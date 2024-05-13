Les plus beaux lacs de baignade en Autriche
Plongez dans les lacs de baignade les plus époustouflants d'Autriche
Lacs de baignade en Autriche : des eaux cristallines et une qualité exceptionnelle
Passer l’été en Autriche, c’est profiter de superbes lacs de baignade. L'engagement des régions lacustres et des réglementations strictes permettent aujourd'hui de plonger dans des eaux d'une pureté exceptionnelle. Les contrôles réguliers garantissent une qualité d'eau exceptionnelle, avec 96,9 % des lacs déclarés "excellents" (source)
Séjours au lac en famille : le paradis des enfants amoureux de l'eau
Toute la famille peut profiter d’une multitude d’activités autour des lacs de baignade : natation, canoë, surf, kitesurf ou simplement détente en pleine nature. Que l'on soit petit ou grand amateur d’eau, les lacs autrichiens garantissent des moments de pur plaisir. Pour ceux à la recherche de tranquillité, des coins plus paisibles sont à découvrir. Des vacances à l’autrichienne où l’on profite de la beauté et de la sérénité de la nature.
Les 8 plus beaux lacs de baignade en Autriche
Comment choisir votre lac selon vos envies ?
Pour les familles
Wörthersee : infrastructure top
Faaker See : eaux chaudes et peu profondes
Wolfgangsee : zones adaptées aux enfants
Lac de Pressegger See : peu profond et très ensoleillé
Pour les sportifs
Achensee : idéal pour nageurs sportifs et voile
Neusiedler See : paradis du kitesurf et des sports de vent
Pour le calme & la nature
Traunsee : ambiance alpine paisible
Gosausee : vue spectaculaire sur le Dachstein
Weißensee : entouré de forêts et de paysages préservés
Petits lacs secrets
Piburger See : eau chaude, et forêt dense.
Bergelsteinersee : un petit lac caché au cœur de la forê
Vilsalpsee : dans une réserve naturelle protégée
Almsee : clarté exceptionnelle et ses reflets vert émeraude
Réveil paisible et aventure en nature
Le lac Weissensee en Carinthie
Un matin d'été ensoleillé au bord du lac Weissensee, joyau durable de la Carinthie, entouré des Alpes du Sud. L'air frais de la nuit se mêle à l'odeur de l'herbe mouillée par la rosée, et au loin, le bruit d’un tracteur se fait entendre. Le petit-déjeuner est en train d'être préparé sur la terrasse, tandis que le lac, lisse comme un miroir, invite à une baignade rafraîchissante. Après un délicieux petit-déjeuner, un tour en VTT s’impose pour explorer les environs. La journée s’écoule paisiblement, rythmée par la beauté turquoise du Weissensee, véritable paradis naturel où simplicité rime avec bonheur.
Activités autour du lac Weissensee
Pause gourmande sur l'alpage
À 1 540 mètres d'altitude, les randonneurs sont accueillis au refuge avec de délicieux Kaiserschmarren.
Résider au bord du lac
Prendre son temps, telle est la philosophie de la "Forelle" – une sensation que l’on retrouve pleinement dans cet hôtel pour gourmets.
Faire du VTT dans les Alpes
Pédaler en admirant l'eau cristalline – quelle source d'énergie inépuisable !
Entre verdure et eau cristalline
Profitez du mix parfait entre randonnée et bateau au lac Weissensee, en toute liberté.
Eaux turquoise et brise de liberté
Le lac Attersee dans le Salzkammergut
Au cœur du Salzkammergut, le lac Attersee vous fait oublier le monde extérieur. Entre détente et aventure, laissez-vous séduire : plongez dans ses eaux cristallines ou embarquez pour une paisible escapade en bateau. Sous un ciel d’un bleu profond, seuls quelques nuages épars dérivent doucement. Alors, prêts à prendre le large ? Avec des conditions estivales parfaites, l'initiation à la voile sur un dériveur devient une expérience inoubliable. Naviguer sur le lac Attersee, c’est goûter à une liberté rare : la grand-voile se déploie, le vent vous pousse, et vous glissez avec grâce sur les eaux turquoises. Chaque instant est une parenthèse enchantée, où le clapotis des vagues et la caresse du vent effacent toute notion de quotidien.
