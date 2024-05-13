Wolfgang Amadeus Mozart
De Salzburgo a Viena: Mozart como niño prodigio, compositor e icono del clasicismo vienés.
Introduction
Wolfgang Amadeus Mozart es considerado un niño prodigio: ya a los cinco años componía y a los seis viajaba por Europa, la mayoría de las veces junto a su hermana Nannerl. Su música le abrió las puertas de los palacios aristocráticos, lo llevó a París y a Londres y lo convirtió en uno de los europeos más conocidos de su tiempo. En solo 35 años de vida, Wolfgang Amadeus Mozart creó 626 obras: sinfonías, conciertos, música de cámara, música sacra y óperas, entre ellas Eine kleine Nachtmusik y La flauta mágica, celebradas aún hoy.
Sus cartas revelan una personalidad vivaz e impulsiva, situada entre la disciplina y el caos. La familia lo llamaba “Wolferl”: un niño que componía en un pequeño piano de viaje y llevaba consigo libros de gramática, elegantes trajes de concierto, té, azúcar y una farmacia de viaje. Viajar significaba horas interminables en carruaje por caminos irregulares. En total, Mozart realizó 17 viajes y pasó casi diez años de su vida en movimiento.
De esos años intensos datan obras que marcaron la historia de la música: Idomeneo se representó por primera vez en 1781 en el Teatro Cuvilliés de Múnich y se considera su primera gran ópera. En Viena presentó las célebres óperas con libreto de Da Ponte en el Teatro de la Corte de la Hofburg: Las bodas de Fígaro se estrenó allí en 1786, seguida de Così fan tutte en 1790. Don Giovanni tuvo su estreno en 1787 en el Teatro Nacional del conde Nostitz en Praga. Poco antes de su muerte, en 1791, La flauta mágica se representó por primera vez en Viena, en el Theater auf der Wieden.
En Salzburgo, su ciudad natal y primer lugar de actividad, Mozart recibió su formación musical. En Viena alcanzó una madurez creativa que lo convirtió en uno de los compositores más influyentes del clasicismo vienés. En Domgasse 5, la actual Mozarthaus Vienna, vivió su etapa más productiva: allí nacieron sinfonías, música sacra, cuartetos de cuerda y su Réquiem inacabado. Como artista autónomo, Wolfgang Amadeus Mozart ganaba una media de 5.000 florines al año, equivalentes hoy a aproximadamente 150.000 euros.
Y aun así, sigue siendo profundamente humano: impulsivo, ingenioso, caótico, lleno de alegría de vivir. Su correspondencia revela el lado oculto del monumento Mozart: el bromista, el amigo, el hermano. Bebía leche de almendras en el Café Tomaselli de Salzburgo, jugaba a los bolos con su hermana Nannerl, probaba cerveza negra en el Stieglbräu y le encantaban las veladas conviviales.
La amistad con Joseph Haydn le valió la máxima estima: Haydn lo definió como el mayor compositor que había conocido jamás. También los unía su pertenencia a la masonería, un círculo de arte, Ilustración e intercambio intelectual.
Los últimos diez años de su vida, Wolfgang Amadeus Mozart los pasó en Viena. Allí se casó en la catedral de San Esteban, allí nacieron sus hijos y allí murió en 1791. Muchas especulaciones rodean su intensa vida y, sobre todo, su muerte repentina. Poco antes de morir, Mozart temía haber sido envenenado, pero hoy la ciencia descarta la hipótesis de un envenenamiento. Su música sigue entusiasmando y emocionando a personas de todo el mundo, en teatros de ópera, salas de conciertos y en los lugares relacionados con él en Austria.
La Mozartkugel de Salzburgo existe en muchas variantes, pero solo la pastelería Fürst elabora la original: un corazón de mazapán, envuelto en nougat y chocolate negro.
270 años de Wolfgang Amadeus Mozart: Salzburgo dedica a su hijo más célebre un año de aniversario lleno de música. Además de grandes ciclos de conciertos, como la 70.ª Semana Mozart, escenarios especiales invitan a descubrir la música de Mozart en toda su diversidad.
Wolfgang Amadeus Mozart desde todas las perspectivas
«… como no llevo conmigo ni una sola sinfonía, estoy escribiendo una nueva con toda prisa, a toda velocidad…»Wolfgang Amadeus Mozart, Desde Linz, el 31 de octubre de 1783, a Leopold Mozart
Tras las huellas de Mozart en Austria
Posada “Weißes Kreuz”
Innsbruck fue una parada en los viajes de Mozart por Italia. A los 13 años, Mozart se alojó en la posada “Weißes Kreuz”, hoy en el centro de la ciudad.
Volksgarten
La rosa perfumada “Constanze Mozart”, dedicada a la esposa de Mozart, lo hace posible. Disfrútalo en un mar de rosas en flor en el Volksgarten.
Casa de la música
Con “Facing Mozart”, los visitantes animan interactivamente el retrato de Mozart con seguimiento facial.
Time Travel Vienna
Efectos multimedia y cine 5D se unen a las leyendas de la música: Mozart y Johann Strauss hijo en un encuentro fascinante y lleno de humor.
