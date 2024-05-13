Historical black and white photograph: bearded man in a wide coat holding a black and white cat in his arms.
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Gustav Klimt
Su pasión por la pintura, las mujeres y el lago Attersee

Amaba el arte, la vida y las mujeres: El pintor Gustav Klimt fue uno de los máximos representantes del Art Nouveau y cofundador de la Secesión vienesa.

Además de su icónico "Periodo Dorado" y las famosas representaciones decorativas de mujeres de la alta sociedad vienesa, Klimt también encontró en el paisaje uno de sus temas favoritos para pintar.

En Attersee, en la región de Salzkammergut, Gustav Klimt halló la paz y la inspiración que tanto buscaba. Fue allí donde creó deslumbrantes paisajes, reflejando su pasión por los vibrantes colores florales de la naturaleza.

Gustav Klimt
nació14. Julio de 1862 en Baumgarten, cerca de Viena
falleció6. Febrero de 1918 en Viena
Profesión: pintorPintor
Épocas:Art Nouveau, Secesión vienesa, Simbolismo, Arte moderno
Obra famosa:El beso

Las obras de Gustav Klimt de un vistazo

Artista y personalidad

Gustav Klimt nació el 14 de julio de 1862 en Baumgarten, ahora parte del distrito 14 de Viena. Reconocido como uno de los pintores más destacados de Austria, fue el máximo exponente del Art Nouveau vienés. En 1897, dejó la Künstlerhaus y se convirtió en el presidente fundador de la Secesión de Viena, marcando una ruptura audaz con las normas artísticas impuestas por el Estado.

Aún hoy, se especula sobre sus múltiples romances con damas de la alta sociedad. En sus últimos años, Klimt desarrolló una sensibilidad especial hacia la naturaleza, reflejada en sus paisajes serenos, donde el tiempo parece detenerse. Estas obras evocan un paraíso terrenal en un eterno verano. Su estilo de vida también dejó huella, con cenas opulentas que alimentaron su fama. Klimt falleció en Viena el 6 de febrero de 1918.

Amante y admirador de las mujeres

"Con una mujer enamorada, puedes hacer todo lo que ella quiera". Esta cita del pintor más cautivador de Austria, el Art Nouveau Gustav Klimt, nos invita a reflexionar.

Klimt sabía cómo fascinar, ya fuera a través de su arte, su personalidad única o su savoir-vivre. Su habilidad para conquistar a las mujeres sigue siendo un misterio, pero no es difícil imaginar que la rosa, la reina de las flores, jugara un papel tanto en sus obras como en su cortejo. Como ninguna otra flor, la rosa simboliza el amor y la pasión, una promesa ante la cual incluso el sensualista Klimt no pudo resistirse.

Klimt amaba y veneraba a las mujeres. Aunque nunca se casó, tuvo siete hijos con diferentes mujeres. Además de su apasionado romance con su musa Emilie Flöge, se conocen también sus amores con la joven Alma Schindler (posteriormente Mahler-Werfel), de 19 años, y con numerosas modelos como Maria Učická y Marie (Mizzi) Zimmermann. Emilie Flöge, diseñadora de moda y mujer emancipada, fue su compañera de toda la vida. Sin duda, fue su "persona vital".

Las musas del pintor

Emilie Flöge

Amalie Zuckerkandl

Sonja Knips

El lago Attersee: fuente de inspiración

Miles de millones de flores irradian un sinfín de colores y matices con fragancias calcáreas o picantes, dulces o ácidas.

El glamuroso pasado aún puede verse hoy en las Villas de Attersee donde veraneaba el pintor Gustav Klimt: las villas Orléans y Ransonnet se convirtieron en los hoteles Villa Weiss y Grafengut el sitio Villa Paulick ofrece visitas guiadas y la Villa Polese una residencia privada, abre repetidamente sus puertas para lecturas.

Gustav Klimt y el Attersee

Palacio Kammer en el lago Attersee

Avenida del palacio Kammer

Hedonista

Gustav Klimt era un verdadero amante de la buena comida y no dudaba en disfrutar de los placeres culinarios. Según sus colegas, "se deleitaba con sus suntuosas comidas, comiendo siempre dos o tres raciones de cada plato, y si lo invitaban a casa de amigos, le servían siempre dos platos más".

Frecuentemente desayunaba en la lechería Tivoli, cerca del Palacio de Schönbrunn, acompañado de café, Gugelhupf y nata montada. Por la noche, solía optar por un asado Girardi o mollejas a la Tegetthoff. En los restaurantes y cafés vieneses, es fácil entender por qué este bon vivant estaba tan enganchado a estos clásicos atemporales.

Conoce a Klimt en Viena

Si quieres admirar las obras de Klimt en Austria, también podrás disfrutar de algunas de las mejores arquitecturas del país, como las salas imperiales del Belvedere Superior, la Secesión vienesa o el moderno Museo Leopold. La Villa Klimt es una joya única.

Belvedere Superior: El beso

Secesión vienesa: Friso de Betthoven

Museo Leopold: Muerte y Vida

Villa Klimt: Estudio

Preguntas frecuentes

Gustav Klimt fue un importante pintor austriaco, el representante más conocido del Art Nouveau vienés y presidente fundador de la Secesión vienesa. Nació el 14 de julio de 1862 en Baumgarten, en el actual distrito 14 de Viena, y murió el 6 de febrero de 1918 en el distrito 9 de Viena.

Gustav Klimt amaba la pintura, las mujeres y el lago Attersee. Sus pasiones se reflejan en sus cuadros.

  • Dama con pañuelo morado (1895)

  • Palas Atenea (1898)

  • Retrato de Sonja Knips (1898)

  • Nuda Veritas (1899)

  • Judith I (1901)

  • Friso de Beethoven (1902)

  • Retrato de Emilie Louise Flöge (1902)

  • Retrato de Gertrud Löw (1902)

  • Serpientes de agua I (1904-1907)

  • Retrato de Margarethe Stonborough-Wittgenstein (1905)

  • Las tres edades de una mujer (1905)

  • Adele Bloch-Bauer I (1907)

  • Dánae (1907)

  • El beso (1908-1909)

  • Judith II (1909)

  • El abrazo (1909)

  • Sendero en el parque de Schloss Kammer (1912)

  • Manzano I (1912)

Gustav Klimt veraneaba todos los años en el lago Attersee, donde pintó unos 50 paisajes. Entre ellos se encuentran:

  • Sendero en el parque de Schloss Kammer

  • Iglesia en Unterach am Attersee

  • Avenida al castillo Kammer

  • Pabellón forestal en Weißenbach am Attersee

Gustav Klimt fue huésped de la Villa Paulick en Seewalchen durante unos 16 veranos a partir de 1900, que recibió el nombre de su constructor, el maestro carpintero imperial y real Friedrich Paulick. La villa lleva el nombre de su constructor, el maestro carpintero imperial y real Friedrich Paulick, y en su penumbra uno sigue sintiéndose transportado a la época imperial.

Klimt pasó el verano de 1914 en la cabaña forestal de Weißenbach, en el extremo sur del lago Attersee. Plasmó su casa de vacaciones en dos cuadros.

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