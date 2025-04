Les chefs de Haute-Autriche subliment houblon, herbes et légumes en créations gastronomiques servies dans des établissements étoilés et accueillants.

Une faim d'authenticité

De bons plats nécessitent de bons ingrédients. En Haute-Autriche, agriculteurs et chefs privilégient la qualité et des circuits courts. Ce territoire de bières, de pain et de savoir-faire artisanal incarne l’authenticité : trinquez avec une bière locale à l’auberge, partez en randonnée à la découverte des herbes aromatiques ou dégustez un Stanglfisch au bord du lac Traunsee.

Du plateau granitique de la masse tchèque aux rives du Danube, de Linz à l’éclat des montagnes et lacs du Salzkammergut, la Haute-Autriche ouvre la porte à de grandes découvertes.

De la plus ancienne mine de sel du monde à la pêche à la mouche, la gastronomie en Haute-Autriche se savoure autant qu’elle se vit. Ici, nul besoin de filtres pour les photos de vacances ou pour la cuisine : les chefs misent sur une authenticité et une diversité qui se suffisent à elles-mêmes.