Palacio del Belvedere de Viena

La arquitectura barroca y la historia del arte se unen en los palacios y museos del Belvedere de Viena, cautivando a los amantes del arte.

El Belvedere no es solo un palacio, sino un conjunto de dos joyas arquitectónicas: el Belvedere Inferior, que fue el refugio veraniego del príncipe Eugenio, y el Belvedere Superior, famoso por sus bailes y recepciones fuera de las murallas de la ciudad.

Encargado por el general austriaco Eugenio de Saboya al arquitecto Johann Lukas von Hildebrandt, este complejo se completó en 1723, reflejando el poder político y militar del príncipe. Además de ser residencia de verano, albergaba representaciones oficiales y la impresionante colección de arte del príncipe. Tras su muerte, la emperatriz María Teresa adquirió el complejo y lo transformó en uno de los primeros museos públicos del mundo.

Hoy, el Belvedere es uno de los monumentos más icónicos de Viena, donde la historia y el arte contemporáneo se fusionan. El Belvedere Superior, con su majestuosa fachada, ofrece una vista impresionante desde sus jardines, mientras que el Belvedere Inferior, antigua residencia del príncipe, alberga exposiciones y lugares destacados como el Gabinete de Oro y el Salón de Mármol.

Sus jardines, con caminos simétricos y esculturas artísticas, invitan a pasear, mientras que las obras de artistas contemporáneos añaden un toque sorprendente al ambiente histórico.