Activités dans la région Attersee-Attergau
Kayak transparant
L'idée est géniale : des kayaks avec lesquels on glisse doucement sur le lac et dont le fond en plexiglas permet de voir sous l'eau et de s'émerveiller.
Plongée passionnante
L'Attersee attire les plongeurs avec ses maisons sur pilotis préhistoriques immergées, un fascinant site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Sports nautiques et randonnées alpine
Le lac d'Achensee au Tyrol
Il y a 20 000 ans, le lac Achensee, niché entre les montagnes du Karwendel et les Alpes de Brandenberg, a été formé par des glaciers. Les Tyroliens le surnomment affectueusement leur "mer". Ses eaux vert émeraude, d'une clarté exceptionnelle, permettent de voir jusqu'à 10 mètres de profondeur. Ici, la voile, le surf et d'autres sports nautiques sont un véritable plaisir.
La région offre également une multitude d'activités pour les amateurs de plein air : des itinéraires à vélo et en VTT autour du lac, des randonnées en montagne ou à travers alpages et prairies, ainsi qu'un parc d'aventure. Pour ceux qui cherchent la tranquillité, le train historique à vapeur du lac Achensee propose un voyage nostalgique depuis Jenbach jusqu'au lac, actif chaque été depuis 1889.
4 conseils d'hôtels au bord du lac Achensee
Hôtel du lac Einwaller
Proche du lac Achensee, détendu et reposé - c'est ce que l'on trouve chez Einwaller.
Hôtel Kristall
Hôtel Kristall à Achensee : un cocon de bien-être où la cuisine atteint des sommets.
Le Rieser
Un hôtel familial dédié au bien-être, parfait pour se ressourcer tout en restant actif.
Le Kronthaler
Niché à la lisière de la forêt, entre montagnes et lac Achensee, ce refuge alpin vous attend.
Un trésor naturel sous protection
Le lac de Neusiedl dans le Burgenland
De vastes roselières bordent le lac de Neusiedl, entouré de salines, de prairies et de vignobles. Ce paysage naturel exceptionnel, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, offre un cadre idéal pour observer plus de 340 espèces d'oiseaux, comme le vanneau huppé qui niche au printemps. Le lac de Neusiedl, avec sa diversité unique, invite à la découverte lors de safaris ornithologiques, à la baignade dans le célèbre lac de steppe ou à des balades à vélo à travers les vignobles du Burgenland.
Les 4 meilleurs restaurants du lac de Neusiedl
Seejungfrau in Jois
Profiter et se détendre ? - Dans l'un des plus beaux endroits du lac, c'est un jeu d'enfant !
Strandhaus à Mörbisch
Des plats régionaux d'été, un air de vacances, une ambiance décontractée - c'est tentant !
Domaine viticole Sloboda à Podersdorf
Chez Sloboda, on célèbre les produits régionaux avec une dégustation tout en douceur.
Le Fritz à Weiden
Un spot branché en bord de l'eau, parfait pour se régaler et faire la fête.
Un lieu où l'on trouve la sérénité
Le lac Wolfgangsee au Sazkammergut
Sans agitation, mais fier de sa beauté naturelle : le lac Wolfgangsee, niché au cœur du Salzkammergut, incarne la sérénité à l'état pur. Entouré de forêts luxuriantes, de prairies verdoyantes et de majestueuses montagnes, il s'étend paisiblement entre le SalzburgerLand et la Haute-Autriche. Cette région emblématique du Salzkammergut enchante ses visiteurs. Ici, chaque battement de cœur s'accorde avec la splendeur des paysages et l'abondance des expériences culturelles. Que ce soit pour la beauté saisissante de la nature, les nombreuses activités sportives ou l'hospitalité chaleureuse des habitants, le Wolfgangsee promet à chacun une évasion loin du stress.
4 conseils de baignade pour se rafraîchir au lac Wolfgangsee
Baignade "Information Ried"
La place de baignade bien entretenue avec pelouse libre se trouve dans la localité de Ried.
