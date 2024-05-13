Wolfgang Amadeus Mozart es uno de los compositores más famosos del mundo. Miles de personas aman su música y visitan Viena y Salzburgo, los lugares donde vivió y trabajó.

Wolfgang Amadeus Mozart es considerado un niño prodigio: ya a los cinco años componía y a los seis viajaba por Europa, la mayoría de las veces junto a su hermana Nannerl. Su música le abrió las puertas de los palacios aristocráticos, lo llevó a París y a Londres y lo convirtió en uno de los europeos más conocidos de su tiempo. En solo 35 años de vida, Wolfgang Amadeus Mozart creó 626 obras: sinfonías, conciertos, música de cámara, música sacra y óperas, entre ellas Eine kleine Nachtmusik y La flauta mágica, celebradas aún hoy.

Sus cartas revelan una personalidad vivaz e impulsiva, situada entre la disciplina y el caos. La familia lo llamaba “Wolferl”: un niño que componía en un pequeño piano de viaje y llevaba consigo libros de gramática, elegantes trajes de concierto, té, azúcar y una farmacia de viaje. Viajar significaba horas interminables en carruaje por caminos irregulares. En total, Mozart realizó 17 viajes y pasó casi diez años de su vida en movimiento.

De esos años intensos datan obras que marcaron la historia de la música: Idomeneo se representó por primera vez en 1781 en el Teatro Cuvilliés de Múnich y se considera su primera gran ópera. En Viena presentó las célebres óperas con libreto de Da Ponte en el Teatro de la Corte de la Hofburg: Las bodas de Fígaro se estrenó allí en 1786, seguida de Così fan tutte en 1790. Don Giovanni tuvo su estreno en 1787 en el Teatro Nacional del conde Nostitz en Praga. Poco antes de su muerte, en 1791, La flauta mágica se representó por primera vez en Viena, en el Theater auf der Wieden.

En Salzburgo, su ciudad natal y primer lugar de actividad, Mozart recibió su formación musical. En Viena alcanzó una madurez creativa que lo convirtió en uno de los compositores más influyentes del clasicismo vienés. En Domgasse 5, la actual Mozarthaus Vienna, vivió su etapa más productiva: allí nacieron sinfonías, música sacra, cuartetos de cuerda y su Réquiem inacabado. Como artista autónomo, Wolfgang Amadeus Mozart ganaba una media de 5.000 florines al año, equivalentes hoy a aproximadamente 150.000 euros.

Y aun así, sigue siendo profundamente humano: impulsivo, ingenioso, caótico, lleno de alegría de vivir. Su correspondencia revela el lado oculto del monumento Mozart: el bromista, el amigo, el hermano. Bebía leche de almendras en el Café Tomaselli de Salzburgo, jugaba a los bolos con su hermana Nannerl, probaba cerveza negra en el Stieglbräu y le encantaban las veladas conviviales.

La amistad con Joseph Haydn le valió la máxima estima: Haydn lo definió como el mayor compositor que había conocido jamás. También los unía su pertenencia a la masonería, un círculo de arte, Ilustración e intercambio intelectual.

Los últimos diez años de su vida, Wolfgang Amadeus Mozart los pasó en Viena. Allí se casó en la catedral de San Esteban, allí nacieron sus hijos y allí murió en 1791. Muchas especulaciones rodean su intensa vida y, sobre todo, su muerte repentina. Poco antes de morir, Mozart temía haber sido envenenado, pero hoy la ciencia descarta la hipótesis de un envenenamiento. Su música sigue entusiasmando y emocionando a personas de todo el mundo, en teatros de ópera, salas de conciertos y en los lugares relacionados con él en Austria.