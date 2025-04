Alpbach : le principal village de la vallée, connu pour son architecture traditionnelle en bois et pour accueillir le Forum européen d'Alpbach.

Brixlegg : une petite commune qui se distingue par sa proximité avec l'Inn et la vieille ville de Rattenberg.

Münster : un petit village entre Alpbach et la vallée de l'Inn, qui est un bon point de départ pour les randonnées.

Rattenberg : La plus petite ville d'Autriche, connue pour son art du soufflage de verre et sa vieille ville médiévale bien conservée.

Kramsach : connup our ses lacs (par ex. le lac de Reintalersee) et le musée des fermes tyroliennes.