Bulliciosas noches de baile
Un pedazo de historia cultural
Ya en la época imperial, los bailes se utilizaban para presentar a los jóvenes en sociedad y socializar. Hoy en día, con más de 300 bailes, el placer y la diversión ocupan el primer plano junto a ver y ser visto. Aunque hay varios bailes para elegir cada noche, es aconsejable hacer una selección y pedir las entradas con antelación.
El programa ceremonial y las costumbres cortesanas heredadas del siglo XVIII crean un ambiente especial: El código de vestimenta, la fanfarria de apertura, la entrada de las debutantes y la exclamación "¡Todos a bailar el vals!", las instrucciones de baile y los cambios de música, así como el llamado interludio de medianoche, normalmente una cuadrilla.
Los sonidos de los intérpretes contemporáneos se mezclan con la música de vals en compás de tres por cuatro. Y si quieres ser el mejor en la pista de baile, puedes recibir consejos de una de las escuelas de baile tradicional antes de asistir al baile.
Los bailes más bonitos de Viena - una tradición viva
Baile de la Ópera
Cada año, la Ópera de Viena se convierte en un majestuoso salón de baile, donde resuena el ritmo del 3/4.
Baile de la Orquesta Filarmónica de Viena
La Filarmónica de Viena, una de las orquestas más famosas del mundo, invita a los invitados a bailar en la Sala Dorada del Musikverein.
Baile de los pasteleros
No sólo para los golosos: Los panaderos y pasteleros de la ciudad le invitan al Hofburg. Lo más destacado: la legendaria tómbola de pasteles.
Baile de los Cafeteros
El Kaffeesiederball, con 6,000 asistentes, es uno de los mayores eventos carnavalescos de Viena, celebrado en el Hofburg.
¿Te apetece un vals vienés?
3 consejos para una noche de baile exitosa
Recogidos a la moda
En el salón privado Steinmetz-Bundy, por ejemplo, trabajan verdaderos artistas del peinado perfecto para el baile.
El frac adecuado para cada uno
Lambert Hofer Junior es uno de los modistos más solicitados en la escena del baile vienés. En cuanto acaba el verano, el taller recibe las primeras peticiones de vestidos para el Baile de la Ópera. En el punto de ebullición del carnaval vienés, los locales de la Müllnergasse están tan abarrotados como la pista de baile de la Ópera Estatal de Viena poco antes de la cuadrilla de medianoche.
"La cultura del baile vienés es única", afirma entusiasmada Olga Hofer, que durante algún tiempo dirigió sola el negocio de alquiler de fracs y disfraces tras la muerte de su marido. "En Alemania se puede ir a un baile exclusivo de hombre con traje negro, pero en Viena eso está prohibido. Los trajes de chaqueta son lo mínimo, el frac es mejor" La Sra. Hofer ya está jubilada, pero año tras año su equipo de sastres ayuda a innumerables caballeros a cortar un frac adecuado para que luzcan una buena figura en la Ópera, el Hofburg, el Ayuntamiento y el Musikverein.
¡Todos los valses!
"¿Me concede el honor?"
Al principio, el vals como baile de pareja causó irritación e indignación moral. El Congreso de Viena (1814/15), que se reunió en Viena para reorganizar Europa, acabó por hacerlo socialmente aceptable. Los trabajos políticos fueron acompañados de tantos bailes que se acuñó el legendario dicho "¡El Congreso baila!". Los embriagadores giros del paso de vals llevaron el placer íntimo a los salones de baile. Y el padre de Johann Strauss (1804 - 1849), que estableció la supremacía del vals con 152 composiciones de tanto éxito, interpretó este arrebatador baile con su orquesta desde Viena hasta Londres.
"¿Me permite?" es la invitación más hermosa a bailar durante una noche de baile y hace que los corazones latan más deprisa. Durante la elección de las damas -en la que éstas invitan a los caballeros-, los hombres también experimentan qué sensación es ser el elegido.
Todo sobre el vals
Con cursos personalizados, la escuela de baile Rueff se dirige especialmente a invitados internacionales que planean una velada de baile durante su visita a Viena y disponen de poco tiempo para ensayar. Aquí, la danza se enseña no sólo como una serie de pasos, sino como un bien cultural vivo.
Justo al lado de los establos de la Escuela Española de equitación, en el centro de Viena, se encuentra la escuela de danza Elmayeren el famoso Palais Pallavicini, las parejas o los individuos pueden aprender los pasos de baile más importantes y, al mismo tiempo, obtener ideas para la correcta etiqueta en los bailes de salón. Los visitantes de Viena que tengan previsto asistir a un baile pueden ponerse en forma para bailar en los cursos Blitz.
Gracias a Johann Strauss, el vals vienés forma parte aún hoy de muchas tradiciones y costumbres austriacas. E incluso forma parte del patrimonio cultural inmaterial desde 2017.