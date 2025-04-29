Dirndl et lederhose : autrefois tenues de travail, aujourd’hui symboles de style, de lien social et de tradition vivante.

De nombreux médias, comme le cinéma et la musique, contribuent à diffuser dans le monde l’image de la tracht – le costume traditionnel autrichien. Parmi les représentations les plus célèbres figure le film La Mélodie du bonheur (The Sound of Music), qui raconte l’histoire de la famille Trapp à Salzbourg.

Mais en Autriche, la tracht est bien plus qu’un simple accessoire de cinéma ou un cliché alpin. L’amour et la passion pour le dirndl et la lederhose sont profondément enracinés dans la plupart des régions. Elle incarne l’origine, le sentiment d’appartenance et les traditions vécues – authentiques et sincères. Autrefois, le métier, le rang et la richesse se lisaient dans la coupe et les détails du vêtement. Aujourd’hui encore, dirndl et lederhose se portent lors des fêtes comme dans la vie quotidienne. Dans de nombreux domaines – agriculture, hôtellerie ou restauration – la tracht reste un vêtement de travail au charme intemporel.