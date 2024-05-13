Les origines

Dès le Paléolithique, il y a plus de 10 000 ans, les premiers humains traversaient les vallées fertiles du Danube et des Alpes. Ce sont cependant les Celtes, venus d’Europe de l’Ouest vers 400 av. J.-C., qui ont durablement marqué la région. Leur centre culturel était Hallstatt, connu pour l’exploitation du sel, au point qu’une époque entière porte aujourd’hui son nom : la période de Hallstatt (750-450 av. J.-C.). Au IIe siècle av. J.-C., les Celtes fondèrent le royaume de Noricum, prospère grâce à la métallurgie du fer.

Vers 200 av. J.-C., les Romains arrivèrent et étendirent peu à peu leur empire sur l’ensemble de la région. Leur centre politique et militaire était Carnuntum, capitale de la province de Pannonie, aujourd’hui en Basse-Autriche. Les vestiges de cette ville antique sont encore visibles dans un parc archéologique avec musée et amphithéâtre.