Piscine en forêt de Fürberg
Une zone de baignade naturelle avec des vestiaires et la possibilité de sauter des falaises.
Plage naturelle Wasswiese
Pelouse à Strobl avec arbres, ponton de baignade, aire de jeux, buffet et location de bateaux.
Plage et baignade à St. Gilgen
Vaste espace vert avec vestiaires, zone de baignade pour les enfants et restaurant.
Baignade au lac le plus glamour
Le lac de Wörthersee en Carinthie
Plongez dans les eaux cristallines du Wörthersee et ressentez la joie de vivre. Ce lac autrichien, célèbre pour son ambiance glamour, est l'endroit idéal pour profiter de moments de détente et de plaisir. Que ce soit à Velden ou Pörtschach, laissez-vous séduire par le cadre pittoresque et savourez un cappuccino en bord de lac. Le Wörthersee, c'est "voir et être vu" au cœur de la nature.
Activités autour du lac de Wörthersee
Randonnée autour du lac
Flâner sur des collines ondulantes, avec le lac en toile de fond, et s'offrir des pauses pour savourer l'instant.
Faire du bateau au soleil
Comme c'est romantique de faire du bateau ! En pédalant, en ramant ou en glissant dans un bateau électrique.
Ski nautique, planche à voile & Co.
Les sports nautiques sur le lac de Wörthersee - un pur plaisir !
Naviguer, s'amuser et profiter
Le lac de Mondsee dans le Salzkammergut en Haute-Autriche
La région du MondSeeLand abrite deux joyaux: le dynamique lac Mondsee et le paisible Irrsee. Tandis que le Mondsee attire les amateurs de sport, de culture et de gastronomie, l’Irrsee séduit par sa tranquillité, ses baies naturelles et sa richesse en biodiversité. Le Mondsee, apprécié des navigateurs, offre des conditions idéales pour la voile et la planche à voile, avec des vents parfaits pour les sportifs aguerris.
Activités autour du lac de Mondsee
Randonnée et alpinisme
150 kilomètres de sentiers de randonnée mènent entre les collines, les montagnes et le long des lacs de baignade dans la région de Mondsee-Irrsee.
Cyclisme et VTT
L'une des régions cyclables les plus variées d'Autriche : des défis sportifs et des sommets vous attendent ici, tout comme des pistes cyclables familiales confortables.
Jouer au golf au bord du lac
Des terrains de golf impressionnants, des hébergements adaptés au golf : Le Salzkammergut est le décor pour des conditions parfaites dans la région du Mondsee-Irrsee.
La splendeur de la nature
Le lac de Constance dans le Vorarlberg
La région du lac de Constance-Vorarlberg, à l'ouest de l'Autriche, allie culture, nature et plaisir. Le lac de Constance, le plus grand lac d'Europe, offre une ambiance presque méditerranéenne avec ses horizons vastes et ses couchers de soleil spectaculaires. Que ce soit pour la baignade, des activités en plein air ou des événements culturels à Bregenz, Dornbirn ou Feldkirch, le lac de Constance séduit par sa diversité.
Activités autour du Bodensee
Voile & Co.
Surfer, faire de la voile, du paddle ou assister à des régates : ici, les activités nautiques sont en pleine effervescence.
Visite guidée de la scène du lac
Regarder derrière les coulisses du théâtre du festival de Bregenz - une expérience à vivre.
Promenades en bateau
La navigation sur le lac Bodensee en tant que moyen de transport a été remplacée depuis longtemps par des voyages d'aventure bigarrés.
Conseils pour la protection du climat
Comment garder nos lacs de baignade propres et sains ?
Les lacs de baignade sont des habitats importants pour les animaux et les plantes. Veuillez respecter les zones de protection !
N'utiliser que les zones riveraines autorisées pour la baignade.
Ne pas laisser de déchets.
Ne pas utiliser le lac de baignade comme toilettes
Ne pas nourrir les poissons et les oiseaux aquatiques - les restes de nourriture provoquent des substances nutritives superflues.
Laisser agir la crème solaire avant de se baigner (le film d'huile salit la surface de l'eau).)