Atracciones turísticas de la región de Salzburgo
Introduction
Los lugares de interés más bellos de SalzburgerLand combinan cultura, naturaleza y destinos ideales para toda la familia. Entre la ciudad de Salzburgo y un imponente panorama alpino os esperan monumentos históricos, aventuras en la montaña y experiencias para toda la familia.
El arte, la cultura y una historia única han llevado al casco antiguo de Salzburgo a ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO: un pequeño tesoro de fama mundial. Desde el símbolo de la ciudad, la fortaleza de Hohensalzburg, se divisa la ciudad barroca de Mozart, con la Residencia y la catedral de los príncipes-obispos, hasta los jardines del palacio de Mirabell. Y en la pintoresca calle Getreidegasse se encuentran la casa natal de Wolfgang Amadeus Mozart y la «Casa de la Naturaleza».
En toda la región de Salzburgo se pueden admirar castillos y palacios. Los glaciares del Kitzsteinhorn, la carretera alpina del Großglockner en el Parque Nacional Hohe Tauern, las cataratas de Krimml, así como los desfiladeros y gargantas, muestran la naturaleza como fuente de energía en la región de Salzburgo. Eisriesenwelt, Salzwelten, el tobogán de verano o una visita al zoológico se encuentran entre las atracciones y destinos más populares para visitar con niños. Todos estos lugares de interés se convierten en experiencias variadas y emocionantes para toda la familia.
Museos y castillos entre el panorama alpino y la historia
En SalzburgerLand, los edificios históricos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO se combinan con museos, monasterios y abadías, así como con castillos y palacios, para crear lugares de interés excepcionales. La casa natal de Mozart, el DomQuartier, el Palacio de Hellbrunn y el Palacio de Mirabell son tesoros culturales de la ciudad de Salzburgo. Entre las montañas y el panorama alpino de SalzburgerLand se encuentran lugares de interés para toda la familia y destinos turísticos para niños, desde el Museo «Noche de paz» en Oberndorf hasta el Museo Celta en Hallein.
Arte, cultura y arquitectura
La casa natal de Mozart
El 27 de enero de 1756 nació Mozart en Getreidegasse, Salzburgo. Su casa natal es hoy uno de los museos más visitados del mundo.
DomQuartier en el casco antiguo de Salzburgo
Historia y arquitectura se unen: sigue los pasos de los príncipes-arzobispos en la residencia, la catedral y el monasterio de San Pedro.
El palacio de Hellbrunn en Salzburgo
Los juegos acuáticos de Hellbrunn son un lugar que despierta el asombro y el deleite, con fuentes secretas, marionetas accionadas por agua y grutas místicas.
Palacio de Mirabell y sus jardines en Salzburgo
El palacio y el parque son un tesoro barroco con un jardín de rosas, una fuente, esculturas de piedra y la "escalera de los ángeles". ¡Qué romántico!
Museo de Salzburgo en Salzburgo
La Neue Residenz, sede del «Museo de Salzburgo», ilustra la historia regional mediante una combinación de objetos artísticos e instalaciones multimedia.
Castillo de Hohenwerfen en Werfen
En el castillo de Hohenwerfen (1077), en el valle del Salzach, la Edad Media cobra vida con visitas guiadas y espectáculos de aves rapaces.
Museo «Noche de paz» en Oberndorf
En la antigua casa parroquial, junto a la capilla, se narra el origen de la famosa canción de 1818, con objetos originales, estaciones de audio e historia regional.
Castillo de Mauterndorf en Lungau
Torre defensiva de 700 años: descubre la vida medieval, exposiciones, artesanía e historia en el castillo, en lo alto del pueblo.
Iglesia colegiata y monasterio de San Pedro en Salzburgo
El monasterio más antiguo del ámbito germanoparlante abre su historia y fe; el cementerio de San Pedro conserva huellas centenarias.
Parque nacional y cascadas entre cumbres y panorámicas
En SalzburgerLand, las montañas, el agua y la naturaleza se funden para ofrecer experiencias únicas. En la carretera alpina del Großglockner se abren espectaculares panorámicas alpinas, el Mönchsberg conecta la ciudad de Salzburgo con la naturaleza, y el teleférico del Schafberg llega hasta los 1.783 metros, con unas vistas impresionantes de lagos, cumbres y el panorama alpino. Los gigantescos árboles del bosque primigenio de Rauris y las aguas embravecidas de la garganta de Liechtenstein, las cataratas de Krimml y el mundo de hielo de Werfen muestran de cerca las fuerzas de la naturaleza. El glaciar del Kitzsteinhorn y el mundo glaciar del Weißsee cautivan con su entorno de alta montaña y su hielo eterno. Por último, el teleférico del Untersberg ofrece vistas de 360° sobre la región de Salzburgo: destinos perfectos para una excursión entre naturaleza, montañas y agua.
