Gâteaux et desserts autrichiens

Nés des influences impériales et perfectionnés par les confiseurs, les desserts autrichiens sont tout simplement irrésistibles.

La Sachertorte, symbole chocolaté de l'Autriche, a conquis le monde. Mais ce n’est qu’une des nombreuses success stories sucrées nées à l’époque impériale. En Autriche, le dessert est aussi emblématique que le Tafelspitz ou les Käsespätzle. Certains, comme le Kaiserschmarren ou les Marillenknödel, se savourent même en plat principal.

Il y a plus de cent ans, les pâtissiers viennois les plus talentueux régalaient la cour impériale en tant que fournisseurs royaux et impériaux (k. u. k.), comme Demel et Sacher, où la légendaire Sachertorte est encore confectionnée selon une recette secrète.