Bailes vieneses: Bailar en un ambiente imperial, disfrutar de magníficos salones y hacer descubrimientos culinarios: todo un acontecimiento cultural y social.

Un pedazo de historia cultural

Ya en la época imperial, los bailes se utilizaban para presentar a los jóvenes en sociedad y socializar. Hoy en día, con más de 300 bailes, el placer y la diversión ocupan el primer plano junto a ver y ser visto. Aunque hay varios bailes para elegir cada noche, es aconsejable hacer una selección y pedir las entradas con antelación.

El programa ceremonial y las costumbres cortesanas heredadas del siglo XVIII crean un ambiente especial: El código de vestimenta, la fanfarria de apertura, la entrada de las debutantes y la exclamación "¡Todos a bailar el vals!", las instrucciones de baile y los cambios de música, así como el llamado interludio de medianoche, normalmente una cuadrilla.

Los sonidos de los intérpretes contemporáneos se mezclan con la música de vals en compás de tres por cuatro. Y si quieres ser el mejor en la pista de baile, puedes recibir consejos de una de las escuelas de baile tradicional antes de asistir al baile.

Los bailes más bonitos de Viena - una tradición viva

Muchos bailes vieneses son organizados por asociaciones profesionales: El Baile Kaffeesieder transforma el Hofburg en un café baile festivo. Los pasteleros presentan un ballet de pasteles. El Baile de la Filarmónica de Viena tiene lugar en el magnífico Musikverein.

Baile de la Ópera

Cada año, la Ópera de Viena se convierte en un majestuoso salón de baile, donde resuena el ritmo del 3/4.

Ópera Estatal

Baile de la Orquesta Filarmónica de Viena

La Filarmónica de Viena, una de las orquestas más famosas del mundo, invita a los invitados a bailar en la Sala Dorada del Musikverein.

Musikverein

Baile de los pasteleros

No sólo para los golosos: Los panaderos y pasteleros de la ciudad le invitan al Hofburg. Lo más destacado: la legendaria tómbola de pasteles.

Palacio de Hofburg

Baile de los Cafeteros

El Kaffeesiederball, con 6,000 asistentes, es uno de los mayores eventos carnavalescos de Viena, celebrado en el Hofburg.

Palacio de Hofburg

Baile Johann Strauss

Celebra como en los tiempos de la dinastía Strauss el baile de Johann Strauss en el Kursalon Hübner. El legado musical de Johann Strauss cobra vida aquí.

Kursalon Hübner

¿Te apetece un vals vienés?

3 consejos para una noche de baile exitosa

Recogidos a la moda

En el salón privado Steinmetz-Bundy, por ejemplo, trabajan verdaderos artistas del peinado perfecto para el baile.

Salón privado Steinmetz Bundy

Vino espumoso austriaco

¿Qué sería de la temporada de baile sin la chispa de una copa?

Puesto de salchichas vienés

Los puestos de salchichas de la ciudad son populares lugares de encuentro durante la temporada de baile.

Puestos de salchichas

El frac adecuado para cada uno

Código de vestimenta para el Baile de la Ópera

Lambert Hofer Junior es uno de los modistos más solicitados en la escena del baile vienés. En cuanto acaba el verano, el taller recibe las primeras peticiones de vestidos para el Baile de la Ópera. En el punto de ebullición del carnaval vienés, los locales de la Müllnergasse están tan abarrotados como la pista de baile de la Ópera Estatal de Viena poco antes de la cuadrilla de medianoche.

"La cultura del baile vienés es única", afirma entusiasmada Olga Hofer, que durante algún tiempo dirigió sola el negocio de alquiler de fracs y disfraces tras la muerte de su marido. "En Alemania se puede ir a un baile exclusivo de hombre con traje negro, pero en Viena eso está prohibido. Los trajes de chaqueta son lo mínimo, el frac es mejor" La Sra. Hofer ya está jubilada, pero año tras año su equipo de sastres ayuda a innumerables caballeros a cortar un frac adecuado para que luzcan una buena figura en la Ópera, el Hofburg, el Ayuntamiento y el Musikverein.

Lambert Hofer Junior

¡Todos los valses!

El vals vienés

"¿Me concede el honor?"

Al principio, el vals como baile de pareja causó irritación e indignación moral. El Congreso de Viena (1814/15), que se reunió en Viena para reorganizar Europa, acabó por hacerlo socialmente aceptable. Los trabajos políticos fueron acompañados de tantos bailes que se acuñó el legendario dicho "¡El Congreso baila!". Los embriagadores giros del paso de vals llevaron el placer íntimo a los salones de baile. Y el padre de Johann Strauss (1804 - 1849), que estableció la supremacía del vals con 152 composiciones de tanto éxito, interpretó este arrebatador baile con su orquesta desde Viena hasta Londres.

"¿Me permite?" es la invitación más hermosa a bailar durante una noche de baile y hace que los corazones latan más deprisa. Durante la elección de las damas -en la que éstas invitan a los caballeros-, los hombres también experimentan qué sensación es ser el elegido.

Todo sobre el vals

Curso Blitz de un profesional para la temporada de baile

Con cursos personalizados, la escuela de baile Rueff se dirige especialmente a invitados internacionales que planean una velada de baile durante su visita a Viena y disponen de poco tiempo para ensayar. Aquí, la danza se enseña no sólo como una serie de pasos, sino como un bien cultural vivo.

Justo al lado de los establos de la Escuela Española de equitación, en el centro de Viena, se encuentra la escuela de danza Elmayeren el famoso Palais Pallavicini, las parejas o los individuos pueden aprender los pasos de baile más importantes y, al mismo tiempo, obtener ideas para la correcta etiqueta en los bailes de salón. Los visitantes de Viena que tengan previsto asistir a un baile pueden ponerse en forma para bailar en los cursos Blitz.

Vals vienés

Gracias a Johann Strauss, el vals vienés forma parte aún hoy de muchas tradiciones y costumbres austriacas. E incluso forma parte del patrimonio cultural inmaterial desde 2017.

Vals vienés

5 x curiosidades sobre los bailes en Viena

La temporada de bailes coincide con la temporada de carnaval y comienza el 11 de noviembre y termina el martes de Carnaval. Alcanza su apogeo en enero y febrero.

Los eventos más destacados de la temporada de bailes vienesa son el Baile de la Filarmónica de Viena, el Baile de la Ópera, el Baile de los Confiteros y el Baile de las Flores.

El código de vestimenta figura en la invitación al baile. En algunos bailes, los caballeros deben llevar frac con pajarita blanca -sólo los camareros llevan pajarita negra-, como en el Baile de la Ópera, el Baile de la Filarmónica y el Círculo de Técnicos. Para la mayoría de los bailes basta con un smoking.

Para las damas, la mayoría de los bailes requieren un vestido grande o un vestido de noche, ambos largos hasta el suelo.

Hay fracs, smokings y trajes de chaqueta disponibles, por ejemplo, en Lambert-Hofer por ejemplo.

En alquiler de vestidos por ejemplo.

Algunas escuelas de baile ofrecen clases de bailes de salón. Por ejemplo, la escuela de baile Rueff la escuela de baile Elmayer.

