El Príncipe Eugenio
El visionario cultural de Viena
Introduction
El príncipe Eugenio nació en París en 1663, hijo de una rama noble pero empobrecida de la familia italiana de Saboya. Desde joven, soñaba con una carrera militar, pero debido a su baja estatura de 1,54 metros y a la poderosa influencia de su madre, Francia rechazó su solicitud para ingresar al ejército.
A los 20 años, decidido a cumplir su sueño, huyó, según algunos rumores, disfrazado de mujer. El emperador Leopoldo I de Austria, que necesitaba urgentemente reclutas, lo acogió con los brazos abiertos, como cuenta Georg Lechner, conservador de las celebraciones del 300 aniversario en la Galería del Belvedere. Así, el príncipe Eugenio puso sus habilidades al servicio del ejército austriaco, una decisión que no solo cambiaría su vida, sino también la historia de Europa Central.
El patrimonio cultural del Príncipe Eugenio de un vistazo
El ascenso a la categoría de héroe
El príncipe Eugenio se unió al ejército austriaco, donde su talento estratégico lo llevó a ser reconocido como el "salvador de Occidente" en la lucha contra los otomanos. Liberó partes de Europa tras siglos de ocupación turca, convirtiéndose en héroe de la cristiandad.
A los 15 años, recibió el cargo de abad laico, lo que le otorgó una fortuna considerable pero también el celibato. Eugenio nunca se casó ni tuvo hijos, y su vida privada sigue siendo un misterio, alimentando rumores sobre su homosexualidad. Hoy, la comunidad gay de Viena lo celebra como uno de los suyos.
Como mecenas, el príncipe Eugenio dejó una huella duradera. Mandó construir palacios, reunió colecciones de arte y transformó Viena con representaciones y bailes que nunca antes se habían visto en la ciudad.
Un pequeño y extraño general militar con un gran impacto
A diferencia de su vida privada, que mantuviste sencilla, tu deseo de reconocimiento y fama creció junto con tu éxito profesional y creciente riqueza. Cada vez hacías más alarde de tu poder a través de la representación.
A lo largo de tu vida, construiste tres majestuosos palacios barrocos: tu residencia de verano, el Palacio de Belvedere, tu residencia principal, el Palacio de Invierno -ambos en el centro de Viena- y tu finca, Schloss Hof, a 50 kilómetros al este de la ciudad. Las sumas gastadas en la decoración interior de los prestigiosos salones, con tapices, telas, lámparas de araña, espejos y frescos, superaban con creces las de los propios edificios. Tus jardines, con plantas exóticas y juegos de agua, junto con los criaderos de animales raros, incrementaban el atractivo de tus propiedades.
El mejor amigo del príncipe
Durante los 72 años de su vida, probablemente su querido león domesticado fue el animal más cercano al príncipe en su vida privada. Los leones, símbolos de poder y fuerza, eran una de las grandes pasiones del príncipe Eugenio, quien los utilizaba para decorar sus palacios y su escudo de armas. Se dice que mantenía una relación especialmente estrecha con este león.
Según la leyenda, el león rugió en el momento de la muerte del príncipe Eugenio, como si supiera que su amigo se estaba despidiendo.
El legado y la influencia del príncipe
A pesar de su excentricidad, o quizás debido a ella, la influencia del príncipe Eugenio en el arte es indiscutible. Tras su muerte, en 1777, la emperatriz María Teresa revitalizó el Palacio de Belvedere, transformándolo en una galería para las colecciones imperiales y convirtiéndolo en uno de los primeros museos del mundo abiertos al público.
Tres siglos después, el Belvedere de Viena sigue siendo el epicentro del arte, desde la Edad Media hasta el arte contemporáneo. Los visitantes pueden explorar la exposición permanente "¡Schau! La colección del Belvedere de Cranach a Export", con 400 obras que abarcan 800 años de historia del arte, y sumergirse en la mayor colección mundial de Gustav Klimt, incluida la icónica obra El beso.
El Palacio Belvedere y sus jardines
Viaje en el tiempo a la época del príncipe Eugenio. Descubra el Belvedere Inferior -la residencia principal del príncipe Eugenio durante los meses de verano- y el Belvedere Superior, donde antaño se celebraban glamurosos bailes y recepciones fuera de las murallas de la ciudad.
Además de las Exposiciones de los museos del Belvedere también merece la pena explorar los aspectos arquitectónicos más destacados de la época: desde la gran escalera hasta el salón de mármol y el Gabinete de Oro.
Quienes deseen relajarse al aire libre se sentirán como en casa paseando por los jardines franceses Jardines franceses especialmente agradables. Aquí también se exponen regularmente esculturas de artistas contemporáneos.
Sugerencia: Disfrute de la vista panorámica, conocida como la vista Canaletto, sobre el centro histórico de Viena, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO patrimonio de la Humanidad.
De la Prinz-Eugen-Straße a la Heldenplatz
Palacio de Invierno del Príncipe Eugenio
Desde el parque del Palacio de Belvedere, dirígete hacia la Schwarzenbergplatz, cruza la Ringstraße y llegarás al Palacio de Invierno en Himmelpfortgasse 8. Aunque hoy alberga el Ministerio de Hacienda y no es accesible al público, su fachada barroca y las callejuelas de Viena evocan su glorioso pasado.
Capilla del Príncipe Eugenio
A solo 10 minutos del Palacio, en la Catedral de San Esteban, se encuentra su capilla y tumba, decorada con esculturas de bronce y una pirámide que narra sus hazañas.
Monumento al Príncipe Eugenio
La estatua ecuestre en la Heldenplatz, inaugurada en 1865, conmemora sus logros militares, con inscripciones que detallan sus batallas más destacadas.