Baden en Viena
Durante una estancia en Baden, cerca de Viena, donde Constanze estaba por las curas termales, Mozart compuso para el maestro de coro el célebre “Ave verum corpus”.
Abadía de Lambach
Una parada muy apreciada: Mozart dedicó al abad del monasterio benedictino, como agradecimiento, la “Sinfonía de Lambach”.
La tumba de honor de Mozart
Mozart fue enterrado primero en una fosa común en el cementerio de St. Marx. En 1891, sus restos se trasladaron a una tumba de honor en el Cementerio Central.
Casa de Mozart Marktplatz
La antigua casa del maestro de danza revive años de música: una visita de una hora con espacios recreados, exposiciones y el célebre retrato conservado en Verona.
Las obras más famosas de Mozart de un vistazo
Óperas
Idomeneo, KV 366 (1780): Un voto funesto obliga al rey a sacrificar a su propio hijo. Un conflicto entre la voluntad divina, el amor y la humanidad. Estrenada el 29 de enero de 1781 en el Teatro Cuvilliés de Múnich.
Las bodas de Fígaro (1786): Una ópera de Da Ponte llena de intrigas y enredos en el castillo del conde Almaviva. Estrenada el 1 de mayo de 1786 en el Teatro de la Corte de Viena.
Don Giovanni (1787): Un drama sobre la seducción, el poder y los abismos morales. En una noche sobrenatural, el protagonista se encamina hacia un final inevitable. Estrenada el 29 de octubre de 1787 en Praga
Óperas
Così fan tutte, KV 588 (1790): Esta ópera de Da Ponte es un juego agudo sobre el amor, la fidelidad y la tentación, en el que dos parejas son puestas a prueba mediante el engaño. Estrenada el 26 de enero de 1790 en el Teatro de la Corte de Viena.
La flauta mágica (1791): Una ópera con motivos de cuento de hadas y simbolismo que narra el viaje de Tamino y Pamina en busca de la sabiduría y la verdad. Estrenada poco antes de la muerte de Mozart, el 30 de septiembre de 1791 en el Theater auf der Wieden de Viena.
Otras obras
Concierto para piano n.º 21 (1785): Conocido por su suave Andante, combina brillantes pasajes solistas con un elegante sonido orquestal.
Una pequeña serenata nocturna (1787): Serenata alegre con melodías pegadizas, movimientos vivaces y un Andante sereno.
Sinfonía n.º 41 «Júpiter» (1788): La última sinfonía de Mozart, célebre por su refinamiento armónico y su brillante final contrapuntístico.
Réquiem en re menor (1791): Dramático y profundamente emotivo; quedó inacabado y se caracteriza por coros sombríos y poderosos solos.
De Hollywood al streaming: Mozart en la gran pantalla
A quien aman los dioses (1942)
Amadeus (1984)
Memorias de África (1985)
El final de un gran amor (1967)
La espía que me amó (1977)
Licencia para matar (1989)
El último gran héroe (1993)
Las aventuras de Huck Finn (1993)
Hocus Pocus (1993)
Cadena perpetua (1994)
Mr. Magoo (1997)
Buscando a Nemo (2003)
Breaking Bad (2008)
Alicia en el País de las Maravillas (2010)
The Crown (2016)
Los Increíbles 2 (2018)
Los Bridgerton (2020)
Experiencias “mozartianas” durante todo el año
Paseo de Mozart en Viena
Tras las huellas de Mozart por Viena: aquí pasó sus últimos diez años, se casó, compuso, murió y fue enterrado en el cementerio de St. Marx.
Styriarte
Del 19 de junio al 20 de julio de 2025, el Festival de Estiria Styriarte estará dedicado a explorar estos magníficos espacios bajo el lema RAUM&KLANG.
Casa de Mozart en Viena
La vida y la obra de Mozart se pueden descubrir en su histórico apartamento cerca de la catedral de San Esteban, en el centro de Viena.
La casa natal de Mozart en Salzburgo
La casa natal donde nació el niño prodigio en 1756 es uno de los museos más visitados del mundo y es accesible (sin barreras arquitectónicas).
Semana Mozartiana en Salzburgo
La Semana Mozartiana de Salzburgo, el festival mozartiano más importante del mundo, es una serie de conciertos que se celebra cada año alrededor del cumpleaños de Mozart.
MYTHOS MOZART en Viena
Sumérgete en el mundo de Mozart en una hora a través de cinco salas: una experiencia multimedia e interactiva sobre la vida y la obra del compositor.
Festival de Salzburgo
Mozart está en el centro del Festival de Salzburgo. Muchas de sus obras se interpretan regularmente y marcan el programa del festival.
