos de su vida como artista.
Casa Beethoven en Pfarrplatz
Los espacios habitables y las exhibiciones hacen palpable el espíritu de Beethoven en su casa de Heiligenstadt, muy cerca del Heurigen Mayer en Pfarrplatz.
Museo Beethoven en Heiligenstadt
La vida de Beethoven se siente especialmente cercana en su residencia de Heiligenstadt, en las habitaciones originales.
Casa Beethoven en Krems
En 1820, el hermano de Beethoven compró la finca donde Beethoven vivió en 1826. El museo privado muestra las "habitaciones conmemorativas" que se han conservado.
Casa Beethoven en Mödling
El monumento Beethoven en la Casa Hafner recuerda al compositor, que vivió aquí dos veranos. Se exhiben objetos originales.
4 datos musicales sorprendentes sobre Ludwig van Beethoven
Maestro de la improvisación
Beethoven fue un improvisador excepcional. Sus contemporáneos contaban que su interpretación libre rompía todas las cadenas y dejaba al público maravillado.
Sinfonías revolucionarias
Cada una de sus nueve sinfonías es única. Especialmente la Tercera, la Eroica, y la Quinta, con su famoso motivo ba-ba-ba-baaa, son consideradas hitos en la historia de la música.
Ampliación de la orquesta
Beethoven amplió la orquesta clásica introduciendo nuevos instrumentos y utilizando los existentes de manera innovadora para lograr un sonido más poderoso.
La sordera como impulso desesperado
A pesar de su sordera progresiva, Beethoven siguió componiendo obras maestras. Sus composiciones tardías reflejan una profunda complejidad emocional y musical.
El homenaje de Klimt a Beethoven en la Secesión
La cúpula dorada de la Secesión es visible desde lejos: cuanto más cerca se está del edificio, más atrae esta icónica obra arquitectónica del modernismo. En la fachada se lee: "Al arte su libertad. Al tiempo su arte". Desde su fundación por artistas de la Viena moderna como Gustav Klimt, Josef Hoffmann y otros, la Secesión es un destacado espacio para exposiciones de arte.
n este edificio único se encuentra el Friso Beethoven. Esta obra de arte de 34 x 2 metros fue creada en 1902 por Gustav Klimt como homenaje a Beethoven, con motivo del 75º aniversario de su muerte. Representa visualmente la interpretación de Richard Wagner sobre la Novena Sinfonía de Beethoven: la búsqueda humana de la felicidad. Originalmente, el friso de tres partes era una decoración para la exposición del aniversario. Tras varios cambios, pasó a ser propiedad de Austria y desde 1986 se exhibe nuevamente en la Secesión como préstamo permanente del Belvedere.
Vivir a Beethoven en el museo
Friso Beethoven en la Secesión de Viena: homenaje de Klimt
El monumental friso de Klimt: una oda visual a la Novena Sinfonía de Beethoven. Arte, música y mito se fusionan en una obra de arte total.
Casa de la Música Viena: los mundos sonoros de Beethoven
Vive el mundo de Beethoven de forma interactiva con experimentos sonoros, una instalación sobre pérdida auditiva y música clásica vienesa en cuatro plantas.
Museo Casa Beethoven en Baden: el mundo creativo de un genio
Las salas Biedermeier muestran la vida de Beethoven en Baden; sus obras creadas aquí, como la Novena Sinfonía, se presentan de forma impactante y audible.
Paseos como inspiración
Beethoven fue un apasionado amante de la naturaleza. Muchas de sus ideas musicales surgieron durante largas caminatas por los bosques alrededor de Viena. Su Sexta Sinfonía, la “Pastoral”, refleja maravillosamente este amor por la naturaleza. En cinco movimientos describe escenas como el despertar de sentimientos alegres en el campo, un arroyo murmurante, una tormenta y la alegría posterior. Beethoven no la veía como una simple imitación, sino como una expresión de las emociones que la naturaleza despierta.
Su profunda conexión con la naturaleza fue una fuente inagotable de inspiración para su música. Hoy, diversas rutas y senderos recuerdan al artista.