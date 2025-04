Vacances au cœur de la nature autrichienne

En Autriche, la nature donne le la : réserves naturelles et parcs nationaux , lacs de baignade aux eaux pures et cristallines, régions préservées. De plus, l’Autriche est pionnière en matière d’agriculture biologique et présente la plus importante superficie de cultures biologiques parmi l’ensemble des pays européens. Le pays a fait de la protection de la biodiversité un enjeu prioritaire. Un peu partout, les Autrichiens sont conscients des richesses écologiques qui les entourent, et leur engagement est proportionnel à la valeur de celles-ci : les forêts et les alpages y sont soigneusement entretenus, les cours d’eau sont régulièrement nettoyés, les zones naturelles protégées, la diversité des espèces défendue. Dans les domaines de la préservation de ces différents biotopes abritant êtres humains, animaux et plantes et de la protection du climat, l’Autriche fait figure de précurseure.