Le Tyrol est réputé pour l’hospitalité de ses hôtes. L’art de vivre alpin est une promesse de légèreté – une ambiance partout présente dans les montagnes du Tyrol.

Le Tyrol conjugue à la perfection nature et culture.

Entourée de sommets majestueux et de vallées encaissées, la région propose une multitude d’expériences aux amoureux de la nature et de la culture. Innsbruck , la capitale régionale allie édifices historiques, à l’image du Petit Toit d’or , et style moderne, et constitue le point de départ idéal de nombreuses découvertes.