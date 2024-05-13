Descubre la fascinante historia del Príncipe Eugenio, un visionario que marcó el paisaje cultural de Viena y cuyo legado sigue inspirando hoy en día.

El príncipe Eugenio nació en París en 1663, hijo de una rama noble pero empobrecida de la familia italiana de Saboya. Desde joven, soñaba con una carrera militar, pero debido a su baja estatura de 1,54 metros y a la poderosa influencia de su madre, Francia rechazó su solicitud para ingresar al ejército.

A los 20 años, decidido a cumplir su sueño, huyó, según algunos rumores, disfrazado de mujer. El emperador Leopoldo I de Austria, que necesitaba urgentemente reclutas, lo acogió con los brazos abiertos, como cuenta Georg Lechner, conservador de las celebraciones del 300 aniversario en la Galería del Belvedere. Así, el príncipe Eugenio puso sus habilidades al servicio del ejército austriaco, una decisión que no solo cambiaría su vida, sino también la historia de Europa Central.