Nannerl y Constanze: el apoyo clave de Mozart
Maria Anna “Nannerl” Mozart fue la primera gran compañera musical de Wolfgang. Nacida en la Getreidegasse de Salzburgo, también fue una niña prodigio. Criada entre música, viajes y curiosidad intelectual, brilló en escenarios de París, Londres y cortes europeas, donde incluso fue admirada por María Teresa. Sin embargo, las normas sociales de la época limitaron pronto su carrera pública. Más tarde enseñó en Salzburgo y St. Gilgen, compuso y mantuvo una intensa correspondencia con su hermano. Tras casarse con Johann Baptist von Berchtold, vivió muchos años en St. Gilgen al cuidado de una gran familia y, tras enviudar, regresó a Salzburgo.
Constanze Mozart fue en Viena la aliada más cercana de Wolfgang y una gestora clave de su obra. Lo apoyó artística y organizativamente y cantó partes exigentes, como el solo de la Gran Misa en do menor. Tras la muerte de Mozart en 1791, impulsó activamente su legado: organizó conciertos, difundió sus composiciones, negoció con editores, colaboró en la primera biografía y se ocupó de que el Réquiem fuera completado, marcando decisivamente la memoria de Mozart.
Curiosidades sobre la vida del niño prodigioWolfgang Amadeus Mozart fue mucho más que un genio del clasicismo vienés: su día a día, sus viajes y sus peculiaridades esconden historias fascinantes, mucho más allá de su música. ¿Sabías que…?
Viajes y formación
… ¿viajar en tiempos de Mozart era lento y duro?
De Salzburgo a Viena se tardaba hasta una semana.
… ¿Mozart viajaba con un piano portátil en sus giras?
Era pequeño e ideal para componer durante el viaje.
… ¿su padre Leopold llevaba siempre cartas de recomendación?
Le abrían puertas entre la nobleza y facilitaban los viajes.
… ¿Mozart prefería bailes privados a las fiestas de la corte?
En sus cartas ironizaba sobre la nobleza con humor.
Amor, amistad y éxito
… ¿Mozart vivió su etapa más productiva en Viena?
En el actual Mozarthaus Vienna compuso muchas de sus obras más famosas.
… ¿Mozart decidió casarse por amor en lugar de buscar una “baronesa”?
A pesar de haber sido nombrado caballero, el título quedó en segundo plano y se casó con Constanze Weber.
… ¿Mozart pasó sus últimos diez años de vida en Viena?
Allí se casó, nacieron sus hijos y finalmente falleció en la ciudad.
… ¿Mozart y Joseph Haydn forjaron una estrecha amistad a partir de 1781?
Pese a la diferencia de edad de 24 años, los unía un profundo vínculo musical.
Vida y muerte
… ¿Mozart era un gran jugador de cartas y amante de los acertijos numéricos?
El tarock era su juego favorito y a menudo se apostaba dinero.
… ¿Mozart cuidaba mucho su imagen y adoraba telas, botones y bordados?
Para él, la ropa era parte del espectáculo.
… ¿Mozart disfrutaba de platos contundentes como chuletas o albóndigas de hígado con chucrut?
Prefería acompañarlos con cerveza negra.
… ¿Mozart fue enterrado en Viena?
Descansa en el cementerio de St. Marx, aunque el lugar exacto es desconocido.
Adaptaciones cinematográficas
Amadeus (1984, dir. Miloš Forman): la película sobre Mozart más exitosa a nivel mundial, con Tom Hulce como Mozart y F. Murray Abraham como Salieri.
A quien aman los dioses (1942, dir. Karl Hartl): clásico austríaco con Hans Holt en el papel de Mozart.
Mozart – Dame la mano, mi vida (1955, dir. Karl Hartl): continuación de la anterior, con Oskar Werner como protagonista.
Olviden a Mozart (1985, dir. Slavo Luther): producción alemana con Armin Mueller-Stahl.
El cortador de pantorrillas (2005, dir. Kurt Palm): una visión moderna austríaca sobre Mozart.
Clasicismo vienés
El Clasicismo vienés representa el equilibrio perfecto entre forma y contenido: melodías claras, armonías equilibradas y una búsqueda constante de belleza y perfección. Composiciones como las sinfonías de Haydn, los conciertos de Mozart y las primeras obras de Beethoven definieron un lenguaje universal que sigue inspirando a músicos y oyentes de todas las generaciones.
Visitar Viena significa sumergirse en la magia atemporal del Clasicismo vienés, una época que nunca deja de sorprender y que ha convertido la música clásica en un patrimonio universal. Descubre la ciudad donde todo comenzó y vive la emoción de un concierto que te hará sentir parte de esta tradición inmortal.
Conocer la vida de Mozart con todos los sentidos
“El perfume” de Mozart
La rosa perfumada “Constanze Mozart”, llamada así por la esposa de Mozart, lo hace posible. Pruébalo en un mar de rosas en el Volksgarten (solo en primavera, claro).
“Probar” a Mozart
Existen muchas variantes de la Mozartkugel de Salzburgo, pero solo la pastelería Fürst elabora la original: un corazón de mazapán cubierto de turrón y chocolate negro.
Escuchar a Mozart
Uno de los lugares más magníficos para escuchar a Mozart: el repertorio de la Ópera Estatal de Viena incluye Don Giovanni, La flauta mágica y Las bodas de Fígaro.