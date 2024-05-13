La región de Salzburgo es la más bonita para todos los amantes de la música, el arte y la naturaleza. Y la ciudad de Salzburgo, como obra de arte, es la guinda del pastel

Los lugares de interés más bellos de SalzburgerLand combinan cultura, naturaleza y destinos ideales para toda la familia. Entre la ciudad de Salzburgo y un imponente panorama alpino os esperan monumentos históricos, aventuras en la montaña y experiencias para toda la familia.

El arte, la cultura y una historia única han llevado al casco antiguo de Salzburgo a ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO: un pequeño tesoro de fama mundial. Desde el símbolo de la ciudad, la fortaleza de Hohensalzburg, se divisa la ciudad barroca de Mozart, con la Residencia y la catedral de los príncipes-obispos, hasta los jardines del palacio de Mirabell. Y en la pintoresca calle Getreidegasse se encuentran la casa natal de Wolfgang Amadeus Mozart y la «Casa de la Naturaleza».

En toda la región de Salzburgo se pueden admirar castillos y palacios. Los glaciares del Kitzsteinhorn, la carretera alpina del Großglockner en el Parque Nacional Hohe Tauern, las cataratas de Krimml, así como los desfiladeros y gargantas, muestran la naturaleza como fuente de energía en la región de Salzburgo. Eisriesenwelt, Salzwelten, el tobogán de verano o una visita al zoológico se encuentran entre las atracciones y destinos más populares para visitar con niños. Todos estos lugares de interés se convierten en experiencias variadas y emocionantes para toda la familia.