Paisajes montañosos, aguas embravecidas y naturaleza
El funicular del Schafberg en el lago Wolfgangsee
El funicular de cremallera más empinado de Austria sube al Schafberg (1.783 m) y ofrece vistas espectaculares de lagos, cumbres y el paisaje alpino.
El bosque primitivo en el Parque Nacional Hohe Tauern
Árboles gigantes centenarios, senderos tranquilos y el encanto salvaje de los Alpes: un espacio natural para maravillarse, hacer senderismo y respirar profundamente.
La garganta de Liechtenstein en St. Johann im Pongau
La garganta de Liechtenstein es una de las más largas, profundas e impresionantes de los Alpes. La escalera de caracol «Helix» desciende 30 metros.
Cataratas de Krimml
¡Qué espectáculo natural! Siente de cerca el rocío en tu piel y el rugido de la catarata más alta de Europa. El agua cae desde una altura de 380 metros.
Mundo gigante de hielo en Werfen
En el Tennengebirge se encuentra la cueva de hielo más grande del mundo, con 42 km de formaciones turquesa ¡Impresionante fuerza natural!
Glaciares del Kitzsteinhorn
¿Te apetece ver glaciares? Sube en teleférico al Gipfelwelt 3000 y disfruta de esquí, senderismo y MTB en el mundo alpino.
El mundo glaciar de Weißsee en Pinzgau
La estación de valle en Uttendorf (1.482 m), en el Parque Nacional Hohe Tauern, ofrece un trayecto en telecabina ya impresionante.
Museos, animales, mina de sal y Geisterberg.
La región de Salzburgo es ideal para familias que desean vivir juntas nuevas y emocionantes aventuras. Aquí podéis descubrir, experimentar y sorprenderos, tanto al aire libre en las montañas como en los museos. En la «Haus der Natur», la ciencia se vuelve lúdica, mientras que en el Museo al Aire Libre de Salzburgo en Großgmain, la historia rural está al alcance de la mano. Podéis encontrar animales en el Zoo de Salzburgo, en el parque de fauna y aventuras Ferleiten o en Gut Aiderbichl. En Salzwelten se adentra directamente en la mina, en el Geisterberg le esperan sorpresas y actividad a 1.800 metros de altitud, y el Maisi Flitzer aporta velocidad en verano.
Trineo de verano, animales y nuevas experiencias.
Salzwelten Salzburgo en Hallein
En la mina de sal de Hallein podrás subirte a un tren minero para adentrarte en la mina donde los mineros celtas extraían sal hace 2600 años. ¡Un mundo salino mágico!
Parque natural y de aventuras de Ferleiten
Observa de cerca más de 200 animales salvajes desde los senderos adaptados sin barreras y con unas magníficas vistas del paisaje del Parque Nacional Hohe Tauern.
Maisi Flitzer en el Kitzsteinhorn
Maisi Flitzer en el Maiskogel: primera montaña rusa alpina de Salzburgo, con velocidad, curvas y diversión familiar todo el año.
Haus der Natur en la ciudad de Salzburgo
Museo de aventura: naturaleza y ciencia con secretos, simulador de vuelo y un violín en el que puedes entrar.
Zoológico de Salzburgo en Hellbrunn
El Zoológico de Salzburgo alberga unos 1.500 animales de 144 especies en hábitats naturales; ideal para familias.
El Geisterberg en St. Johann
Geisterberg: montaña a 1.800 m con 40 estaciones para familias, senderismo, acertijos y contacto con la naturaleza.
Museo al aire libre de Salzburgo en Großgmain
Más de 100 edificios históricos de Salzburgo fueron desmontados y reconstruidos fieles al original en el museo al aire libre.
FAQ
Por qué es tan importante la ganadería de pastos alpinos?
Los pastos alpinos explotados pueden contribuir al mantenimiento del paisaje cultural y también se tienen en cuenta en el contexto de la protección contra avalanchas y la erosión.
La ganadería de pastos alpinos puede contrarrestar la invasión de matorrales y se asocia a menudo con la conservación de zonas ricas en especies.
En los prados de los pastos de montaña crecen hasta 70 hierbas diferentes por metro cuadrado (en el fondo del valle, la media es considerablemente menor).
Los pastores y pastoras producen productos lácteos de vacas, ovejas y cabras.
Los pastos de montaña son lugares para el descanso y el contacto con la naturaleza en el paisaje montañoso.