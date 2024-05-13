La catedral de San Esteban es una obra maestra gótica, majestuosa e íntima, llena de historia y arte. Es el punto de partida perfecto para descubrir el casco antiguo.

Al acercarse a la plaza de San Esteban desde la calle Kärntner Straße, una vista única se despliega gradualmente. En medio del bullicioso ir y venir de transeúntes, turistas y clientes de cafeterías, se alza la imponente catedral. Un lugar que fusiona historia y modernidad: a un lado, la majestuosa catedral gótica; al otro, la moderna Casa Haas de cristal.

Una obra de generaciones

La catedral, consagrada originalmente como iglesia románica en 1147, fue construida bajo la influencia del margrave Leopoldo IV de Babenberg y el obispo Reginmar de Passau. A lo largo de los siglos, se transformó en una obra maestra gótica, con su destacada torre sur, iniciada en 1359 bajo el duque Rodolfo IV, que aún domina Viena. Severamente dañada durante la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruida en 1952, simbolizando la reconstrucción de Austria. Al observar la gigantesca puerta en la concurrida Stephansplatz, se puede ver la parte más antigua conservada de la catedral, el pórtico occidental, que data del siglo XIII.

La catedral de San Esteban cuenta con cuatro torres, incluida la torre sur de 136,4 metros, y su fachada oeste está flanqueada por las torres paganas. Destaca su techo, un mosaico de azulejos de colores con el escudo de Viena y el águila bicéfala. Más allá de su papel religioso, la catedral de San Esteban es un punto de encuentro cultural para Viena. No es de extrañar que el "Steffl" ocupe un lugar especial en el corazón de los vieneses y sea considerado el símbolo de la ciudad.