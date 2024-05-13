Gustav Klimt
Su pasión por la pintura, las mujeres y el lago Attersee
Introduction
Además de su icónico "Periodo Dorado" y las famosas representaciones decorativas de mujeres de la alta sociedad vienesa, Klimt también encontró en el paisaje uno de sus temas favoritos para pintar.
En Attersee, en la región de Salzkammergut, Gustav Klimt halló la paz y la inspiración que tanto buscaba. Fue allí donde creó deslumbrantes paisajes, reflejando su pasión por los vibrantes colores florales de la naturaleza.
Las obras de Gustav Klimt de un vistazo
Artista y personalidad
Gustav Klimt nació el 14 de julio de 1862 en Baumgarten, ahora parte del distrito 14 de Viena. Reconocido como uno de los pintores más destacados de Austria, fue el máximo exponente del Art Nouveau vienés. En 1897, dejó la Künstlerhaus y se convirtió en el presidente fundador de la Secesión de Viena, marcando una ruptura audaz con las normas artísticas impuestas por el Estado.
Aún hoy, se especula sobre sus múltiples romances con damas de la alta sociedad. En sus últimos años, Klimt desarrolló una sensibilidad especial hacia la naturaleza, reflejada en sus paisajes serenos, donde el tiempo parece detenerse. Estas obras evocan un paraíso terrenal en un eterno verano. Su estilo de vida también dejó huella, con cenas opulentas que alimentaron su fama. Klimt falleció en Viena el 6 de febrero de 1918.
Amante y admirador de las mujeres
"Con una mujer enamorada, puedes hacer todo lo que ella quiera". Esta cita del pintor más cautivador de Austria, el Art Nouveau Gustav Klimt, nos invita a reflexionar.
Klimt sabía cómo fascinar, ya fuera a través de su arte, su personalidad única o su savoir-vivre. Su habilidad para conquistar a las mujeres sigue siendo un misterio, pero no es difícil imaginar que la rosa, la reina de las flores, jugara un papel tanto en sus obras como en su cortejo. Como ninguna otra flor, la rosa simboliza el amor y la pasión, una promesa ante la cual incluso el sensualista Klimt no pudo resistirse.
Klimt amaba y veneraba a las mujeres. Aunque nunca se casó, tuvo siete hijos con diferentes mujeres. Además de su apasionado romance con su musa Emilie Flöge, se conocen también sus amores con la joven Alma Schindler (posteriormente Mahler-Werfel), de 19 años, y con numerosas modelos como Maria Učická y Marie (Mizzi) Zimmermann. Emilie Flöge, diseñadora de moda y mujer emancipada, fue su compañera de toda la vida. Sin duda, fue su "persona vital".
Las musas del pintor
El lago Attersee: fuente de inspiración
Miles de millones de flores irradian un sinfín de colores y matices con fragancias calcáreas o picantes, dulces o ácidas.
El glamuroso pasado aún puede verse hoy en las Villas de Attersee donde veraneaba el pintor Gustav Klimt: las villas Orléans y Ransonnet se convirtieron en los hoteles Villa Weiss y Grafengut el sitio Villa Paulick ofrece visitas guiadas y la Villa Polese una residencia privada, abre repetidamente sus puertas para lecturas.
Gustav Klimt y el Attersee
Hedonista
Gustav Klimt era un verdadero amante de la buena comida y no dudaba en disfrutar de los placeres culinarios. Según sus colegas, "se deleitaba con sus suntuosas comidas, comiendo siempre dos o tres raciones de cada plato, y si lo invitaban a casa de amigos, le servían siempre dos platos más".
Frecuentemente desayunaba en la lechería Tivoli, cerca del Palacio de Schönbrunn, acompañado de café, Gugelhupf y nata montada. Por la noche, solía optar por un asado Girardi o mollejas a la Tegetthoff. En los restaurantes y cafés vieneses, es fácil entender por qué este bon vivant estaba tan enganchado a estos clásicos atemporales.