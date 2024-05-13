Beethoven vivió la mayor parte de su vida en Viena, donde su presencia aún se percibe en muchos lugares.

Nacido en 1770 en Bonn, Ludwig van Beethoven fue considerado el culminador del Clasicismo vienés y al mismo tiempo un precursor del Romanticismo. Ya de joven se trasladó en 1792 a Viena, donde vivió hasta su muerte en 1827. Su música refleja los dramáticos cambios de su época: la Revolución Francesa, Napoleón, la Restauración. Las nueve sinfonías de Beethoven —sobre todo la Quinta, con su característico motivo inicial, y la Novena, con la "Oda a la Alegría" de Schiller— forman hoy parte del patrimonio cultural mundial.

Su vida estuvo marcada por contradicciones: fue un genio, obstinado, a menudo solitario. A pesar de quedarse sordo a una edad temprana, compuso contra el silencio. Beethoven quería “servir a la humanidad que sufre” con su música, y creó una obra que sigue conmoviendo profundamente hasta el día de hoy.

Algunos de los apartamentos en los que vivió el artista durante distintas etapas de su vida están hoy abiertos al público y ofrecen una visión de la vida y obra de esta gran personalidad. Pero también muchos otros lugares —principalmente en Viena y otros en el Bosque de Viena, en Baden y en Krems— recuerdan a Ludwig van Beethoven, el mundialmente famoso vienés por elección.