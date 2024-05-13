Bailes vieneses: Bailar en un ambiente imperial, disfrutar de magníficos salones y hacer descubrimientos culinarios: todo un acontecimiento cultural y social.

Un pedazo de historia cultural

Ya en la época imperial, los bailes se utilizaban para presentar a los jóvenes en sociedad y socializar. Hoy en día, con más de 300 bailes, el placer y la diversión ocupan el primer plano junto a ver y ser visto. Aunque hay varios bailes para elegir cada noche, es aconsejable hacer una selección y pedir las entradas con antelación.

El programa ceremonial y las costumbres cortesanas heredadas del siglo XVIII crean un ambiente especial: El código de vestimenta, la fanfarria de apertura, la entrada de las debutantes y la exclamación "¡Todos a bailar el vals!", las instrucciones de baile y los cambios de música, así como el llamado interludio de medianoche, normalmente una cuadrilla.

Los sonidos de los intérpretes contemporáneos se mezclan con la música de vals en compás de tres por cuatro. Y si quieres ser el mejor en la pista de baile, puedes recibir consejos de una de las escuelas de baile tradicional antes de asistir al baile.