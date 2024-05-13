Amante y admirador de las mujeres

"Con una mujer enamorada, puedes hacer todo lo que ella quiera". Esta cita del pintor más cautivador de Austria, el Art Nouveau Gustav Klimt, nos invita a reflexionar.

Klimt sabía cómo fascinar, ya fuera a través de su arte, su personalidad única o su savoir-vivre. Su habilidad para conquistar a las mujeres sigue siendo un misterio, pero no es difícil imaginar que la rosa, la reina de las flores, jugara un papel tanto en sus obras como en su cortejo. Como ninguna otra flor, la rosa simboliza el amor y la pasión, una promesa ante la cual incluso el sensualista Klimt no pudo resistirse.

Klimt amaba y veneraba a las mujeres. Aunque nunca se casó, tuvo siete hijos con diferentes mujeres. Además de su apasionado romance con su musa Emilie Flöge, se conocen también sus amores con la joven Alma Schindler (posteriormente Mahler-Werfel), de 19 años, y con numerosas modelos como Maria Učická y Marie (Mizzi) Zimmermann. Emilie Flöge, diseñadora de moda y mujer emancipada, fue su compañera de toda la vida. Sin duda, fue su "persona vital".