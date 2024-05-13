Palacio del Belvedere de Viena
Más que un palacio
Introduction
El Belvedere no es solo un palacio, sino un conjunto de dos joyas arquitectónicas: el Belvedere Inferior, que fue el refugio veraniego del príncipe Eugenio, y el Belvedere Superior, famoso por sus bailes y recepciones fuera de las murallas de la ciudad.
Encargado por el general austriaco Eugenio de Saboya al arquitecto Johann Lukas von Hildebrandt, este complejo se completó en 1723, reflejando el poder político y militar del príncipe. Además de ser residencia de verano, albergaba representaciones oficiales y la impresionante colección de arte del príncipe. Tras su muerte, la emperatriz María Teresa adquirió el complejo y lo transformó en uno de los primeros museos públicos del mundo.
Hoy, el Belvedere es uno de los monumentos más icónicos de Viena, donde la historia y el arte contemporáneo se fusionan. El Belvedere Superior, con su majestuosa fachada, ofrece una vista impresionante desde sus jardines, mientras que el Belvedere Inferior, antigua residencia del príncipe, alberga exposiciones y lugares destacados como el Gabinete de Oro y el Salón de Mármol.
Sus jardines, con caminos simétricos y esculturas artísticas, invitan a pasear, mientras que las obras de artistas contemporáneos añaden un toque sorprendente al ambiente histórico.
Disfrute de la vista panorámica, la llamada vista Canaletto, sobre el centro histórico de Viena, que es un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO patrimonio de la Humanidad.
El Palacio Belvedere en todas sus perspectivas
Belvedere: los museos
El Belvedere ha sido un centro de arte desde su creación. Inicialmente albergó las colecciones del príncipe Eugenio de Saboya, y más tarde se convirtió en la sede de gran parte de la colección imperial. La apertura de la Galería Moderna en 1903 marcó el inicio de la actual colección, que hoy comprende más de 18,600 obras abarcando 900 años de historia del arte. Destacan piezas de la Edad Media, el Barroco austriaco, el Biedermeier vienés y el periodo vienés de 1900, junto con obras de Claude Monet y Vincent van Gogh.
El Belvedere Superior es hogar de la colección más completa de obras de Gustav Klimt, entre las que destacan "El beso" y "Judith", atrayendo a miles de visitantes de todo el mundo. En el Belvedere Inferior, las exposiciones temporales son las protagonistas.
Justo enfrente, el Belvedere 21, un moderno pabellón inaugurado en 2011, es un espacio dedicado al arte contemporáneo. Diseñado por el arquitecto Karl Schwanzer, es un lugar vibrante para el arte, el cine y la música, con propuestas tanto austriacas como internacionales.
El legado del príncipe Eugenio: el Belvedere en transición
En los jardines del Belvedere
Jardín Alpino
Aquí los visitantes pueden pasear por una colección histórica de plantas alpinas en flor. fundado en 1803, es el jardín alpino más antiguo de Europa.
Jardín de esculturas del Belvedere 21
Disfruta del arte contemporáneo en el Belvedere 21, donde las obras se integran perfectamente con la arquitectura.
Jardines de palacio
Jardines barrocos con diseño simétrico entre los palacios: ideal para pasear y disfrutar de la vista Canaletto sobre Viena.
Jardín Botánico
Recomendado para amantes de la tranquilidad: el Jardín Botánico, un refugio verde en pleno centro de Viena.
Restaurante, bar y recomendaciones cerca del Belvedere
Restaurante Stöckl en el parque
Disfruta de platos austriacos y cervezas artesanas junto al Belvedere, bajo árboles centenarios.
Cervecería, destilería y restaurante Salm Bräu
En un monasterio de 450 años: cerveza artesanal y cocina vienesa en un bar cervecero con encanto rústico.
Aurora Rooftop Bar
Aurora Rooftop Bar, piso 16 del Belvedere: cócteles, estilo nórdico y vistas espectaculares sobre Viena.
Hotel Andaz Vienna am Belvedere
Este hotel de estilo de vida se inspira en la arquitectura del Belvedere, las exposiciones y la vida del príncipe Eugenio. Las habitaciones ofrecen vistas directas.
Romanticismo atmosférico de Adviento: artesanía, comida y ponche frente al palacio barroco.
Preguntas frecuentes
Sostenibilidad social y ecológica
La protección de monumentos tiene como objetivo conservar y dar un uso sostenible a los edificios históricos. Al restaurarlos y mantenerlos, como castillos, palacios y monumentos, se ahorran recursos y se evita el sellado de terrenos con nuevas construcciones.
De este modo, preservar estos valiosos edificios no solo protege el clima, sino que también conserva la artesanía tradicional, ya que los materiales y técnicas antiguas requieren conocimientos especializados. Además, garantizar la accesibilidad y la inclusión en las experiencias culturales refuerza la sostenibilidad social y promueve una convivencia respetuosa.