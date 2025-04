Konstantin Filippou à Vienne Quand l’Autriche rencontre la Méditerranée dans l’assiette.

"L'art culinaire, c'est inviter le client à un véritable voyage des sens", confie Konstantin Filippou, qui sublime la cuisine méditerranéenne grâce à des ingrédients d’exception, souvent autrichiens, dans ses deux adresses du 1er arrondissement de Vienne.

Le Konstantin Filippou est le restaurant 5 toques du chef étoilé aux origines grecques et styriennes : ici, il joue habilement avec les contrastes et les consistances dans un maximum de neuf plats, le poisson est important et proéminent, la composition globale excitante et surprenante.

Chez O boufés, le chef de cuisine a aménagé un bistrot au look minimaliste qui lui a déjà valu trois toques Gault & Millau. La cuisine discrète et honnête s'accorde parfaitement avec la sélection de vins naturels finement sélectionnés avec lesquels vous pouvez trinquer ici. Santé et Bon Appétit !