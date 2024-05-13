Si visitas Salzburgo, pasea por el Mönchsberg. Desde su cima, la ciudad se ve en paz.

Los salzburgueses adoran sus montañas, y el Mönchsberg es una de sus favoritas. Para los niños, es un pequeño paraíso: en invierno, hay colinas perfectas para deslizarse en trineo, y en verano, senderos ocultos, cuevas y miradores que convierten el bosque en un gran parque de aventuras. En primavera, las hojas nuevas de hayas, sicomoros, tilos y robles envuelven el paisaje en un verde brillante, mientras que en otoño un mar de colores lo cubre todo.

Hay muchas formas de subir al Mönchsberg, pero una de las más pintorescas comienza en la Imbergstraße, en la orilla derecha del Salzach. Allí, una avenida de plátanos centenarios bordea el río, con vistas a las coloridas casas de la ciudad, la catedral de Salzburgo y la imponente Fortaleza de Hohensalzburg. ¡Un paisaje de postal!