Catedral de San Esteban de Viena
Lugar emblemático de Viena
Introduction
Al acercarse a la plaza de San Esteban desde la calle Kärntner Straße, una vista única se despliega gradualmente. En medio del bullicioso ir y venir de transeúntes, turistas y clientes de cafeterías, se alza la imponente catedral. Un lugar que fusiona historia y modernidad: a un lado, la majestuosa catedral gótica; al otro, la moderna Casa Haas de cristal.
Una obra de generaciones
La catedral, consagrada originalmente como iglesia románica en 1147, fue construida bajo la influencia del margrave Leopoldo IV de Babenberg y el obispo Reginmar de Passau. A lo largo de los siglos, se transformó en una obra maestra gótica, con su destacada torre sur, iniciada en 1359 bajo el duque Rodolfo IV, que aún domina Viena. Severamente dañada durante la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruida en 1952, simbolizando la reconstrucción de Austria. Al observar la gigantesca puerta en la concurrida Stephansplatz, se puede ver la parte más antigua conservada de la catedral, el pórtico occidental, que data del siglo XIII.
La catedral de San Esteban cuenta con cuatro torres, incluida la torre sur de 136,4 metros, y su fachada oeste está flanqueada por las torres paganas. Destaca su techo, un mosaico de azulejos de colores con el escudo de Viena y el águila bicéfala. Más allá de su papel religioso, la catedral de San Esteban es un punto de encuentro cultural para Viena. No es de extrañar que el "Steffl" ocupe un lugar especial en el corazón de los vieneses y sea considerado el símbolo de la ciudad.
Las bóvedas góticas ofrecen un marco impresionante para obras maestras de la música clásica, desde Mozart hasta conciertos de órgano y de Adviento. Los conciertos en la Catedral de San Esteban son una experiencia sonora única.
La catedral de San Esteban en todas sus perspectivas
La catedral y sus tesorosBasta con admirar el interior barroco del siglo XVII para intuir el esplendor que aguarda en su interior. Las reliquias y manuscritos valiosos de la nave oeste lo confirman, pero la catedral guarda muchos otros tesoros.
Techo de tejas
El colorido patrón rompe visualmente la enorme estructura. Cada uno de los ladrillos de Bohemia pesa 2,5 kilogramos.
Pummerin
La Pummerin, en la torre norte, es una de las campanas de volteo libre más grandes de Europa. Su tañido sólo puede escucharse en ocasiones especiales.
Tesoro catedralicio
Dentro de la catedral de San Esteban, los visitantes pueden admirar un tesoro catedralicio con reliquias, custodias, piezas enjoyadas, libros litúrgicos y ornamentos.
Puerta gigante
La entrada, ricamente decorada, probablemente toma su nombre de un hueso de mamut que antaño colgaba sobre el portal.
Última morada
El emperador Federico III, el príncipe Eugenio, Rodolfo IV y otros Habsburgo descansan aquí, junto a cardenales vieneses.
Catacumbas
Vive de cerca la historia de los años de la peste: Un mundo completamente diferente espera a los visitantes bajo la catedral.
Dios del dolor de muelas
Los visitantes curiosos pueden descubrir numerosos secretos en un recorrido por la catedral de San Esteban. Si observan detenidamente, encontrarán demonios tallados en piedra, un reloj de sol y las marcas de calibración amuralladas de los mercaderes de paños. Pero ningún otro rincón está envuelto en tantas leyendas como el "Dios del Dolor de Muelas".
Escondida detrás de la catedral, en el ábside, se encuentra una media figura de Cristo sufriente con una corona de espinas. Según la leyenda, un día la cinta que sujetaba la corona de flores frescas se deslizó sobre la mejilla de la figura, lo que provocó que tres estudiantes se burlaran del "divino dolor de muelas". De repente, los tres comenzaron a sufrir intensos dolores de muelas. Se dice que solo pedir disculpas al "hombre del dolor" les trajo alivio.
Visita: Descubre la Plaza de San Esteban
Museo de la Catedral de Viena
Además de las piezas más destacadas del tesoro de la catedral, los visitantes pueden admirar el retrato de Rodolfo IV, el más antiguo de Occidente.
Casa Haas
Inaugurado en 1990, el edificio genera debate: ¿obra maestra o atropello moderno? La Catedral de San Esteban se refleja en su fachada de cristal.
Capilla de San Virgilio
La cripta del siglo XIII, ubicada 12 metros bajo la plaza de San Esteban, permaneció oculta hasta ser descubierta en 1973 durante las obras del metro de Viena.
Clavo en el hierro
Las leyendas sobre el tronco del abeto provienen de la Edad Media, donde los jornaleros se inmortalizaban clavando un clavo en la madera.
Viena a vista de pájaro
Para muchos visitantes, experimentar Viena desde las alturas es una de sus principales metas. La Türmerstube ofrece esta oportunidad: 343 escalones conducen a la torre sur, a 72 metros de altura, desde donde se vigilaban los incendios de la ciudad. Hoy en día, la vista de los tejados sigue siendo impresionante. La torre sur de la catedral, con más de 136 metros, es la tercera torre gótica más alta del mundo.
Menos exigente físicamente pero igualmente espectacular es la experiencia en la torre norte, de 68 metros, a la que se accede cómodamente en ascensor hasta el mirador. Además, la torre alberga la famosa campana Pummerin, una de las campanas de volteo libre más grandes de Europa, cuyo tañido solo se escucha en ocasiones especiales.
La catedral de San Esteban como recuerdo
La catedral de San Esteban para los golosos
La catedral de San Esteban adorna los embalajes Manner desde 1889, un vínculo tradicional y un pedazo de Viena para la vida cotidiana.
Preguntas frecuentes
Protección de monumentos: sinónimo de sostenibilidad
La conservación de edificios históricos es una iniciativa destacada en Austria para la protección del clima. ¿Por qué?
La conservación de edificios históricos puede ayudar a ahorrar recursos. Los edificios existentes se conservan para que no haya que realizar nuevos proyectos de construcción en espacios verdes.
La protección de monumentos desempeña un importante papel sociocultural al contribuir a la conservación de edificios históricos. Esto puede reforzar la identidad regional y enriquecer la oferta cultural.
Muchos edificios históricos se construyeron originalmente con materiales naturales, a menudo de la región. Durante las obras de restauración, se procura utilizar estos materiales para preservar la originalidad de los edificios.
Se puede proteger la existencia de especies animales y vegetales y sus hábitats.