Envie de profiter pleinement de la nature autrichienne cet été ? Les plus beaux lacs de baignade d’Autriche vous invitent à vivre une expérience inoubliable.

Lacs de baignade en Autriche : des eaux cristallines et une qualité exceptionnelle

Passer l’été en Autriche, c’est profiter de superbes lacs de baignade. L'engagement des régions lacustres et des réglementations strictes permettent aujourd'hui de plonger dans des eaux d'une pureté exceptionnelle. Les contrôles réguliers garantissent une qualité d'eau exceptionnelle, avec 96,9 % des lacs déclarés "excellents" (source)

Séjours au lac en famille : le paradis des enfants amoureux de l'eau

Toute la famille peut profiter d’une multitude d’activités autour des lacs de baignade : natation, canoë, surf, kitesurf ou simplement détente en pleine nature. Que l'on soit petit ou grand amateur d’eau, les lacs autrichiens garantissent des moments de pur plaisir. Pour ceux à la recherche de tranquillité, des coins plus paisibles sont à découvrir. Des vacances à l’autrichienne où l’on profite de la beauté et de la sérénité de la nature.