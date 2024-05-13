El encantador invento "accidental" de Viena

Erwin Perzy III está orgulloso de que sus bolas de nieve se copien millones de veces en todo el mundo. La primera bola de nieve fue inventada por su abuelo, y por eso el taller de Perzy se llama "La fábrica vienesa original de bolas de nieve". Y así ha sido desde 1905.

Por aquel entonces, Erwin Perzy I trabajaba en una lámpara para quirófanos, llenando esferas de cristal con agua y retroiluminándolas con una bombilla. Para que la luz fuera más reflectante, añadía primero virutas de vidrio y luego sémola. Cuando el agua se arremolinaba, parecía nieve a la deriva. La lámpara no llegó a funcionar, pero en su lugar nació una ingeniosa idea de negocio.